https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/futbol-macinda-izdiham-en-az-56-kisi-hayatini-kaybetti-1091082776.html

Futbol maçında izdiham: En az 56 kişi hayatını kaybetti

Futbol maçında izdiham: En az 56 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Gine'nin ikinci büyük şehri N’Zerekore’de oynanan futbol müsabakasında hakem kararına itiraz eden taraftar arasında izdiham yaşandı. Olayda hastaneye... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T22:12+0300

2024-12-02T22:12+0300

2024-12-02T22:15+0300

dünya

futbol

futbol maçı

gine

izdiham

ölü

ölü sayısı

hastane

maç

tarihi maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/02/1061849986_0:392:517:683_1920x0_80_0_0_9164d8561883ce1d734fc2ff9010ccb4.png

Futbol maçında rakip takım taraftarlarının sahaya inmesiyle en az 56 kişi hayatını kaybetti.Gine'nin ikinci büyük şehri olan N’Zerekore’de bir futbol maçında çıkan şiddet olayları, en az 56 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Hükümetten yapılan açıklamada “Hakem kararlarına duyulan memnuniyetsizlik protestoları, taraftarların taş atmasıyla sonuçlandı ve bu durum ölümcül izdihamlara neden oldu” denildi. Hastane yetkilileri, ölü sayısını şimdilik 56 olarak açıkladı. Olay, pazar günü 200 bin kişinin yaşadığı N’Zerekore’de oynanan bir futbol maçında, hakemin tartışmalı kararı sonrası rakip takım taraftarlarının sahaya girmesiyle başladığı ifade edildi. Görevli bir doktor “Hastanede cesetler göz alabildiğine uzanıyor. Diğerleri koridorlarda yerde yatıyor. Morg dolmuş durumda” dedi. Gine Başbakanı Bah Oury olayları kınayan ve halkı sakin olmaya çağıran bir açıklama yaptı. Başbakan Oury, tüm bilgilerin toplanmasının ardından hükümetin resmi bir açıklama yapacağını belirtti. Olaylar, hakemin kararına tepki olarak Labe takımının taraftarlarının sahaya taş atmasıyla başladı. Daha sonra öfkeli göstericilerin N’Zerekore polis karakolunu ateşe verdiği belirtildi. Olayın görgü tanığı “Her şey hakemin tartışmalı bir kararıyla başladı. Ardından taraftarlar sahaya girdi” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/karabukte-magaza-acilisinda-indirim-izdihami-1089264153.html

gine

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

futbol, futbol maçı, gine, izdiham, ölü, ölü sayısı, hastane, maç, tarihi maç, yaralı, ağır yaralı, yaralılar