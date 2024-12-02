https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/kutahyada-isci-servisi-sarampole-yuvarlandi-olu-ve-yaralilar-var-1091055028.html

Kütahya’da işçi servisi şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kütahya’da işçi servisi şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Kütahya’nın Emet ilçesinde bor işletmesi işçilerini taşıyan servis otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 işçi hayatını kaybederken, 9 kişi... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

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Kaza, Emet ilçesi Günlüce mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Emet Bor İşletmesi’nde gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 43 ACS 572 plakalı servis otobüsü, sürücüsü İsmail Aksu’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.1 i̇şçi hayatını kaybetti, 9 yaralı varKazada otobüs sürücüsü İsmail Aksu ile işçiler Yüksel Koç, Gökhan Kavuk, Recep Karaaslan, Recep Şen, Ali Rıza Göktaş, Hasan Akcan, İsmail Çelik ve Halil İbrahim Sorkun yaralandı.Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Yüksel Koç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Soruşturma devam ediyorEmet ilçesindeki kazanın ardından güvenlik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın nasıl meydana geldiği ve sürücünün kontrol kaybının nedeni hakkında detaylı soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/otomotiv-2024te-rekorlar-kirdi-2025te-ise-otv-ve-kdvsiz-yeni-donem-basliyor-yeni-yilda-arac-1091050203.html

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