https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/meteoroloji-tehlike-canlarini-caldi-kabus-gibi-bir-3-gun-yasanacak-istanbul-ve-bir-cok-ile-firtina-1091041620.html
Meteoroloji tehlike çanlarını çaldı, kabus gibi bir 3 gün yaşanacak: İstanbul ve bir çok ile fırtına ve kar geliyor
Meteoroloji tehlike çanlarını çaldı, kabus gibi bir 3 gün yaşanacak: İstanbul ve bir çok ile fırtına ve kar geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 2 Aralık 2024 için kritik hava durumu raporunu yayınladı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde dondurucu soğuklar, sağanak ve kar yağışı... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T06:19+0300
2024-12-02T06:19+0300
2024-12-02T06:19+0300
yaşam
meteoroloji
muğla
antalya
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meteoroloji genel müdürlüğü
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istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olması beklenen hava koşulları için kapsamlı bir açıklama yaptı. Kuzey, iç ve batı bölgeler parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisinde olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Eskişehir çevrelerinde yağışlar görülecek.Yağışlar kıyılarda sağanak, i̇ç bölgelerde karla karışıkYağışlar, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. İç kesimlerde ise özellikle Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Buzlanma ve sis uyarısıİç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte yer yer sis etkili olacak. Sürücüler, görüş mesafesinin azalacağı bu bölgelerde daha dikkatli olmalı. Sabah saatlerinde yoğun pus, ulaşımı zorlaştırabilir.Marmara’da kuvvetli rüzgarRüzgar, Marmara’nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli bir şekilde esecek. Hızı yer yer 40-60 km/saat olarak tahmin edilen rüzgar, özellikle dış mekân faaliyetlerini zorlaştırabilir.Sıcaklıklar mevsim normallerindeHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu’nun güneyinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-3 derece üstünde seyrederken, diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak.Meteoroloji’den kritik uyarılarKuvvetli yağış uyarısıAntalya ve Muğla çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riski bulunuyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıMarmara Bölgesi’nde beklenen kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabilir. Yetkililer, özellikle dışarıda zaman geçiren vatandaşları uyarıyor.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji, Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak yağış, karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgarların etkili olacağını duyurdu. Marmara’da fırtına riski, Ege’de yoğun yağış, Akdeniz’de ise kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Don ve buzlanmaya karşı da sürücüler uyarıldı. İşte il il hava durumu...Marmara Bölgesi: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısıMeteoroloji’ye göre, Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava hakim olacak ve bölge genelinde sağanak yağış görülecek. Rüzgar, kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızında esecek.Ege Bölgesi: Sağanak ve karla karışık yağmurEge Bölgesi’nde sağanak yağışlar etkili olacak, Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Akdeniz Bölgesi: Kuvvetli sağanak alarmıBatı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Antalya çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde don ve buzlanma görülebilir.İç Anadolu: Pus, sis ve don etkili olacakBölgenin batısında yağış beklenirken, genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek. Don riski de sürücülere zorluk yaratabilir.Karadeniz Bölgesi: Puslu ve bulutlu havaBatı Karadeniz’in bazı kesimlerinde yağmur beklenirken, iç kesimlerde sis ve buzlanma etkili olacak.Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Soğuk hava hakimDoğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma ve don etkili olurken, Güneydoğu Anadolu az bulutlu bir hava yaşayacak.Denizlerde hava durumu: Fırtına alarmı!Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor. Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Dalga boyu yer yer 3 metreyi bulabilir, denizcilere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/masterchef-turkiyede-elenen-isim-belli-oldu-2-yarismaci-somer-seften-uyari-aldi-1091041428.html
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Meteoroloji tehlike çanlarını çaldı, kabus gibi bir 3 gün yaşanacak: İstanbul ve bir çok ile fırtına ve kar geliyor
Meteoroloji, 2 Aralık 2024 için kritik hava durumu raporunu yayınladı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde dondurucu soğuklar, sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Antalya ve Muğla'da kuvvetli yağış riski bulunurken, Marmara’da kuvvetli rüzgar etkili olacak. Vatandaşlara sel ve buzlanma riskine karşı dikkatli olun çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olması beklenen hava koşulları için kapsamlı bir açıklama yaptı. Kuzey, iç ve batı bölgeler parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisinde olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Eskişehir çevrelerinde yağışlar görülecek.
Yağışlar kıyılarda sağanak, i̇ç bölgelerde karla karışık
Yağışlar, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. İç kesimlerde ise özellikle Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte yer yer sis etkili olacak. Sürücüler, görüş mesafesinin azalacağı bu bölgelerde daha dikkatli olmalı. Sabah saatlerinde yoğun pus, ulaşımı zorlaştırabilir.
Marmara’da kuvvetli rüzgar
Rüzgar, Marmara’nın batısında kuzey yönlerden kuvvetli bir şekilde esecek. Hızı yer yer 40-60 km/saat olarak tahmin edilen rüzgar, özellikle dış mekân faaliyetlerini zorlaştırabilir.
Sıcaklıklar mevsim normallerinde
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu’nun güneyinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-3 derece üstünde seyrederken, diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak.
Meteoroloji’den kritik uyarılar
Antalya ve Muğla çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riski bulunuyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Marmara Bölgesi’nde beklenen kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabilir. Yetkililer, özellikle dışarıda zaman geçiren vatandaşları uyarıyor.
Meteoroloji, Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak yağış, karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgarların etkili olacağını duyurdu. Marmara’da fırtına riski, Ege’de yoğun yağış, Akdeniz’de ise kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Don ve buzlanmaya karşı da sürücüler uyarıldı. İşte il il hava durumu...
Marmara Bölgesi: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji’ye göre, Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava hakim olacak ve bölge genelinde sağanak yağış görülecek. Rüzgar, kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızında esecek.
İstanbul
: Sağanak yağış, sıcaklık 13°C.
Çanakkale
: Gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklık 14°C.
Edirne
: Sağanak yağış, sıcaklık 11°C.
Kocaeli
: Sağanak yağış, sıcaklık 14°C.
Ege Bölgesi: Sağanak ve karla karışık yağmur
Ege Bölgesi’nde sağanak yağışlar etkili olacak, Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İzmir
: Sağanak ve gök gürültülü yağış, sıcaklık 17°C.
Denizli
: Yağmurlu, sıcaklık 16°C.
Afyonkarahisar
: Yükseklerde karla karışık yağmur, sıcaklık 10°C.
Manisa
: Sağanak yağış, sıcaklık 15°C.
Akdeniz Bölgesi: Kuvvetli sağanak alarmı
Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Antalya çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde don ve buzlanma görülebilir.
Antalya
: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 18°C.
Adana
: Az bulutlu, sıcaklık 18°C.
Hatay
: Az bulutlu, sıcaklık 13°C.
Mersin
: Parçalı bulutlu, sıcaklık 19°C.
İç Anadolu: Pus, sis ve don etkili olacak
Bölgenin batısında yağış beklenirken, genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek. Don riski de sürücülere zorluk yaratabilir.
Ankara
: Parçalı bulutlu, sıcaklık 7°C.
Eskişehir
: Öğle saatlerinde yağmur, sıcaklık 10°C.
Konya
: Parçalı bulutlu, sıcaklık 9°C.
Yozgat
: Az bulutlu, sıcaklık 4°C.
Karadeniz Bölgesi: Puslu ve bulutlu hava
Batı Karadeniz’in bazı kesimlerinde yağmur beklenirken, iç kesimlerde sis ve buzlanma etkili olacak.
Bolu
: Az bulutlu, sıcaklık 9°C.
Zonguldak
: Parçalı bulutlu, sıcaklık 12°C.
Samsun
: Parçalı bulutlu, sıcaklık 13°C.
Trabzon
: Parçalı bulutlu, sıcaklık 13°C.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Soğuk hava hakim
Doğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma ve don etkili olurken, Güneydoğu Anadolu az bulutlu bir hava yaşayacak.
Erzurum
: Az bulutlu, sıcaklık -3°C.
Van
: Parçalı bulutlu, sıcaklık 6°C.
Diyarbakır
: Az bulutlu, sıcaklık 11°C.
Şanlıurfa
: Az bulutlu, sıcaklık 15°C.
Denizlerde hava durumu: Fırtına alarmı!
Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor. Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Dalga boyu yer yer 3 metreyi bulabilir, denizcilere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.