İbn-i Sina’nın tarifiyle kış aylarında sağlıklı kalmanın sırrını Canan Karatay verdi: Grip ve nezleye karşı kalkan
© AA / Salim TaşCanan Karatay
© AA / Salim Taş
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Soğuk havaların etkisiyle artan grip ve nezle vakalarına karşı Prof. Dr. Canan Karatay, kışın tüketilmesi gereken doğal besinleri açıkladı. Karatay, turşunun bağışıklığı güçlendirdiğini ve mineral eksikliklerini önlediğini vurgularken, İbn-i Sina’nın görüşlerini hatırlatarak önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...
Grip ve nezle vakalarının arttığı kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için uzmanlardan gelen uyarılar dikkat çekiyor. Prof. Dr. Canan Karatay, doğal turşuların ve kış sebzelerinin hastalıklara karşı koruyucu etkisine vurgu yaptı.
“Karnabahar, pancar, kereviz, lahana, soğan ve sarımsak turşusu, probiyotik bakımından zengin olup bağışıklık sistemini destekler, grip ve nezle gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlar,” diyen Karatay, doğal olmayan hiçbir ürünün tüketilmemesi gerektiğini söyledi.
Turşu ve bakliyat birlikteliği şifa dağıtıyor
Karatay, bakliyatların hazmının zor olduğunu belirterek, turşuyla birlikte tüketilmesini önerdi.
“Fermente yiyecekler, gaz ve şişkinlik gibi sorunları ortadan kaldırarak bağırsakları rahatlatır. Turşu, probiyotik içeriğiyle sindirim sistemine yardımcı olur ve bağışıklık üzerinde olumlu etkiler sağlar” dedi.
“Fermente yiyecekler, gaz ve şişkinlik gibi sorunları ortadan kaldırarak bağırsakları rahatlatır. Turşu, probiyotik içeriğiyle sindirim sistemine yardımcı olur ve bağışıklık üzerinde olumlu etkiler sağlar” dedi.
Mineral eksikliğine karşı doğal çözümler
Soğuk havalarda turşudan elde edilen salatalar, bakliyatlar ve turşu suyunun vitamin ve mineral eksikliklerini önleyebileceğini ifade eden Karatay, özellikle alkali besinlerin tüketilmesinin önemine dikkat çekti:
“Mümkün olduğunca canlı bakteriler içeren doğal turşu ve bakliyatları tercih edin. Bu besinler bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklardan korur”
İbn-i Sina’dan i̇lhamla sağlıklı beslenme
Karatay, İbn-i Sina’nın bağırsak sağlığı konusundaki görüşlerini hatırlattı:
“İbn-i Sina, bağırsakların uzun olduğunu ve yemeklerin bu organlara 12 saat sonra ulaştığını söyler. Bu nedenle sık sık yemek yemenin faydasız olduğunu belirtir. Doğru beslenme, sindirim sağlığını ve genel vücut direncini artırır"
Turşunun sağlığa faydaları
Turşu, sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da sofraların vazgeçilmezi. İşte Karatay’ın vurguladığı bazı faydalar:
1.Probiyotik Kaynağı: Lahana ve salatalık gibi fermente turşular bağırsak florasını dengeler.
2.Bağışıklık Güçlendirici: İçeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar, vücudu serbest radikallerden korur.
3.Sindirim Desteği: Asetik asit ve fermente ürünler, sindirimi kolaylaştırır.
4.Kan Şekeri Dengesi: Sirke içeriği sayesinde kan şekeri düzenlenmesine katkı sağlar.
5.Antioksidan Zengini: Turşular, oksidatif stresin etkilerini azaltır ve yaşlanmayı geciktirir.
6.Vitamin ve Mineral Deposu: Özellikle potasyum, magnezyum ve kalsiyum açısından zengin olan turşu, kemik sağlığını destekler.
7.Kilo Yönetimine Yardımcı: Düşük kalorili yapısıyla sağlıklı bir alternatif sunar.
Bu hastalıklarınız varsa dikkat!
Turşu genellikle sağlık için birçok fayda sağlasa da, bazı kişiler için zararlı olabilir veya tüketimi sınırlanmalıdır. İşte turşu tüketirken dikkat etmesi gereken kişiler:
1. Yüksek tansiyon hastaları
Neden? Turşu, yüksek oranda tuz (sodyum) içerir. Yüksek tansiyon hastalarında aşırı tuz tüketimi kan basıncını artırabilir ve kalp-damar hastalıkları riskini yükseltebilir.
Öneri: Düşük sodyumlu turşuları tercih edin veya tuzsuz turşu yapmayı deneyin.
2. Böbrek hastaları
Neden? Yüksek tuz içeriği, böbreklerin iş yükünü artırır ve böbrek hastalığı olan kişilerde sorunlara neden olabilir.
Öneri: Turşu tüketimini sınırlandırın ve doktorunuza danışın.
3. Mide rahatsızlığı olanlar (reflü ve gastrit)
Neden? Turşunun içerdiği sirke ve baharatlar, mide asidini artırarak reflü veya gastrit gibi sorunları tetikleyebilir.
Öneri: Turşuyu az miktarda tüketin veya tamamen kaçının.
4. Kalp-damar hastaları
Neden? Turşudaki tuz, kalp hastalıklarını kötüleştirebilir ve su tutulumuna yol açabilir, bu da kalbin yükünü artırır.
Öneri: Tuz oranı düşük turşuları tercih edin.
5. Ödem problemi yaşayanlar
Neden? Tuz, vücutta su tutulmasına neden olabilir ve ödemi artırabilir.
Öneri: Tuzsuz veya düşük tuzlu turşuları tercih edin.
6. Hamileler
Neden? Aşırı turşu tüketimi, yüksek sodyum nedeniyle gebelikte tansiyon sorunlarına yol açabilir (preeklampsi riski).
Öneri: Hamilelik sırasında turşuyu ölçülü tüketin.
7. Gut hastaları
Neden? Turşudaki sirke ve fermente ürünler, gut hastalarında ürik asit seviyelerini artırabilir.
Öneri: Turşu tüketiminden kaçının veya çok sınırlı miktarda tüketin.
8. Diyabet hastaları
Neden? Bazı ticari turşular ilave şeker içerir, bu da kan şekerini yükseltebilir.
Öneri: Evde şeker ilavesiz doğal turşular hazırlayın.
9. Tuz hassasiyeti olanlar
Neden? Turşunun aşırı tuz içermesi, sodyum duyarlılığı olan kişilerde tansiyon yükselmesine ve diğer sorunlara yol açabilir.
Öneri: Az tuzlu veya tuzsuz turşu çeşitlerini tercih edin.
Eğer kronik bir sağlık sorununuz varsa veya yukarıdaki gruplardan birine dahilseniz, turşu tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız önerilir. Sağlıklı bireyler için de turşuyu ölçülü ve dengeli bir şekilde tüketmek en doğrusudur.