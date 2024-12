https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/denize-duserek-kaybolan-2-kardesin-son-goruntusu-ortaya-cikti-1091071096.html

Denize düşerek kaybolan 2 kardeşin son görüntüsü ortaya çıktı

Ayşe Can ile kardeşi Velat Can'ın Sarıyer'de denize düşüp kaybolmasının üzerinden 9 gün geçti. Kardeşlerin denize düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı. 02.12.2024, Sputnik Türkiye

Sarıyer'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen Ayşe Can'ı (29) denize düşmüş, kardeşi Velat Can (23) da onu kurtarmak arkasından suya atlamıştı. 2 kardeş, şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle ortadan kaybolmuştu. Kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ayağı kayan Ayşa Can'ın denize düştüğü, ablasının denize düştüğünü gören Velat Can'ın arkasından atladığı görülüyor.Ne olmuştu?Bebek sahilinde 23 Kasım'da yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri için geldikleri İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldıkları tespit edilmişti.

