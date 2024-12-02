https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/fenerbahce-gaziantep-fkyi-3-1-yendi-1091083101.html
Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi
Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü kendi evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın gollerini 3'üncü... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T22:28+0300
2024-12-02T22:28+0300
2024-12-02T23:00+0300
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futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe Spor Kulübü, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Ülker Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın gollerini 3'üncü dakikada Oğuz Aydın, 78'inci dakikada Rodrico Becao ve 89'uncu dakikada Edin Dzeko kaydetti. Gaziantep FK ise tek golünü 41'inci dakika David Okereke ile buldu.Süper Lig'de Fenerbahçe Spor Kulübü puanını 32'ye yükseltirken, lider Galatasaray Spor Kulübü ile arasında 3 puan fark kaldı. Üçüncü sırada ise Karadeniz ekibi Samsunspor 29 puanda yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/futbol-macinda-izdiham-en-az-56-kisi-hayatini-kaybetti-1091082776.html
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fenerbahçe, gaziantep, gaziantepspor, gaziantep futbol kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, trendyol süper lig
Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi
22:28 02.12.2024 (güncellendi: 23:00 02.12.2024)
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü kendi evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın gollerini 3'üncü dakikada Oğuz Aydın, 78'inci dakikada Rodrico Becao ve 89'uncu dakikada Edin Dzeko kaydetti. Gaziantep FK ise tek golünü 41'inci dakika David Okereke ile buldu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe Spor Kulübü, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Ülker Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın gollerini 3'üncü dakikada Oğuz Aydın, 78'inci dakikada Rodrico Becao ve 89'uncu dakikada Edin Dzeko kaydetti. Gaziantep FK ise tek golünü 41'inci dakika David Okereke ile buldu.
Süper Lig'de Fenerbahçe Spor Kulübü puanını 32'ye yükseltirken, lider Galatasaray Spor Kulübü ile arasında 3 puan fark kaldı. Üçüncü sırada ise Karadeniz ekibi Samsunspor 29 puanda yer aldı.