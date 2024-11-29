https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/fenerbahce-slavia-pragi-2-1-yendi-1090951348.html
Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 yendi
Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 yendi
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi 5.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Çek takımı Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştı. Müsabakada sarı lacivertli takım Edin Dzeko... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T00:59+0300
2024-11-29T00:59+0300
2024-11-29T00:59+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
slavia prag
çek cumhuriyeti
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maç yayını
futbol
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Spor Kulübü deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Çek 1.Lig takımı Slavia Prag'la karşılaştı. Müsabakanın 7'inci dakikasında kalesinde golü gören Fenerbahçe 35'inci dakikada Edin Dzeko ile beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 85'inci dakikasında yıldız isim Yusuf En Neysri ile 3 puanı alan sarı lacivertli takım İstanbul'a galip döndü. Fenerabahçe'nin 6 sart kart gördüğü karşılaşmada Slavia Prag'a 4 sarı kart çıktı. Maçın son dakikalarında Tusan Tadic'in yerine Cenk Tosun oyuna girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/avrupa-ligi-puan-durumu-degisti-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktas-kac-puanda-1090950941.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, slavia prag, çek cumhuriyeti, edin dzeko, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı
Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 yendi
UEFA Avrupa Ligi 5.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Çek takımı Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştı. Müsabakada sarı lacivertli takım Edin Dzeko ve Yusuf En-Neysri'nin golleri ile Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Avrupa Ligi grubunda sarı kanarya 3 puan ile evine döndü.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Spor Kulübü deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.
Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Çek 1.Lig takımı Slavia Prag'la karşılaştı. Müsabakanın 7'inci dakikasında kalesinde golü gören Fenerbahçe 35'inci dakikada Edin Dzeko ile beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 85'inci dakikasında yıldız isim Yusuf En Neysri ile 3 puanı alan sarı lacivertli takım İstanbul'a galip döndü.
Fenerabahçe'nin 6 sart kart gördüğü karşılaşmada Slavia Prag'a 4 sarı kart çıktı. Maçın son dakikalarında Tusan Tadic'in yerine Cenk Tosun oyuna girdi.