https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/otomotiv-2024te-rekorlar-kirdi-2025te-ise-otv-ve-kdvsiz-yeni-donem-basliyor-yeni-yilda-arac-1091050203.html

Otomotiv 2024’te rekorlar kırdı, 2025’te ise ÖTV ve KDV'siz yeni dönem başlıyor: Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?

Otomotiv 2024’te rekorlar kırdı, 2025’te ise ÖTV ve KDV'siz yeni dönem başlıyor: Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye otomotiv sektörü 2025'te kritik bir dönemece giriyor. Artan maliyetler, yüksek vergiler ve ekonomik belirsizlikler, araç fiyatlarını nasıl etkileyecek?.. 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T11:17+0300

2024-12-02T11:17+0300

2024-12-02T11:17+0300

ekonomi

otomobil

yerli otomobil

elektrikli otomobil

ikinci el otomobil

otomobil sanayi

ali haydar bozkurt

sputnik

toyota

aralık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091053722_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_947861d5d3a18ef151ad242a1b0e9dcf.jpg

2025 yılında Türkiye otomotiv sektöründe araç fiyatlarının düşmesi yönünde umutlar sürüyor. Ancak, uzmanlar fiyatların düşmesi için vergilerin azaltılması veya ekonomik koşullarda iyileşme gibi büyük reformların gerekli olduğuna dikkat çekiyor. Asgari ücret artışlarının ve yüksek döviz kurlarının fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği belirtiliyor.Otomobil, Türkiye’de yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda değer kaybetmeyen bir yatırım aracı olarak görülmeye devam ediyor. Uzmanlara göre, ekonomik belirsizlikler sürecek olursa, sıfır ve ikinci el araçlar yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürecek.2025'te ÖTV’siz ve KDV’siz araç alımı mümkün mü?2025'te Türkiye'de ÖTV ve KDV’siz araç alımı için belirli şartlar öne çıkıyor. Yeni düzenlemelere göre, 25 yaş üstü araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş sıfır kilometre araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanabilecek.Ayrıca, ticari araç alımı yapacak şoför esnafı, mevcut araçlarını yenilemek kaydıyla ÖTV ve Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyetinden yararlanabiliyor. Bu düzenlemelerin ekonomik dengeye katkı sağlaması ve çevresel etkileri azaltması bekleniyor.Peki, otomotiv piyasasında 2025 yılı için beklentiler ne yönde? Toyota Türkiye CEO’su ve Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2024 yılını değerlendirdi ve 2025 yılına dair öngörülerini paylaştı.2024’te beklenenden yüksek satış hacmi2024 yılına dair değerlendirmelerine pazarın genel performansını özetleyerek başlayan Ali Haydar Bozkurt, yılın başında beklenenden daha yüksek bir tempoyla karşılaştıklarını belirtti. İlk 10 ayda 947 bin adedi aşan bir satış hacmi yakaladıklarını vurgulayan Bozkurt, Kasım ve Aralık aylarında sektörün en hareketli dönemine girdiklerini ifade etti.Özellikle yılın ilk üç ayında ÖTV muafiyetli araçların satışlarının yoğunluğu ve GSR II yönetmeliklerinin devreye girmesi, pazar dinamiklerini değiştiren önemli unsurlar oldu. “Normalde 14 ayda satılması beklenen GSR I paketli araçların 3 ay gibi kısa bir sürede satılması gerekliliği, markaların büyük kampanyalarla pazarı hareketlendirmesini sağladı” diyen Bozkurt, bu durumun 2024 yılının hareketli geçmesinde etkili olduğunu söyledi.Rekabet yoğunlaşıyor, kampanyalar artıyorBozkurt, mobilite ihtiyacının hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için sürdüğünü ve 2025'te de rekabetin kampanyalarla destekleneceğini belirtti. “Eğer beklenmedik bir ekonomik gelişme yaşanmazsa, 2025 yılı da otomotiv pazarı için 1 milyon adedin üzerinde bir satış hacmiyle tamamlanacaktır” diye ekledi.Öne çıkan satış stratejileri ve mobilite i̇htiyacıSektörde pandemi öncesi döneme geri dönüldüğünü belirten Bozkurt, markaların artık yeterli araç stoğuna sahip olduğunu ve bu durumun rekabeti artırdığını söyledi. “Cazip kampanyalar ve yüksek rekabet, tüketicilere büyük avantajlar sunacak,” diyen Bozkurt, bireysel ve kurumsal müşterilerin mobilite ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarında 2025 yılının da 1 milyon adedin üzerinde bir pazar hacmiyle tamamlanacağını öngördü.“Beklenmedik olumsuz gelişmeler yaşanmazsa, 2025 yılında otomotiv sektörü güçlü bir yıl geçirecek,” diyerek sözlerini tamamladı.SUV’ların yükselişte olduğu bir pazar varToyota’nın 2024 yılı performansını da değerlendiren Bozkurt, yeni Yaris Hybrid ve Yaris Cross Hybrid modelleriyle hibrit ürün gamlarını genişlettiklerini belirtti. 2024 yılında hibrit pazarında yüzde 60’lık pazar payıyla açık ara lider olduklarını söyleyen Bozkurt, müşterileri hibrit teknolojisiyle buluşturmaya devam ettiklerini vurguladı.Hafif ticari araç segmentinde ise Yeni Proace City ve Proace City Cargo modellerini satışa sunduklarını ifade eden Bozkurt, 2025 yılında bu segmentte daha geniş bir ürün gamıyla önemli satış adetlerine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.Ayrıca yeni nesil Land Cruiser Prado modelinin piyasaya sunulmasıyla birlikte Toyota’nın SUV segmentindeki çeşitliliğinin arttığını kaydeden Bozkurt, SUV satışlarının Toyota’nın binek araç ürün gamında yüzde 50’lik bir paya ulaştığını aktardı. “SUV’ların yükselişte olduğu bir pazarda bu trendi karşılayan modeller sunuyoruz ve bu oranı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.Toyota olarak 2024 yılını 60 bin adetlik bir satışla kapatmayı öngördüklerini söyleyen Bozkurt, genişleyen ürün gamıyla daha fazla müşteriye hitap ettiklerini belirtti.Sonuç olarak, 2025 yılı Türkiye otomotiv sektöründe yoğun rekabet, hibrit ve elektrikli araçların yükselişi, cazip kampanyalar ve 1 milyonun üzerinde bir satış hacmiyle dikkat çekmeye hazırlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/otv-ve-kdvsiz-arac-alimi-icin-yeni-duzenleme-eski-aracinizi-getirin-sifir-araci-bedavaya-alin-1091044466.html

aralık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

2025 otomotiv sektörü türkiye, araç fiyatları düşer mi, ötv'siz araç nasıl alınır, 2025 kdv'siz araç alımı şartları, türkiye'de araç fiyatları 2025, otomobil yatırım aracı mı, araç alırken ötv muafiyeti, 25 yaş üstü araç hurda teşviki, ticari araç ötv muafiyeti 2025, suv araç fiyatları 2025, hibrit ve elektrikli araçlar 2025, türkiye'de ikinci el araç fiyatları, araç bulunurluğu 2025, otomotiv sektörü kampanyalar 2025, yatırımcılar için araç almak, 2025 araç fiyat tahminleri, en ucuz sıfır araçlar 2025, döviz kuru araç fiyatlarını etkiler mi, türkiye'de hibrit araç pazarı, türkiye'de elektrikli araç teşvikleri