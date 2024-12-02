https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/fenerbahce-gaziantep-fk-maci-ne-zaman-hangi-kanalda-1091074848.html

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Spor Kulübü kendi evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç 2 Aralık... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

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Fenerbahçe Spor Kulübü bu akşam kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.Trendyol Süper Lig'in 14. hafta müsbakasında Fenerbahçe Spor Kulübü Ülker Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Müsabaka 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında hakem Alper Akarsu görev alırken, yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak.Fenerhahçe-Gaziantep FK ilk 11'leri kim?Fenerbahçe(muhtemel): Livakoviç, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-NeysriGaziantep FK(muhtemel): Dioudus, Ertuğrul, Arda, Viana, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Mustafa, Halil, Lungoyi

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