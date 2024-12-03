https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/2025-asgari-ucret-icin-kritik-tarih-belli-oldu-masadaki-orani-musiad-baskani-acikladi-1091092332.html

2025 asgari ücret için kritik tarih belli oldu: Masadaki oranı MÜSİAD Başkanı açıkladı

2025 asgari ücret için kritik tarih belli oldu: Masadaki oranı MÜSİAD Başkanı açıkladı

Sputnik Türkiye

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T08:16+0300

2024-12-03T08:16+0300

2024-12-03T08:16+0300

müsiad

asgari ücret tespit komisyonu

ekonomi

asgari ücret

asgari geçim

brüt asgari ücret

net asgari ücret

maaş

brüt maaş

net maaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle ilk toplantısını 10 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapacak.Komisyon, karar alırken enflasyon verileri, geçim endeksleri ve ekonomideki diğer temel göstergeleri dikkate alacak. Ayrıca, belirlenecek yeni asgari ücret, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok kalemi doğrudan etkileyecek.MÜSİAD Başkanı’ndan zam oranı açıklamasıMüstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Bloomberg HT’de katıldığı bir programda asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.“Asgari ücrette yüzde 25’in üzerinde bir artış doğru değil” diyen Asmalı, şu ifadeleri kullandı:Asmalı ayrıca, asgari ücretin sadece düşük gelirli çalışanları değil, mavi yakalı ve beyaz yakalı birçok çalışanı etkilediğini vurgulayarak, “Bu tür zamlar tüm piyasayı sıkıştırabilir” dedi.Asgari ücretin mevcut durumu ve etkileri2024 yılı için belirlenen mevcut net asgari ücret, bir çalışan için 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Brüt ücret ise 20.002 TL. İşverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 TL.Yeni asgari ücret sadece doğrudan bu maaşı alan çalışanları değil, aynı zamanda toplu iş sözleşmesiyle çalışan kişilerin maaşlarını, kıdem tazminatlarını ve diğer yan haklarını da etkiliyor. Ayrıca, asgari ücret zammı işsizlik maaşı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok düzenlemeye de yansıyor.Asgari ücret nasıl belirleniyor?Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yasa gereği işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir heyetle toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından çağrılan komisyon, aralık ayında genellikle dört kez bir araya gelerek kararı oy çokluğuyla alıyor.Yeni ücretin belirlenmesinde enflasyon oranları, geçim maliyetleri ve ekonomik göstergeler temel alınırken, oy eşitliği durumunda komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlıyor.CHP’nin Asgari Ücret GündemiCHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde toplanan MYK’da da asgari ücret konusu gündeme geldi. CHP TBMM Grubu, 4 Aralık’ta kapalı bir oturumla kendi önerilerini ve zam oranı taleplerini belirleyecek.CHP’nin önerisi, artış oranlarının daha geniş bir sosyal destek paketiyle birlikte ele alınması yönünde.2025 i̇çin zam beklentileri ve i̇lk toplantının önemiAsgari ücretin belirlenmesiyle ilgili ilk toplantı, işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerini ortaya koyması açısından kritik bir öneme sahip. Zam oranının belirlenmesi sürecinde Türkiye’nin ekonomik şartları, enflasyon oranları ve işverenlerin mali durumu en önemli faktörler arasında yer alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-zorunlu-degisiklik-icin-son-3-hafta-2-bin-172-tlyi-odemeyen-1091090898.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret 2025 tahminleri, asgari ücret tespit komisyonu 2025, 2025 asgari ücret zam oranı, müsiad başkanı asgari ücret açıklaması, 10 aralık asgari ücret toplantısı, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak, asgari ücret 2025 brüt net rakam, enflasyon ve asgari ücret ilişkisi, asgari ücret artışı işverene maliyeti, 2025 asgari ücret kıdem tazminatı etkisi, asgari ücret zammı son dakika, asgari ücretle çalışan sayısı türkiye, işçi ve işveren asgari ücret beklentisi, chp asgari ücret açıklamaları, 2025 asgari ücret 17.002 tl yeterli mi, türkiye işçi sendikaları konfederasyonu açıklaması, işveren sendikaları asgari ücret görüşü, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı asgari ücret toplantısı, asgari ücret zam oranı 2025