Kütahya’da işçi servisi şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:18
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
İzmir'e aşık dünyaca ünlü yıldız
10:37
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
12:13
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
8 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Klinik Psikolog Dr. Bahar Önder: Parayla saadet olur. İnsan olarak hepimiz güzel yaşamları hak ediyoruz
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Ödüllü romancı Hikmet Hükümenoğlu: Dönem romanlarını yazmaya başlamadan önce uzun bir hazırlık evresi oluyor
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
18:22
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
18:50
5 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:00
33 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
22:49
4 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
23:19
3 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
23:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hasan Arat’tan Samet Aybaba’nın iddialarına karşı hamle
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Asgari ücretle, asgari yaşam mücadelesi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/kutahyada-isci-servisi-sarampole-yuvarlandi-olu-ve-yaralilar-var-1091055028.html
Kütahya’da işçi servisi şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Kütahya’da işçi servisi şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Kütahya’nın Emet ilçesinde bor işletmesi işçilerini taşıyan servis otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 işçi hayatını kaybederken, 9 kişi... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T11:33+0300
2024-12-02T11:50+0300
türkiye
kütahya
son dakika
kaza
kaza sebebi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091056750_0:176:639:535_1920x0_80_0_0_605d66825a450cbf638486b1a4776586.png
Kaza, Emet ilçesi Günlüce mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Emet Bor İşletmesi’nde gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 43 ACS 572 plakalı servis otobüsü, sürücüsü İsmail Aksu’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.1 i̇şçi hayatını kaybetti, 9 yaralı varKazada otobüs sürücüsü İsmail Aksu ile işçiler Yüksel Koç, Gökhan Kavuk, Recep Karaaslan, Recep Şen, Ali Rıza Göktaş, Hasan Akcan, İsmail Çelik ve Halil İbrahim Sorkun yaralandı.Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Yüksel Koç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Soruşturma devam ediyorEmet ilçesindeki kazanın ardından güvenlik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın nasıl meydana geldiği ve sürücünün kontrol kaybının nedeni hakkında detaylı soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/otomotiv-2024te-rekorlar-kirdi-2025te-ise-otv-ve-kdvsiz-yeni-donem-basliyor-yeni-yilda-arac-1091050203.html
türkiye
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091056750_0:116:639:595_1920x0_80_0_0_73b17a203ff042e0a9dd6a33d37bb8f9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kütahya, son dakika, kaza, kaza sebebi
kütahya, son dakika, kaza, kaza sebebi

Kütahya’da işçi servisi şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

11:33 02.12.2024 (güncellendi: 11:50 02.12.2024)
© İHAKütahya
Kütahya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© İHA
Abone ol
Kütahya’nın Emet ilçesinde bor işletmesi işçilerini taşıyan servis otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 işçi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Emet ilçesi Günlüce mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Emet Bor İşletmesi’nde gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 43 ACS 572 plakalı servis otobüsü, sürücüsü İsmail Aksu’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

1 i̇şçi hayatını kaybetti, 9 yaralı var

Kazada otobüs sürücüsü İsmail Aksu ile işçiler Yüksel Koç, Gökhan Kavuk, Recep Karaaslan, Recep Şen, Ali Rıza Göktaş, Hasan Akcan, İsmail Çelik ve Halil İbrahim Sorkun yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Yüksel Koç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma devam ediyor

Emet ilçesindeki kazanın ardından güvenlik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın nasıl meydana geldiği ve sürücünün kontrol kaybının nedeni hakkında detaylı soruşturma başlatıldı.
Otomotiv 2024’te rekorlar kırdı, 2025’te ise ÖTV ve KDV'siz yeni dönem başlıyor: Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
EKONOMİ
Otomotiv 2024’te rekorlar kırdı, 2025’te ise ÖTV ve KDV'siz yeni dönem başlıyor: Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
11:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала