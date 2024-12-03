https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/istanbul-toplu-tasima-calisacak-mi-bugun-otobusler-calisiyor-mu-bugun-otobus-metrobus-seferleri-var-mi-iett-grev-1091088054.html

İBB önüne protestoya gittiler: İstanbul'da toplu taşıma çalışacak mı, bugün otobüsler çalışıyor mu?

İBB önüne protestoya gittiler: İstanbul'da toplu taşıma çalışacak mı, bugün otobüsler çalışıyor mu?

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, aylardır ödenmeyen alacakları için bir kez daha eylem yaptı. "Bizim... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T06:13+0300

2024-12-03T06:13+0300

2024-12-03T06:13+0300

istanbul

türkiye

yenikapı

saraçhane

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ibb

iett

türkiye

ulaşım

ücretsiz ulaşım

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İstanbul’da İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödenmeyen alacakları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. Belediye binası önünde gerçekleşen protesto sırasında araç sahipleri, İBB yetkililerinin aylardır verdiği sözlerin yerine getirilmediğini dile getirdi. Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Avukat Erhan Güneş, 6 aydır hiçbir somut adım atılmadığını belirterek, gerekirse kontak kapatabileceklerini ifade etti.İBB önüne otobüslerle gelmek i̇stedilerEylemde otobüs sahipleri, araçlarını İBB binasının önüne çekmek istedi ancak polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak otobüslerin Yenikapı miting alanına yönlendirilmesini sağladı. Sadece temsili iki otobüsün belediye binası önüne gelmesine izin verildi. Otobüslerin binanın önüne getirilmesinin ardından araç sahipleri alkışlarla protestolarını sürdürdü.'İstanbul halkını mağdur etmek i̇stemiyoruz'Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Avukat Erhan Güneş, ödenmeyen alacaklar nedeniyle zor durumda olduklarını dile getirerek şunları söyledi:3 bin araç, 2 milyon TL alacakGüneş, İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü bulunduğunu belirterek, her bir otobüs başına yaklaşık 2 milyon TL alacaklarının olduğunu söyledi. Araç sahiplerinin finansal olarak çıkmaza girdiğini ifade eden Güneş, şu çarpıcı açıklamayı yaptı:'İETT’nin psikolojik baskısından bıktık'Avukat Güneş, İETT Genel Müdürlüğü’nün araç sahiplerine yönelik "psikolojik baskı" uyguladığını iddia etti.Mobbing İddiası ve TaleplerGüneş, İETT’nin bu uygulamalarına bir an önce son verilmesi gerektiğini belirtti ve ekledi:Protesto olaysız son bulduEylem, yapılan açıklamaların ardından olaysız bir şekilde sona erdi. Özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerin yapılmaması halinde daha sert önlemler alabileceklerini ifade ederek "kontak kapatma" tehdidini yineledi. Kazanacakları bir çözüm için İBB’den adım beklediklerini belirttiler.Otobüsler çalışacak mı? Toplu taşıma seferleri devam ediyor mu?Evet, İstanbul'da gece saatlerinde yapılan eylem sonrası otobüs seferleri devam ediyor. Ancak, çalışanların bir sonraki protestosunun kontak kapatma kararı olduğu da belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/istanbulda-ozel-halk-otobusleri-eylemde-esnafin-icerisinde-ticari-sicili-bozulmayan-hic-kimse-1091087569.html

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