https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/yenidogan-cetesi-sorusturmasindan-aranan-satilmis-cim-olu-bulundu-supheli-olumle-ilgili-sorusturma-1091069069.html
Yenidoğan çetesi soruşturmasından aranan Satılmış Çim ölü bulundu: Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
Yenidoğan çetesi soruşturmasından aranan Satılmış Çim ölü bulundu: Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi soruşturmasından aranan Satılmış Çim, arabasında ölü bulundu. Çim'in ölümü şüpheli bulunurken polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T15:31+0300
2024-12-02T15:31+0300
2024-12-02T15:48+0300
türkiye
cumhuriyet başsavcılığı
adli tıp kurumu
yenidoğan çetesi
şüpheli ölüm
soruşturma
küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı
dava
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Yenidoğan çetesi davası sürerken ilginç bir gelişme yaşandı. Çete soruşturmasında adı geçen ve kapatılan Avcılar Hospital'ın depo sorumlusu olan Satılmış Çim, arabasında ölü bulundu. Çim'in el bileğine iki iğne vurulmuş olması dikkat çekerken polis, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yargılanması sürüyor. Soruşturmada adı geçen kayıp ilanıyla aranan ve kapatılan Avcılar Hospital'ın depo sorumlusu olan Satılmış Çim'in ise arabasında ölü bulundu. Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede, Çim'in, sağ kol bileğine iki adet iğne yaptığını, yolcu koltuğunda ise enjektör bulunduğunu tespit etti. Çim'in, ölü bulunduğu aracın altında ise ilaç şişesi bulunduğu öğrenildi.Soruşturma başlatıldıKüçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeninin bulunması için Çim'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yenidogan-cetesi-lideri-firat-sarinin-mal-varligi-ortaya-cikti--1090981072.html
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yenidoğan çetesi, satılmış çim, satılmış çim ölü bulundu,
yenidoğan çetesi, satılmış çim, satılmış çim ölü bulundu,
Yenidoğan çetesi soruşturmasından aranan Satılmış Çim ölü bulundu: Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
15:31 02.12.2024 (güncellendi: 15:48 02.12.2024)
Yenidoğan çetesi soruşturmasından aranan Satılmış Çim, arabasında ölü bulundu. Çim'in ölümü şüpheli bulunurken polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
Yenidoğan çetesi davası sürerken ilginç bir gelişme yaşandı. Çete soruşturmasında adı geçen ve kapatılan Avcılar Hospital'ın depo sorumlusu olan Satılmış Çim, arabasında ölü bulundu. Çim'in el bileğine iki iğne vurulmuş olması dikkat çekerken polis, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yargılanması sürüyor. Soruşturmada adı geçen kayıp ilanıyla aranan ve kapatılan Avcılar Hospital'ın depo sorumlusu olan Satılmış Çim'in ise arabasında ölü bulundu. Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede, Çim'in, sağ kol bileğine iki adet iğne yaptığını, yolcu koltuğunda ise enjektör bulunduğunu tespit etti. Çim'in, ölü bulunduğu aracın altında ise ilaç şişesi bulunduğu öğrenildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeninin bulunması için Çim'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.