https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/cep-telefonu-cicek-pet-sise-firlatilmisti-bu-kez-yanan-sigara-atildi-sagopa-kajmerden-pisman-1091097919.html
Cep telefonu, çiçek, pet şişe fırlatılmıştı, bu kez yanan sigara atıldı: Sagopa Kajmer'den 'pişman etmeyin' tepkisi
Cep telefonu, çiçek, pet şişe fırlatılmıştı, bu kez yanan sigara atıldı: Sagopa Kajmer'den 'pişman etmeyin' tepkisi
Sputnik Türkiye
Şarkıcılara sahnede pet şişe, çakmak, cep telefonu ve çiçek atma furyasına yenisi eklendi. Sagopa Kajmer'e sahne aldığı konserde yanan sigara atıldı. Şarkıcı... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T12:18+0300
2024-12-03T12:18+0300
2024-12-03T12:26+0300
türkiye
sagopa kajmer
sigara
konser
saldırı
cem adrian
murat boz
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Son dönemde sahnedeki sanatçıya nesne atma furyası başladı. Sagopa Kajmer'e Kayseri'deki konseri esnasında yanan sigara atıldı.'Geldiğime pişman etmeyin'Öfkelenen Kajmer, "Bunlar ne saçma hareketler? Burada konser yapıyorum, sigara tutma yarışması değil. Geldiğime beni pişman etmeyin. Yanan sigara atmak nedir? Size bu yakışıyor mu? Yapmayın. Ama terapi de atabilirsiniz" sözleriyle seyirciye tepki gösterdi.Şarkıcılara neler fırlatıldı?Bugüne kadar konserleri esnasında bu tarz nesne fırlatma zorbalığına maruz kalan sanatçı sayısı her geçen gün artıyor. Peki bugüne kadar şarkıcıların sahnelerine ve yüzlerine neler atıldı?Murat Boz'a cep telefonuDiyarbakır'daki Nevruz Park'ta sahne alan sanatçı Murat Boz'a şarkısını seslendirdiği sırada cep telefonu ve çakmak fırlatıldı. Olayın 'bireysel bir hareket' olduğunu belirten Boz, yaralanmadığını açıkladı.Simge'nin suratına çiçekGaziantep’te konser veren Simge’nin yüzüne önce çiçek, ardından da telefon fırlatıldı.Cem Adrian'a şişe fırlatıldıVan’da festival kapsamında sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne şarkı söylediği sırada bir pet şişe fırlatıldı. Adrian, "Elimdeki gülü az önce pet şişe atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu" dedikten sonra konserine devam etti.Fatma Turgut'a çakmakÜnlü şarkıcı Fatma Turgut, Ankara'da verdiği konser sırasında dinleyicilerin arasındaki bir kişi tarafından çakmaklı saldırıya uğradı. Atılan çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/simge-sagin-sahnede-saldiriya-ugradi-korktugum-icin-gelemeyecegim-1088112076.html
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Cep telefonu, çiçek, pet şişe fırlatılmıştı, bu kez yanan sigara atıldı: Sagopa Kajmer'den 'pişman etmeyin' tepkisi
12:18 03.12.2024 (güncellendi: 12:26 03.12.2024)
Şarkıcılara sahnede pet şişe, çakmak, cep telefonu ve çiçek atma furyasına yenisi eklendi. Sagopa Kajmer'e sahne aldığı konserde yanan sigara atıldı. Şarkıcı duruma büyük tepki gösterdi ve "yanan sigara atmak da nedir' dedi.
Son dönemde sahnedeki sanatçıya nesne atma furyası başladı. Sagopa Kajmer'e Kayseri'deki konseri esnasında yanan sigara atıldı.
'Geldiğime pişman etmeyin'
Öfkelenen Kajmer, "Bunlar ne saçma hareketler? Burada konser yapıyorum, sigara tutma yarışması değil. Geldiğime beni pişman etmeyin. Yanan sigara atmak nedir? Size bu yakışıyor mu? Yapmayın. Ama terapi de atabilirsiniz" sözleriyle seyirciye tepki gösterdi.
Şarkıcılara neler fırlatıldı?
Bugüne kadar konserleri esnasında bu tarz nesne fırlatma zorbalığına maruz kalan sanatçı sayısı her geçen gün artıyor. Peki bugüne kadar şarkıcıların sahnelerine ve yüzlerine neler atıldı?
Diyarbakır'daki Nevruz Park'ta sahne alan sanatçı Murat Boz'a şarkısını seslendirdiği sırada cep telefonu ve çakmak fırlatıldı. Olayın 'bireysel bir hareket' olduğunu belirten Boz, yaralanmadığını açıkladı.
Gaziantep’te konser veren Simge’nin yüzüne önce çiçek, ardından da telefon fırlatıldı.
Cem Adrian'a şişe fırlatıldı
Van’da festival kapsamında sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne şarkı söylediği sırada bir pet şişe fırlatıldı. Adrian, "Elimdeki gülü az önce pet şişe atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu" dedikten sonra konserine devam etti.
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Ankara'da verdiği konser sırasında dinleyicilerin arasındaki bir kişi tarafından çakmaklı saldırıya uğradı. Atılan çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti.