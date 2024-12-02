https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/fenerbahce-gaziantep-fk-maci-ne-zaman-hangi-kanalda-1091074848.html
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Spor Kulübü kendi evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç 2 Aralık... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T17:27+0300
2024-12-02T17:27+0300
2024-12-02T17:56+0300
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futbol maçı
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Fenerbahçe Spor Kulübü bu akşam kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.Trendyol Süper Lig'in 14. hafta müsbakasında Fenerbahçe Spor Kulübü Ülker Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Müsabaka 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında hakem Alper Akarsu görev alırken, yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak.Fenerhahçe-Gaziantep FK ilk 11'leri kim?Fenerbahçe(muhtemel): Livakoviç, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-NeysriGaziantep FK(muhtemel): Dioudus, Ertuğrul, Arda, Viana, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Mustafa, Halil, Lungoyi
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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman? Hangi kanalda?
17:27 02.12.2024 (güncellendi: 17:56 02.12.2024)
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Spor Kulübü kendi evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1 HD ekranından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe Spor Kulübü bu akşam kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta müsbakasında Fenerbahçe Spor Kulübü Ülker Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Müsabaka 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında hakem Alper Akarsu görev alırken, yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak.
Fenerhahçe-Gaziantep FK ilk 11'leri kim?
Fenerbahçe(muhtemel): Livakoviç, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Neysri
Gaziantep FK(muhtemel): Dioudus, Ertuğrul, Arda, Viana, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Mustafa, Halil, Lungoyi
Fenerbahçe Spor Kulübü, Gaziantep FK ile kendi evinde çıktığı 5 maçı kazanırken 16 gol attı. Gaziantep FK ise 5 maçta 4 gol kaydetti.