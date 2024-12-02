https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/meteoroloji-tehlike-canlarini-caldi-kabus-gibi-bir-3-gun-yasanacak-istanbul-ve-bir-cok-ile-firtina-1091041620.html

Meteoroloji tehlike çanlarını çaldı, kabus gibi bir 3 gün yaşanacak: İstanbul ve bir çok ile fırtına ve kar geliyor

Meteoroloji tehlike çanlarını çaldı, kabus gibi bir 3 gün yaşanacak: İstanbul ve bir çok ile fırtına ve kar geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 2 Aralık 2024 için kritik hava durumu raporunu yayınladı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde dondurucu soğuklar, sağanak ve kar yağışı... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T06:19+0300

2024-12-02T06:19+0300

2024-12-02T06:19+0300

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antalya

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olması beklenen hava koşulları için kapsamlı bir açıklama yaptı. Kuzey, iç ve batı bölgeler parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisinde olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Eskişehir çevrelerinde yağışlar görülecek.Yağışlar kıyılarda sağanak, i̇ç bölgelerde karla karışıkYağışlar, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. İç kesimlerde ise özellikle Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Buzlanma ve sis uyarısıİç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte yer yer sis etkili olacak. Sürücüler, görüş mesafesinin azalacağı bu bölgelerde daha dikkatli olmalı. Sabah saatlerinde yoğun pus, ulaşımı zorlaştırabilir.Marmara’da kuvvetli rüzgarRüzgar, Marmara’nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli bir şekilde esecek. Hızı yer yer 40-60 km/saat olarak tahmin edilen rüzgar, özellikle dış mekân faaliyetlerini zorlaştırabilir.Sıcaklıklar mevsim normallerindeHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu’nun güneyinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-3 derece üstünde seyrederken, diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak.Meteoroloji’den kritik uyarılarKuvvetli yağış uyarısıAntalya ve Muğla çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riski bulunuyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıMarmara Bölgesi’nde beklenen kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabilir. Yetkililer, özellikle dışarıda zaman geçiren vatandaşları uyarıyor.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji, Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak yağış, karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgarların etkili olacağını duyurdu. Marmara’da fırtına riski, Ege’de yoğun yağış, Akdeniz’de ise kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Don ve buzlanmaya karşı da sürücüler uyarıldı. İşte il il hava durumu...Marmara Bölgesi: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısıMeteoroloji’ye göre, Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava hakim olacak ve bölge genelinde sağanak yağış görülecek. Rüzgar, kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızında esecek.Ege Bölgesi: Sağanak ve karla karışık yağmurEge Bölgesi’nde sağanak yağışlar etkili olacak, Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Akdeniz Bölgesi: Kuvvetli sağanak alarmıBatı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Antalya çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde don ve buzlanma görülebilir.İç Anadolu: Pus, sis ve don etkili olacakBölgenin batısında yağış beklenirken, genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek. Don riski de sürücülere zorluk yaratabilir.Karadeniz Bölgesi: Puslu ve bulutlu havaBatı Karadeniz’in bazı kesimlerinde yağmur beklenirken, iç kesimlerde sis ve buzlanma etkili olacak.Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Soğuk hava hakimDoğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma ve don etkili olurken, Güneydoğu Anadolu az bulutlu bir hava yaşayacak.Denizlerde hava durumu: Fırtına alarmı!Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor. Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Dalga boyu yer yer 3 metreyi bulabilir, denizcilere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

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