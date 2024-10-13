https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/murat-boza-sahnedeyken-telefon-ve-cakmak-firlatildi-1089182170.html

Murat Boz'a sahnedeyken telefon ve çakmak fırlatıldı

Murat Boz'a sahnedeyken telefon ve çakmak fırlatıldı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'daki Nevruz Park'ta sahne alan sanatçı Murat Boz'a şarkısını seslendirdiği sırada cep telefonu ve çakmak fırlatıldı. Olayın 'bireysel bir hareket'... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T17:26+0300

2024-10-13T17:26+0300

2024-10-13T17:26+0300

yaşam

murat boz

sahne

sahnede saldırı

diyarbakır

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Murat Boz, 'Sallana Sallana' adlı şarkısını seslendirirken fırlatılan cep telefonu ve çakmak sonrasında sahneden kısa bir süreliğine ayrıldı. Olayın ardından geri dönüp şarkı söylemeye devam eden sanatçı, sosyal medya hesabından iyi olduğunu belirterek "Bireysel bir hareket oldu, keşke olmasaydı ancak bunu tüm Diyarbakır halkına mal etmek beni çok üzer, haksızlık olur. Başından sonuna çok güzel ağırlandım. Şarkılarımızı hep bir ağızdan söyledik. Çok kıymetliydi benim için" açıklamasını yaptı.

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murat boz, sahne, sahnede saldırı, diyarbakır