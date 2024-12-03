https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/is-insani-acun-ilicalidan-galatasaraya-sert-elestiri-baska-kulup-yok-zannediyorlar-1091084661.html

İş insanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a sert eleştiri: 'Başka kulüp yok zannediyorlar'

İş insanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a sert eleştiri: 'Başka kulüp yok zannediyorlar'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Gaziantep FK galibiyeti sonrası basın toplantısı düzenledi. İş insanı Acun Ilıcalı galibiyet sonrası mutlu olduklarını ancak... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı kendi evinde 3-1 yenmesinin ardından iş insanı Acun Ilıcalı değerlendirmelerde bulundu.Trendyol Süper Lig'in 14.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Ülker Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ''Öncelikle çok mutluyuz. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Puan kaybettiğimiz zaman da futbol bu dedik. Bugün taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır bu kadar güçlü ses duymamıştık. Futbolcularımız da bundan etkileniyor. Camia olarak kenetlendik. Bu zor sezonda gelibiyet alarak yola devam edeceğiz'' dedi.'Başka kulüp yok zannediyorlar'Maç sonrası ezeli rakibi Galaatsaray'ı eleştiren İş insanı Acun Ilıcalı ''Rakibimizin büyük tepkileri ve isyanları var. Şaşkınız Galatasaraylı bir yönetici 'Hakem hataları bize karşı yapılıyor' dedi. Yabancı hakemi getirdik, rakibimiz kayboldu. Niye yok olduklarını merak ediyorsanız düne bakabilirsiniz. Maalesef Galatasaraylı yöneticiler Türkiye'de başka kulüp yok zannediyorlar. Maçın demeçlerine baksanız aklın alamayacağı şekilde yönetilen bir maç zannedersiniz. Galatasaray'ın aleyhine hata var mı var. Galatasaray'ın 10 kişi kalması lazım. Rakibin penaltısı verilmemiş. Siz başka takım yok mu zannediyorsunuz. Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi? Sivas'a eksik gitmesi gerekmiyor muydu? İnanmakta zorluk çekiyorum. Bu düzeni yıkacağız'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/fenerbahce-gaziantep-fkyi-3-1-yendi-1091083101.html

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