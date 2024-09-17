https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/simge-sagin-sahnede-saldiriya-ugradi-korktugum-icin-gelemeyecegim-1088112076.html

Simge Sağın sahnede saldırıya uğradı: 'Korktuğum için gelemeyeceğim'

Simge Sağın sahnede saldırıya uğradı: 'Korktuğum için gelemeyeceğim'

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Simge, Gaziantep Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldığı konserde büyük bir şok yaşadı. Performansı sırasında bir hayranı tarafından önce... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T10:58+0300

2024-09-17T10:58+0300

2024-09-17T10:59+0300

yaşam

simge sağın

saldırı

sahne

konser

gaziantep

türkiye kültür yolu festivali

çiçek

telefon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/17/1068672871_0:0:634:358_1920x0_80_0_0_8c86f4beb2e1a3d774b80f3abeb4adb0.jpg

Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Simge, konser sırasında beklenmedik olaylarla karşılaştı. Sahneye yaklaşarak şarkı söylediği sırada bir hayranı tarafından yüzüne çiçek fırlatıldı. Yaşadığı bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan Simge, ardından sahneye bir telefon atılmasıyla sinirlerine hakim olamadı.'Gerçekten Ayıp'Sahnede şarkı söylediği sırada yüzüne bir demet çiçek fırlatılan Simge, bu durum karşısında şaşkınlık yaşarken, olayın devamında sahneye bir telefon atılması bardağı taşırdı. Şarkıcı, "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi? Ben buraya sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Bu kadar insan eğlenmek için burada, ama birisi telefon fırlatıyor. Gerçekten ayıp" diyerek tepkisini dile getirdi.Konsere seyirciden uzak devam etmek zorunda kaldıSeyircilerden gelen tepkilere rağmen sakinleşmeye çalışan Simge, "Yuhlamayın arkadaşlar, yuhlayarak bir şey çözülmez. Artık öne gelemeyeceğim, korktuğum için sizi yakından göremeyeceksiniz" dedi. Olay sonrası Simge, performansına seyircilerden uzak bir şekilde devam etmek zorunda kaldı.Bu olayın ardından Simge, konserini tamamladı ancak yaşananlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/messinin-son-hali-gorenleri-uzdu-paylasim-rekoru-kirdi-ne-olmus-bu-adama-1088109480.html

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

simge sağın, simge sağın konser, simge sağın saldırıya uğradı