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İBB önüne protestoya gittiler: İstanbul'da toplu taşıma çalışacak mı, bugün otobüsler çalışıyor mu?
İBB önüne protestoya gittiler: İstanbul'da toplu taşıma çalışacak mı, bugün otobüsler çalışıyor mu?
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, aylardır ödenmeyen alacakları için bir kez daha eylem yaptı. "Bizim... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T06:13+0300
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İstanbul’da İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödenmeyen alacakları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. Belediye binası önünde gerçekleşen protesto sırasında araç sahipleri, İBB yetkililerinin aylardır verdiği sözlerin yerine getirilmediğini dile getirdi. Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Avukat Erhan Güneş, 6 aydır hiçbir somut adım atılmadığını belirterek, gerekirse kontak kapatabileceklerini ifade etti.İBB önüne otobüslerle gelmek i̇stedilerEylemde otobüs sahipleri, araçlarını İBB binasının önüne çekmek istedi ancak polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak otobüslerin Yenikapı miting alanına yönlendirilmesini sağladı. Sadece temsili iki otobüsün belediye binası önüne gelmesine izin verildi. Otobüslerin binanın önüne getirilmesinin ardından araç sahipleri alkışlarla protestolarını sürdürdü.'İstanbul halkını mağdur etmek i̇stemiyoruz'Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Avukat Erhan Güneş, ödenmeyen alacaklar nedeniyle zor durumda olduklarını dile getirerek şunları söyledi:3 bin araç, 2 milyon TL alacakGüneş, İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü bulunduğunu belirterek, her bir otobüs başına yaklaşık 2 milyon TL alacaklarının olduğunu söyledi. Araç sahiplerinin finansal olarak çıkmaza girdiğini ifade eden Güneş, şu çarpıcı açıklamayı yaptı:'İETT’nin psikolojik baskısından bıktık'Avukat Güneş, İETT Genel Müdürlüğü’nün araç sahiplerine yönelik "psikolojik baskı" uyguladığını iddia etti.Mobbing İddiası ve TaleplerGüneş, İETT’nin bu uygulamalarına bir an önce son verilmesi gerektiğini belirtti ve ekledi:Protesto olaysız son bulduEylem, yapılan açıklamaların ardından olaysız bir şekilde sona erdi. Özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerin yapılmaması halinde daha sert önlemler alabileceklerini ifade ederek "kontak kapatma" tehdidini yineledi. Kazanacakları bir çözüm için İBB’den adım beklediklerini belirttiler.Otobüsler çalışacak mı? Toplu taşıma seferleri devam ediyor mu?Evet, İstanbul'da gece saatlerinde yapılan eylem sonrası otobüs seferleri devam ediyor. Ancak, çalışanların bir sonraki protestosunun kontak kapatma kararı olduğu da belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/istanbulda-ozel-halk-otobusleri-eylemde-esnafin-icerisinde-ticari-sicili-bozulmayan-hic-kimse-1091087569.html
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İBB önüne protestoya gittiler: İstanbul'da toplu taşıma çalışacak mı, bugün otobüsler çalışıyor mu?

06:13 03.12.2024
© AAİETT
İETT - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, aylardır ödenmeyen alacakları için bir kez daha eylem yaptı. "Bizim niyetimiz halkı mağdur etmek değil" diyen platform sözcüsü, araç sahiplerinin artık dayanacak gücünün kalmadığını vurguladı. Peki, bugün otobüs seferleri yapılacak mı?
İstanbul’da İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödenmeyen alacakları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. Belediye binası önünde gerçekleşen protesto sırasında araç sahipleri, İBB yetkililerinin aylardır verdiği sözlerin yerine getirilmediğini dile getirdi. Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Avukat Erhan Güneş, 6 aydır hiçbir somut adım atılmadığını belirterek, gerekirse kontak kapatabileceklerini ifade etti.

İBB önüne otobüslerle gelmek i̇stediler

Eylemde otobüs sahipleri, araçlarını İBB binasının önüne çekmek istedi ancak polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak otobüslerin Yenikapı miting alanına yönlendirilmesini sağladı. Sadece temsili iki otobüsün belediye binası önüne gelmesine izin verildi. Otobüslerin binanın önüne getirilmesinin ardından araç sahipleri alkışlarla protestolarını sürdürdü.

'İstanbul halkını mağdur etmek i̇stemiyoruz'

Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Avukat Erhan Güneş, ödenmeyen alacaklar nedeniyle zor durumda olduklarını dile getirerek şunları söyledi:
“Biz değerli İstanbullulara bu işin artık yürümediğini anlatmak zorundayız. Niyetimiz halkı mağdur etmek değil ancak mayıs ayından beri bu Saraçhane’ye dördüncü gelişimiz. Her gelişimizde İBB bürokratları ‘Bugün çözeceğiz, yarın çözeceğiz, seçimden sonra kredi çekeceğiz’ diyerek bizi oyaladı. Ancak 6 ay geçti, bir adım bile ilerleyemedik.”

3 bin araç, 2 milyon TL alacak

Güneş, İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü bulunduğunu belirterek, her bir otobüs başına yaklaşık 2 milyon TL alacaklarının olduğunu söyledi. Araç sahiplerinin finansal olarak çıkmaza girdiğini ifade eden Güneş, şu çarpıcı açıklamayı yaptı:
“Tekerimizi döndüremez hale geldik. Esnaf, ailelerine bakamıyor. Ticari sicili bozulmayan kimse kalmadı. Eğer bu sorun çözülmezse kontak kapatmaktan başka çaremiz kalmayacak.”

'İETT’nin psikolojik baskısından bıktık'

Avukat Güneş, İETT Genel Müdürlüğü’nün araç sahiplerine yönelik "psikolojik baskı" uyguladığını iddia etti.
“İETT, TÜVTÜRK muayene kriterlerini uygulamıyor. Bunun yerine kendi oluşturduğu 240 muayene kriterini dayatıyor. Bu kriterler yönergelerde yok. Araçlarımızı kendi istasyonlarında çekiyor ve gereksiz gerekçelerle saatlerimizi kesiyor. Bu nedenle seferden men edilen araçlarımız hem bizi hem de İstanbul halkını mağdur ediyor.”

Mobbing İddiası ve Talepler

Güneş, İETT’nin bu uygulamalarına bir an önce son verilmesi gerektiğini belirtti ve ekledi:
“Bu mobbinge artık dur denilmeli. İstanbul halkı ve biz esnaflar daha fazla mağdur edilmemeliyiz. Sorunun çözülmesi için İBB'nin ciddi bir adım atmasını bekliyoruz.”

Protesto olaysız son buldu

Eylem, yapılan açıklamaların ardından olaysız bir şekilde sona erdi. Özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerin yapılmaması halinde daha sert önlemler alabileceklerini ifade ederek "kontak kapatma" tehdidini yineledi. Kazanacakları bir çözüm için İBB’den adım beklediklerini belirttiler.

Otobüsler çalışacak mı? Toplu taşıma seferleri devam ediyor mu?

Evet, İstanbul'da gece saatlerinde yapılan eylem sonrası otobüs seferleri devam ediyor. Ancak, çalışanların bir sonraki protestosunun kontak kapatma kararı olduğu da belirtilmişti.
Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, grup adına açıklama yaptı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
TÜRKİYE
İstanbul'da özel halk otobüsleri eylemde: 'Esnafın içerisinde ticari sicili bozulmayan hiç kimse kalmadı'
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