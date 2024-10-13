https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/murat-boza-sahnedeyken-telefon-ve-cakmak-firlatildi-1089182170.html
Murat Boz'a sahnedeyken telefon ve çakmak fırlatıldı
Murat Boz'a sahnedeyken telefon ve çakmak fırlatıldı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'daki Nevruz Park'ta sahne alan sanatçı Murat Boz'a şarkısını seslendirdiği sırada cep telefonu ve çakmak fırlatıldı. Olayın 'bireysel bir hareket'... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T17:26+0300
2024-10-13T17:26+0300
2024-10-13T17:26+0300
yaşam
murat boz
sahne
sahnede saldırı
diyarbakır
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Murat Boz, 'Sallana Sallana' adlı şarkısını seslendirirken fırlatılan cep telefonu ve çakmak sonrasında sahneden kısa bir süreliğine ayrıldı. Olayın ardından geri dönüp şarkı söylemeye devam eden sanatçı, sosyal medya hesabından iyi olduğunu belirterek "Bireysel bir hareket oldu, keşke olmasaydı ancak bunu tüm Diyarbakır halkına mal etmek beni çok üzer, haksızlık olur. Başından sonuna çok güzel ağırlandım. Şarkılarımızı hep bir ağızdan söyledik. Çok kıymetliydi benim için" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/cocuklar-duymasin-dizisindeki-rolu-de-ajan-havasindaydi-demet-tuncer-ciadan-teklif-almis-1089180919.html
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murat boz, sahne, sahnede saldırı, diyarbakır
murat boz, sahne, sahnede saldırı, diyarbakır
Murat Boz'a sahnedeyken telefon ve çakmak fırlatıldı
Diyarbakır'daki Nevruz Park'ta sahne alan sanatçı Murat Boz'a şarkısını seslendirdiği sırada cep telefonu ve çakmak fırlatıldı. Olayın 'bireysel bir hareket' olduğunu belirten Boz, yaralanmadığını açıkladı.
Murat Boz, 'Sallana Sallana' adlı şarkısını seslendirirken fırlatılan cep telefonu ve çakmak sonrasında sahneden kısa bir süreliğine ayrıldı. Olayın ardından geri dönüp şarkı söylemeye devam eden sanatçı, sosyal medya hesabından iyi olduğunu belirterek "Bireysel bir hareket oldu, keşke olmasaydı ancak bunu tüm Diyarbakır halkına mal etmek beni çok üzer, haksızlık olur. Başından sonuna çok güzel ağırlandım. Şarkılarımızı hep bir ağızdan söyledik. Çok kıymetliydi benim için" açıklamasını yaptı.