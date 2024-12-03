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Cep telefonu, çiçek, pet şişe fırlatılmıştı, bu kez yanan sigara atıldı: Sagopa Kajmer'den 'pişman etmeyin' tepkisi
Cep telefonu, çiçek, pet şişe fırlatılmıştı, bu kez yanan sigara atıldı: Sagopa Kajmer'den 'pişman etmeyin' tepkisi
Sputnik Türkiye
Şarkıcılara sahnede pet şişe, çakmak, cep telefonu ve çiçek atma furyasına yenisi eklendi. Sagopa Kajmer'e sahne aldığı konserde yanan sigara atıldı. Şarkıcı... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
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2024-12-03T12:26+0300
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konser
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Son dönemde sahnedeki sanatçıya nesne atma furyası başladı. Sagopa Kajmer'e Kayseri'deki konseri esnasında yanan sigara atıldı.'Geldiğime pişman etmeyin'Öfkelenen Kajmer, "Bunlar ne saçma hareketler? Burada konser yapıyorum, sigara tutma yarışması değil. Geldiğime beni pişman etmeyin. Yanan sigara atmak nedir? Size bu yakışıyor mu? Yapmayın. Ama terapi de atabilirsiniz" sözleriyle seyirciye tepki gösterdi.Şarkıcılara neler fırlatıldı?Bugüne kadar konserleri esnasında bu tarz nesne fırlatma zorbalığına maruz kalan sanatçı sayısı her geçen gün artıyor. Peki bugüne kadar şarkıcıların sahnelerine ve yüzlerine neler atıldı?Murat Boz'a cep telefonuDiyarbakır'daki Nevruz Park'ta sahne alan sanatçı Murat Boz'a şarkısını seslendirdiği sırada cep telefonu ve çakmak fırlatıldı. Olayın 'bireysel bir hareket' olduğunu belirten Boz, yaralanmadığını açıkladı.Simge'nin suratına çiçekGaziantep’te konser veren Simge’nin yüzüne önce çiçek, ardından da telefon fırlatıldı.Cem Adrian'a şişe fırlatıldıVan’da festival kapsamında sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne şarkı söylediği sırada bir pet şişe fırlatıldı. Adrian, "Elimdeki gülü az önce pet şişe atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu" dedikten sonra konserine devam etti.Fatma Turgut'a çakmakÜnlü şarkıcı Fatma Turgut, Ankara'da verdiği konser sırasında dinleyicilerin arasındaki bir kişi tarafından çakmaklı saldırıya uğradı. Atılan çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti.
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sahnede saldırı, sagopa kajmer sigara sagopa kajmer yanan sigara, sagopaya sahnede saldırı, murat boz telefon, simge sahneye ççek fırlatıldı, cem adrian pet şişe, sahneye atılan objeler, sahneye bir şey fırlatma, sahneye çakmak atma

Cep telefonu, çiçek, pet şişe fırlatılmıştı, bu kez yanan sigara atıldı: Sagopa Kajmer'den 'pişman etmeyin' tepkisi

12:18 03.12.2024 (güncellendi: 12:26 03.12.2024)
© İHAsagopa kajmer
sagopa kajmer - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© İHA
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Şarkıcılara sahnede pet şişe, çakmak, cep telefonu ve çiçek atma furyasına yenisi eklendi. Sagopa Kajmer'e sahne aldığı konserde yanan sigara atıldı. Şarkıcı duruma büyük tepki gösterdi ve "yanan sigara atmak da nedir' dedi.
Son dönemde sahnedeki sanatçıya nesne atma furyası başladı. Sagopa Kajmer'e Kayseri'deki konseri esnasında yanan sigara atıldı.

'Geldiğime pişman etmeyin'

Öfkelenen Kajmer, "Bunlar ne saçma hareketler? Burada konser yapıyorum, sigara tutma yarışması değil. Geldiğime beni pişman etmeyin. Yanan sigara atmak nedir? Size bu yakışıyor mu? Yapmayın. Ama terapi de atabilirsiniz" sözleriyle seyirciye tepki gösterdi.

Şarkıcılara neler fırlatıldı?

Bugüne kadar konserleri esnasında bu tarz nesne fırlatma zorbalığına maruz kalan sanatçı sayısı her geçen gün artıyor. Peki bugüne kadar şarkıcıların sahnelerine ve yüzlerine neler atıldı?

Murat Boz'a cep telefonu

Diyarbakır'daki Nevruz Park'ta sahne alan sanatçı Murat Boz'a şarkısını seslendirdiği sırada cep telefonu ve çakmak fırlatıldı. Olayın 'bireysel bir hareket' olduğunu belirten Boz, yaralanmadığını açıkladı.

Simge'nin suratına çiçek

Gaziantep’te konser veren Simge’nin yüzüne önce çiçek, ardından da telefon fırlatıldı.
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17 Eylül, 10:58

Cem Adrian'a şişe fırlatıldı

Van’da festival kapsamında sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne şarkı söylediği sırada bir pet şişe fırlatıldı. Adrian, "Elimdeki gülü az önce pet şişe atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu" dedikten sonra konserine devam etti.
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Sahnede saldırıya uğrayan Cem Adrian: Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ki
7 Temmuz, 12:37

Fatma Turgut'a çakmak

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Ankara'da verdiği konser sırasında dinleyicilerin arasındaki bir kişi tarafından çakmaklı saldırıya uğradı. Atılan çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti.
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