https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/yenidogan-cetesi-sorusturmasindan-aranan-satilmis-cim-olu-bulundu-supheli-olumle-ilgili-sorusturma-1091069069.html

Yenidoğan çetesi soruşturmasından aranan Satılmış Çim ölü bulundu: Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

Yenidoğan çetesi soruşturmasından aranan Satılmış Çim ölü bulundu: Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi soruşturmasından aranan Satılmış Çim, arabasında ölü bulundu. Çim'in ölümü şüpheli bulunurken polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T15:31+0300

2024-12-02T15:31+0300

2024-12-02T15:48+0300

türkiye

cumhuriyet başsavcılığı

adli tıp kurumu

yenidoğan çetesi

şüpheli ölüm

soruşturma

küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı

dava

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Yenidoğan çetesi davası sürerken ilginç bir gelişme yaşandı. Çete soruşturmasında adı geçen ve kapatılan Avcılar Hospital'ın depo sorumlusu olan Satılmış Çim, arabasında ölü bulundu. Çim'in el bileğine iki iğne vurulmuş olması dikkat çekerken polis, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yargılanması sürüyor. Soruşturmada adı geçen kayıp ilanıyla aranan ve kapatılan Avcılar Hospital'ın depo sorumlusu olan Satılmış Çim'in ise arabasında ölü bulundu. Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede, Çim'in, sağ kol bileğine iki adet iğne yaptığını, yolcu koltuğunda ise enjektör bulunduğunu tespit etti. Çim'in, ölü bulunduğu aracın altında ise ilaç şişesi bulunduğu öğrenildi.Soruşturma başlatıldıKüçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeninin bulunması için Çim'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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