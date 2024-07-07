https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/sahnede-cem-adriana-saldiri--1085615616.html

Sahnede Cem Adrian’a saldırı

Sahnede Cem Adrian’a saldırı

Sputnik Türkiye

Van’da festival kapsamında sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne şarkı söylediği sırada bir pet şişe fırlatıldı. Adrian, "Elimdeki gülü az önce pet şişe atan dostuma... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T12:37+0300

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yaşam

cem adrian

konser

van

saldırı

pet şişe

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Van’da düzenlenen Kültür Yolu Festivali sahne alan isimlerden biri Cem Adrian oldu. Bir önceki akşam sahne alan Bengü’nün konserinde yaşanan gerginliğin ardından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde, Cem Adrian hayranlarının alkışları arasında sahneye çıktı. Şarkılarını seslendiren Cem Adrian’a, kim tarafından atıldığı belli olmayan bir pet şişesi fırlatıldı. Yüzüne pet şişe isabet eden Adrian, "Elimdeki gülü az önce pet şişe atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu" dedikten sonra konserine devam etti.'Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ki'Konser sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cem Adrian, "Mahcubiyet ile ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ki ben dikeni de severim gülden ötürü...’ Muhteşemdiniz Van. Her şey için minnettarım" paylaşımında bulundu.

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