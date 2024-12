https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/kamuda-emeklilik-hareketliligi-bu-yil-emekli-olan-bir-iscinin-emekli-ayligina-ancak-2031-yilinda-1091047818.html

Kamuda emeklilik hareketliliği: Bu yıl emekli olan bir işçinin emekli aylığına ancak 2031 yılında yaklaşabiliyor

Kamuda emeklilik hareketliliği: Bu yıl emekli olan bir işçinin emekli aylığına ancak 2031 yılında yaklaşabiliyor

02.12.2024

Emekli olmaya hak kazananlar bu yıl mı emekli olmalı yoksa 2025 yılını mı beklemeli ikilemi yaşıyor. Emekli maaşlarında 2024-2025 farkıEkim ayı enflasyonu açıklanınca 10 aylık enflasyon yüzde 39.7 oldu. Son 2 aylık enflasyon bu rakama eklenip enflasyon yüzde 42 olursa bu yıl emekli olanla 2025 yılında emekli olacaklar arasında yüzde 32.8 fark olacak. Milliyet'te yazan Cem Kılıç emekliliğe hak kazanmış işçileri uyardı ve "Emekliliğe hak kazanmış bir işçi eğer 2024 yılında emekli olmaz ve prime esas kazanç ortalamasından çalışmaya devam ederse bu yıl emekli olan bir işçinin emekli aylığına ancak 2031 yılında yaklaşabiliyor. Yapılan hesaplama çeşitli varsayımlara dayalı. Enflasyon, asgari ücret ve büyüme tahminlerine dayalı olarak yapılan bu çalışma gösteriyor ki, prime esas kazanç ortalaması üzerinden çalışmaya devam eden bir kişi 6 yıl sonra bile bu yıl emekli olursa alabileceği aylığa hak kazanamıyor. Bu durum enflasyon da önümüzdeki yıllarda tekrar ciddi bir artış ortaya çıkmazsa mümkün olabilecek bir gelişme." dedi.Emekli maaşı nasıl hesaplanır?Emeklilik güncelleme katsayısı, enflasyon ve büyüme rakamları üzerinden hesaplanıyor. Her yılın aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici enflasyonu ile büyüme hızının yüzde 30’unun toplamına tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunuyor.Emeklilik için ne zaman başvuru yapılmalı?Hem özel sektör hem her ayın 1'inde ücretlerini alan kamu işçileri 31 Aralık'a kadar emeklilik talep dilekçesini verdikleri takdirde 2024 emeklisi olabilecekler.Kamuda her ayın 14'ünde aylığını alan işçiler de 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verdikleri takdirde 2024 emeklisi sayılıyorlar.

