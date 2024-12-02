https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ibn-i-sinanin-tarifiyle-kis-aylarinda-saglikli-kalmanin-sirrini-canan-karatay-verdi-grip-ve-nezleye-1091042729.html

İbn-i Sina’nın tarifiyle kış aylarında sağlıklı kalmanın sırrını Canan Karatay verdi: Grip ve nezleye karşı kalkan

İbn-i Sina’nın tarifiyle kış aylarında sağlıklı kalmanın sırrını Canan Karatay verdi: Grip ve nezleye karşı kalkan

Sputnik Türkiye

Soğuk havaların etkisiyle artan grip ve nezle vakalarına karşı Prof. Dr. Canan Karatay, kışın tüketilmesi gereken doğal besinleri açıkladı. Karatay, turşunun... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T06:56+0300

2024-12-02T06:56+0300

2024-12-02T06:56+0300

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Grip ve nezle vakalarının arttığı kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için uzmanlardan gelen uyarılar dikkat çekiyor. Prof. Dr. Canan Karatay, doğal turşuların ve kış sebzelerinin hastalıklara karşı koruyucu etkisine vurgu yaptı.“Karnabahar, pancar, kereviz, lahana, soğan ve sarımsak turşusu, probiyotik bakımından zengin olup bağışıklık sistemini destekler, grip ve nezle gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlar,” diyen Karatay, doğal olmayan hiçbir ürünün tüketilmemesi gerektiğini söyledi.Turşu ve bakliyat birlikteliği şifa dağıtıyorKaratay, bakliyatların hazmının zor olduğunu belirterek, turşuyla birlikte tüketilmesini önerdi.“Fermente yiyecekler, gaz ve şişkinlik gibi sorunları ortadan kaldırarak bağırsakları rahatlatır. Turşu, probiyotik içeriğiyle sindirim sistemine yardımcı olur ve bağışıklık üzerinde olumlu etkiler sağlar” dedi.Mineral eksikliğine karşı doğal çözümlerSoğuk havalarda turşudan elde edilen salatalar, bakliyatlar ve turşu suyunun vitamin ve mineral eksikliklerini önleyebileceğini ifade eden Karatay, özellikle alkali besinlerin tüketilmesinin önemine dikkat çekti:İbn-i Sina’dan i̇lhamla sağlıklı beslenmeKaratay, İbn-i Sina’nın bağırsak sağlığı konusundaki görüşlerini hatırlattı:Turşunun sağlığa faydalarıTurşu, sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da sofraların vazgeçilmezi. İşte Karatay’ın vurguladığı bazı faydalar:Bu hastalıklarınız varsa dikkat!Turşu genellikle sağlık için birçok fayda sağlasa da, bazı kişiler için zararlı olabilir veya tüketimi sınırlanmalıdır. İşte turşu tüketirken dikkat etmesi gereken kişiler:1. Yüksek tansiyon hastaları2. Böbrek hastaları3. Mide rahatsızlığı olanlar (reflü ve gastrit)4. Kalp-damar hastaları5. Ödem problemi yaşayanlar6. Hamileler7. Gut hastaları8. Diyabet hastaları9. Tuz hassasiyeti olanlarEğer kronik bir sağlık sorununuz varsa veya yukarıdaki gruplardan birine dahilseniz, turşu tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız önerilir. Sağlıklı bireyler için de turşuyu ölçülü ve dengeli bir şekilde tüketmek en doğrusudur.

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