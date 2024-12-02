https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/fenerbahce-gaziantep-fkyi-3-1-yendi-1091083101.html

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü kendi evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın gollerini 3'üncü... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe Spor Kulübü, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Ülker Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın gollerini 3'üncü dakikada Oğuz Aydın, 78'inci dakikada Rodrico Becao ve 89'uncu dakikada Edin Dzeko kaydetti. Gaziantep FK ise tek golünü 41'inci dakika David Okereke ile buldu.Süper Lig'de Fenerbahçe Spor Kulübü puanını 32'ye yükseltirken, lider Galatasaray Spor Kulübü ile arasında 3 puan fark kaldı. Üçüncü sırada ise Karadeniz ekibi Samsunspor 29 puanda yer aldı.

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