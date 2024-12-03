https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/2025-asgari-ucret-icin-kritik-tarih-belli-oldu-masadaki-orani-musiad-baskani-acikladi-1091092332.html
2025 asgari ücret için kritik tarih belli oldu: Masadaki oranı MÜSİAD Başkanı açıkladı
2025 asgari ücret için kritik tarih belli oldu: Masadaki oranı MÜSİAD Başkanı açıkladı
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2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T08:16+0300
2024-12-03T08:16+0300
2024-12-03T08:16+0300
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2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle ilk toplantısını 10 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapacak.Komisyon, karar alırken enflasyon verileri, geçim endeksleri ve ekonomideki diğer temel göstergeleri dikkate alacak. Ayrıca, belirlenecek yeni asgari ücret, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok kalemi doğrudan etkileyecek.MÜSİAD Başkanı’ndan zam oranı açıklamasıMüstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Bloomberg HT’de katıldığı bir programda asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.“Asgari ücrette yüzde 25’in üzerinde bir artış doğru değil” diyen Asmalı, şu ifadeleri kullandı:Asmalı ayrıca, asgari ücretin sadece düşük gelirli çalışanları değil, mavi yakalı ve beyaz yakalı birçok çalışanı etkilediğini vurgulayarak, “Bu tür zamlar tüm piyasayı sıkıştırabilir” dedi.Asgari ücretin mevcut durumu ve etkileri2024 yılı için belirlenen mevcut net asgari ücret, bir çalışan için 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Brüt ücret ise 20.002 TL. İşverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 TL.Yeni asgari ücret sadece doğrudan bu maaşı alan çalışanları değil, aynı zamanda toplu iş sözleşmesiyle çalışan kişilerin maaşlarını, kıdem tazminatlarını ve diğer yan haklarını da etkiliyor. Ayrıca, asgari ücret zammı işsizlik maaşı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok düzenlemeye de yansıyor.Asgari ücret nasıl belirleniyor?Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yasa gereği işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir heyetle toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından çağrılan komisyon, aralık ayında genellikle dört kez bir araya gelerek kararı oy çokluğuyla alıyor.Yeni ücretin belirlenmesinde enflasyon oranları, geçim maliyetleri ve ekonomik göstergeler temel alınırken, oy eşitliği durumunda komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlıyor.CHP’nin Asgari Ücret GündemiCHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde toplanan MYK’da da asgari ücret konusu gündeme geldi. CHP TBMM Grubu, 4 Aralık’ta kapalı bir oturumla kendi önerilerini ve zam oranı taleplerini belirleyecek.CHP’nin önerisi, artış oranlarının daha geniş bir sosyal destek paketiyle birlikte ele alınması yönünde.2025 i̇çin zam beklentileri ve i̇lk toplantının önemiAsgari ücretin belirlenmesiyle ilgili ilk toplantı, işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerini ortaya koyması açısından kritik bir öneme sahip. Zam oranının belirlenmesi sürecinde Türkiye’nin ekonomik şartları, enflasyon oranları ve işverenlerin mali durumu en önemli faktörler arasında yer alacak.
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2025 asgari ücret için kritik tarih belli oldu: Masadaki oranı MÜSİAD Başkanı açıkladı
2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık’ta gerçekleştirecek. Zam oranı ve olası etkileri tartışılırken, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı canlı yayında zam için çarpıcı bir oran verdi. İşte detaylar...
2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle ilk toplantısını 10 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapacak.
Komisyon, karar alırken enflasyon verileri, geçim endeksleri ve ekonomideki diğer temel göstergeleri dikkate alacak. Ayrıca, belirlenecek yeni asgari ücret, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok kalemi doğrudan etkileyecek.
MÜSİAD Başkanı’ndan zam oranı açıklaması
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Bloomberg HT’de katıldığı bir programda asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
“Asgari ücrette yüzde 25’in üzerinde bir artış doğru değil” diyen Asmalı, şu ifadeleri kullandı:
“Çalışanlarımız bizim baş tacımız. Ancak asgari ücret adı üstünde, bir alt sınır. Şu an piyasada yüzde 25 oranındaki bir artışı bile karşılayamayacak firmalar var. Daha yüksek artışlar enflasyon hedeflerine zarar verebilir. Sadece popülizm uğruna böyle bir adım atılması doğru değil.”
Asmalı ayrıca, asgari ücretin sadece düşük gelirli çalışanları değil, mavi yakalı ve beyaz yakalı birçok çalışanı etkilediğini vurgulayarak, “Bu tür zamlar tüm piyasayı sıkıştırabilir” dedi.
Asgari ücretin mevcut durumu ve etkileri
2024 yılı için belirlenen mevcut net asgari ücret, bir çalışan için 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Brüt ücret ise 20.002 TL. İşverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 TL.
Yeni asgari ücret sadece doğrudan bu maaşı alan çalışanları değil, aynı zamanda toplu iş sözleşmesiyle çalışan kişilerin maaşlarını, kıdem tazminatlarını ve diğer yan haklarını da etkiliyor. Ayrıca, asgari ücret zammı işsizlik maaşı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok düzenlemeye de yansıyor.
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yasa gereği işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir heyetle toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından çağrılan komisyon, aralık ayında genellikle dört kez bir araya gelerek kararı oy çokluğuyla alıyor.
Yeni ücretin belirlenmesinde enflasyon oranları, geçim maliyetleri ve ekonomik göstergeler temel alınırken, oy eşitliği durumunda komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlıyor.
CHP’nin Asgari Ücret Gündemi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde toplanan MYK’da da asgari ücret konusu gündeme geldi. CHP TBMM Grubu, 4 Aralık’ta kapalı bir oturumla kendi önerilerini ve zam oranı taleplerini belirleyecek.
CHP’nin önerisi, artış oranlarının daha geniş bir sosyal destek paketiyle birlikte ele alınması yönünde.
2025 i̇çin zam beklentileri ve i̇lk toplantının önemi
Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili ilk toplantı, işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerini ortaya koyması açısından kritik bir öneme sahip. Zam oranının belirlenmesi sürecinde Türkiye’nin ekonomik şartları, enflasyon oranları ve işverenlerin mali durumu en önemli faktörler arasında yer alacak.