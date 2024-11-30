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Asgari ücrette ilk toplantı tarihi kulisleri hareketlendirdi: Asgari ücret zammı için masadaki 3 rakam ortaya çıktı
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi kulisleri hareketlendirdi: Asgari ücret zammı için masadaki 3 rakam ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
2025 asgari ücretinin belirlenmesine sayılı günler kaldı ve zam için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. 7... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T07:52+0300
2024-11-30T07:56+0300
ekonomi
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
recep tayyip erdoğan
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Yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecinde takvim netleşti. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu ilgilendiren asgari ücret rakamı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan TÜRK-İŞ temsil edecek. Asgari ücrette ilk toplantı tarihinin belli olmasıyla beraber "Asgari ücret ne kadar olacak 2025, Asgari ücret toplantısı ne zaman" sorularının yanıtları için araştırmalar hızlandı.Asgari ücret ne kadar?Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret kulisiAsgari ücret için kritik tarih 10 Aralık yaklaşırken kulislerde de rakam hareketliliği yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre, kulislerde asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük enflasyon tahmini dahil, 20 bin TL'den 25 bin TL'ye kadar farklı senaryolar konuşuluyor. Kulislerde ise tahmini enflasyon ile gerçekleşen enflasyon oranlarını ortalaması üzerinden hesaplama yapılabileceği konuşuluyor. Refah payı uygulaması ihtimali dahil son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.Asgari ücret zammı 2025 ne kadar olacak? İşte masadaki 3 rakamMerkez Bankası'nın 2025 yılı için belirlediği yüzde 44'lük enflasyon hedefi dikkate alındığında, asgari ücret 24 bin 483 TL'ye yükselecek. Eğer enflasyon tahmini yüzde 21 olarak gerçekleşirse, asgari ücret 20 bin 572 TL seviyesinde kalacak. Yüzde 26'lık bir artış durumunda ise asgari ücret 21 bin 422 TL olacak.Asgari ücret zammına dair farklı senaryolar tartışılırken, pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebiyle başlaması bekleniyor. Kamuoyunun beklentisi doğrultusunda, asgari ücrete yapılacak olası zamlarla ücretler şu şekilde şekillenecek:Asgari ücret nasıl belirleniyor?Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/turk-is-baskan-atalaydan-asgari-ucret-zammi-aciklamasi-tarih-isaret-etti-rakamlari-kabul-etmek-1090967124.html
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asgari ücret 2025, asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak, asgari ücret ne kadar, asgari ücret ilk toplantı ne zaman, asgari ücret toplantısı ne zaman, asgari ücret toplantısı ne zaman başlayacak, asgari ücret toplantısı ne zaman 2025, asgari ücret zammı kulis, asgari ücret tahminleri, asgari ücret zammı rakam, asgari ücret kulis bilgileri, asgari ücret nasıl belli oluyor

Asgari ücrette ilk toplantı tarihi kulisleri hareketlendirdi: Asgari ücret zammı için masadaki 3 rakam ortaya çıktı

07:52 30.11.2024 (güncellendi: 07:56 30.11.2024)
© İHAAsgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© İHA
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2025 asgari ücretinin belirlenmesine sayılı günler kaldı ve zam için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. 7 milyon çalışanı etkileyecek olan asgari ücret görüşmelerinin takvimi netleşirken, kulislerde de hareketlilik arttı. Asgari ücret zammında masada 3 farklı rakamın olduğu iddia ediliyor.
Yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecinde takvim netleşti. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu ilgilendiren asgari ücret rakamı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü yapacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan TÜRK-İŞ temsil edecek.
Asgari ücrette ilk toplantı tarihinin belli olmasıyla beraber "Asgari ücret ne kadar olacak 2025, Asgari ücret toplantısı ne zaman" sorularının yanıtları için araştırmalar hızlandı.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret kulisi

Asgari ücret için kritik tarih 10 Aralık yaklaşırken kulislerde de rakam hareketliliği yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre, kulislerde asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük enflasyon tahmini dahil, 20 bin TL'den 25 bin TL'ye kadar farklı senaryolar konuşuluyor. Kulislerde ise tahmini enflasyon ile gerçekleşen enflasyon oranlarını ortalaması üzerinden hesaplama yapılabileceği konuşuluyor. Refah payı uygulaması ihtimali dahil son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.

Asgari ücret zammı 2025 ne kadar olacak? İşte masadaki 3 rakam

Merkez Bankası'nın 2025 yılı için belirlediği yüzde 44'lük enflasyon hedefi dikkate alındığında, asgari ücret 24 bin 483 TL'ye yükselecek. Eğer enflasyon tahmini yüzde 21 olarak gerçekleşirse, asgari ücret 20 bin 572 TL seviyesinde kalacak. Yüzde 26'lık bir artış durumunda ise asgari ücret 21 bin 422 TL olacak.
Asgari ücret zammına dair farklı senaryolar tartışılırken, pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebiyle başlaması bekleniyor. Kamuoyunun beklentisi doğrultusunda, asgari ücrete yapılacak olası zamlarla ücretler şu şekilde şekillenecek:
Yüzde 20 zam yapılırsa, asgari ücret 20 bin 402 TL olacak.
Yüzde 25 zam yapılırsa, asgari ücret 21 bin 252 TL'ye çıkacak.
Yüzde 30 zam yapılırsa, asgari ücret 22 bin 102 TL'ye yükselecek.
Yüzde 35 zam yapılırsa, asgari ücret 22 bin 502 TL olacak.
Yüzde 40 zam yapılırsa, asgari ücret 23 bin 802 TL'ye ulaşacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Asgari ücret zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
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