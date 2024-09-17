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Simge Sağın sahnede saldırıya uğradı: 'Korktuğum için gelemeyeceğim'
Simge Sağın sahnede saldırıya uğradı: 'Korktuğum için gelemeyeceğim'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Simge, Gaziantep Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldığı konserde büyük bir şok yaşadı. Performansı sırasında bir hayranı tarafından önce... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T10:58+0300
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yaşam
simge sağın
saldırı
sahne
konser
gaziantep
türkiye kültür yolu festivali
çiçek
telefon
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Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Simge, konser sırasında beklenmedik olaylarla karşılaştı. Sahneye yaklaşarak şarkı söylediği sırada bir hayranı tarafından yüzüne çiçek fırlatıldı. Yaşadığı bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan Simge, ardından sahneye bir telefon atılmasıyla sinirlerine hakim olamadı.'Gerçekten Ayıp'Sahnede şarkı söylediği sırada yüzüne bir demet çiçek fırlatılan Simge, bu durum karşısında şaşkınlık yaşarken, olayın devamında sahneye bir telefon atılması bardağı taşırdı. Şarkıcı, "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi? Ben buraya sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Bu kadar insan eğlenmek için burada, ama birisi telefon fırlatıyor. Gerçekten ayıp" diyerek tepkisini dile getirdi.Konsere seyirciden uzak devam etmek zorunda kaldıSeyircilerden gelen tepkilere rağmen sakinleşmeye çalışan Simge, "Yuhlamayın arkadaşlar, yuhlayarak bir şey çözülmez. Artık öne gelemeyeceğim, korktuğum için sizi yakından göremeyeceksiniz" dedi. Olay sonrası Simge, performansına seyircilerden uzak bir şekilde devam etmek zorunda kaldı.Bu olayın ardından Simge, konserini tamamladı ancak yaşananlar sosyal medyada geniş yankı buldu.
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simge sağın, simge sağın konser, simge sağın saldırıya uğradı
simge sağın, simge sağın konser, simge sağın saldırıya uğradı

Simge Sağın sahnede saldırıya uğradı: 'Korktuğum için gelemeyeceğim'

10:58 17.09.2024 (güncellendi: 10:59 17.09.2024)
© Instagram/simgesaginSimge Sağın
Simge Sağın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© Instagram/simgesagin
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Ünlü şarkıcı Simge, Gaziantep Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldığı konserde büyük bir şok yaşadı. Performansı sırasında bir hayranı tarafından önce çiçek, ardından da telefon fırlatılmasıyla zor anlar yaşayan Simge, olay karşısında sert tepki gösterdi.
Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Simge, konser sırasında beklenmedik olaylarla karşılaştı. Sahneye yaklaşarak şarkı söylediği sırada bir hayranı tarafından yüzüne çiçek fırlatıldı. Yaşadığı bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan Simge, ardından sahneye bir telefon atılmasıyla sinirlerine hakim olamadı.
'Gerçekten Ayıp'
Sahnede şarkı söylediği sırada yüzüne bir demet çiçek fırlatılan Simge, bu durum karşısında şaşkınlık yaşarken, olayın devamında sahneye bir telefon atılması bardağı taşırdı. Şarkıcı, "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi? Ben buraya sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Bu kadar insan eğlenmek için burada, ama birisi telefon fırlatıyor. Gerçekten ayıp" diyerek tepkisini dile getirdi.

Konsere seyirciden uzak devam etmek zorunda kaldı

Seyircilerden gelen tepkilere rağmen sakinleşmeye çalışan Simge, "Yuhlamayın arkadaşlar, yuhlayarak bir şey çözülmez. Artık öne gelemeyeceğim, korktuğum için sizi yakından göremeyeceksiniz" dedi. Olay sonrası Simge, performansına seyircilerden uzak bir şekilde devam etmek zorunda kaldı.
Bu olayın ardından Simge, konserini tamamladı ancak yaşananlar sosyal medyada geniş yankı buldu.
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