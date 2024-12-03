https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-zorunlu-degisiklik-icin-son-3-hafta-2-bin-172-tlyi-odemeyen-1091090898.html

Araç sahiplerini ilgilendiriyor, zorunlu değişiklik için son 3 hafta: 2 bin 172 TL'yi ödemeyen akaryakıt alamayacak

Araç sahiplerini ilgilendiriyor, zorunlu değişiklik için son 3 hafta: 2 bin 172 TL'yi ödemeyen akaryakıt alamayacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla, ticari araçlara Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) zorunluluğu getirildi. 31 Aralık 2024'e kadar araçlarına cihaz... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T07:11+0300

2024-12-03T07:11+0300

2024-12-03T07:11+0300

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Kaçak akaryakıtı önlemek amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) uygulaması başlatıldı. 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, ticari amaçlı kullanılan ve muhasebe kayıtlarında akaryakıt harcamasını gider olarak gösteren tüm araçlara bu sistemin takılması zorunlu hale getirildi.Ticari araç sahipleri, sistemi utts.gov.tr adresinde belirtilen yetkili firmalardan temin ederek araçlarına monte ettirecek. İlk etapta 15 milyon, devamında ise toplamda 20 milyon araç bu sisteme dahil olacak.Araç başına 2 bin 172 TL ödenecekTTS taktırmayan araçlar, 2025 itibarıyla benzin istasyonlarından akaryakıt alamayacak. Her araç için 2.172 TL montaj ücreti belirlenirken, bu uygulamanın 43 milyar 440 milyon TL gelir getirmesi planlanıyor. Ayrıca, 8 bin akaryakıt istasyonuna da cihaz yerleştirilecek ve bunun maliyeti ise 5 milyar TL olarak öngörülüyor.Bu düzenleme hem ticari hem de bireysel araçları kapsayacak. 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak tüm sıfır araçlara TTS zorunluluğu getirilecek.CHP’den sert eleştiriCHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, düzenlemeyi eleştirerek, bu uygulamanın vatandaş ve akaryakıt firmalarına yeni bir yük getirdiğini söyledi. Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:“AKP, vatandaşın omzuna 48.5 milyar TL yeni bir maliyet yüklüyor. Hâlihazırda kullanılan taşıt tanıma sistemleri entegre edilebilirdi. Ancak mevcut sistemler çöpe atılıyor ve yeni bir düzenlemeye geçiliyor. Bu cihazların hangi firmalar tarafından ithal edileceği, montaj işlerinin kimlere verildiği açıklanmalı.”Akaryakıtta kaçakla mücadele hedefleniyorHükümet, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile kaçak akaryakıtı önlemeyi ve sektörde kayıt dışılığı azaltmayı hedefliyor. Ancak bu uygulama, maliyeti ve kapsayıcılığı nedeniyle tartışma konusu oldu.Ticari araç sahipleri ne yapmalı?

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