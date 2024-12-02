https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/futbol-macinda-izdiham-en-az-56-kisi-hayatini-kaybetti-1091082776.html
Futbol maçında izdiham: En az 56 kişi hayatını kaybetti
Futbol maçında izdiham: En az 56 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gine'nin ikinci büyük şehri N’Zerekore’de oynanan futbol müsabakasında hakem kararına itiraz eden taraftar arasında izdiham yaşandı. Olayda hastaneye... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T22:12+0300
2024-12-02T22:12+0300
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Futbol maçında rakip takım taraftarlarının sahaya inmesiyle en az 56 kişi hayatını kaybetti.Gine'nin ikinci büyük şehri olan N’Zerekore’de bir futbol maçında çıkan şiddet olayları, en az 56 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Hükümetten yapılan açıklamada “Hakem kararlarına duyulan memnuniyetsizlik protestoları, taraftarların taş atmasıyla sonuçlandı ve bu durum ölümcül izdihamlara neden oldu” denildi. Hastane yetkilileri, ölü sayısını şimdilik 56 olarak açıkladı. Olay, pazar günü 200 bin kişinin yaşadığı N’Zerekore’de oynanan bir futbol maçında, hakemin tartışmalı kararı sonrası rakip takım taraftarlarının sahaya girmesiyle başladığı ifade edildi. Görevli bir doktor “Hastanede cesetler göz alabildiğine uzanıyor. Diğerleri koridorlarda yerde yatıyor. Morg dolmuş durumda” dedi. Gine Başbakanı Bah Oury olayları kınayan ve halkı sakin olmaya çağıran bir açıklama yaptı. Başbakan Oury, tüm bilgilerin toplanmasının ardından hükümetin resmi bir açıklama yapacağını belirtti. Olaylar, hakemin kararına tepki olarak Labe takımının taraftarlarının sahaya taş atmasıyla başladı. Daha sonra öfkeli göstericilerin N’Zerekore polis karakolunu ateşe verdiği belirtildi. Olayın görgü tanığı “Her şey hakemin tartışmalı bir kararıyla başladı. Ardından taraftarlar sahaya girdi” dedi.
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Futbol maçında izdiham: En az 56 kişi hayatını kaybetti
22:12 02.12.2024 (güncellendi: 22:15 02.12.2024)
Gine'nin ikinci büyük şehri N’Zerekore’de oynanan futbol müsabakasında hakem kararına itiraz eden taraftar arasında izdiham yaşandı. Olayda hastaneye kaldırılan 56 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.
Futbol maçında rakip takım taraftarlarının sahaya inmesiyle en az 56 kişi hayatını kaybetti.
Gine'nin ikinci büyük şehri olan N’Zerekore’de bir futbol maçında çıkan şiddet olayları, en az 56 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Hükümetten yapılan açıklamada “Hakem kararlarına duyulan memnuniyetsizlik protestoları, taraftarların taş atmasıyla sonuçlandı ve bu durum ölümcül izdihamlara neden oldu” denildi. Hastane yetkilileri, ölü sayısını şimdilik 56 olarak açıkladı.
Olay, pazar günü 200 bin kişinin yaşadığı N’Zerekore’de oynanan bir futbol maçında, hakemin tartışmalı kararı sonrası rakip takım taraftarlarının sahaya girmesiyle başladığı ifade edildi. Görevli bir doktor “Hastanede cesetler göz alabildiğine uzanıyor. Diğerleri koridorlarda yerde yatıyor. Morg dolmuş durumda” dedi. Gine Başbakanı Bah Oury olayları kınayan ve halkı sakin olmaya çağıran bir açıklama yaptı. Başbakan Oury, tüm bilgilerin toplanmasının ardından hükümetin resmi bir açıklama yapacağını belirtti.
Olaylar, hakemin kararına tepki olarak Labe takımının taraftarlarının sahaya taş atmasıyla başladı. Daha sonra öfkeli göstericilerin N’Zerekore polis karakolunu ateşe verdiği belirtildi. Olayın görgü tanığı “Her şey hakemin tartışmalı bir kararıyla başladı. Ardından taraftarlar sahaya girdi” dedi.