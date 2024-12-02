https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/cumhurbaskani-erdogan-suriyenin-toprak-butunlugunden-yanayiz-1091078305.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de aniden patlak veren gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, sahadaki sürecin an be an izlendiğini belirtti. 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T18:48+0300
2024-12-02T18:48+0300
2024-12-02T18:55+0300
karadağ
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'le birlikte düzenlediği toplantıda Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuştu. Erdoğan, "Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri Bakanımız ve gerekse MİT Başkanımız muhataplarıyla sürekli istişarelerini gerçekleştiriyorlar. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyid ve tescil etmiştir. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu, hassasiyetleri, temel öncelikleri ve savunageldiği politikaların parametreleri bellidir" dedi. Yakından takip ediyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şunları dile getirdi: İki ülke arasında ticaret hacmi konusunda bilgi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin daha yukarıya taşınması konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadağ'a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Firmalarımız altyapı, inşaat, hizmet sektörüne ilgilerini sürdürüyorlar. Karadağ doğrudan yatırımlarımızda 2023 ve 2024 yıllarında rekor artış yaşanmıştır." dedi. Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç de iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaparken, "Geçen sene sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ve benim ilk yurt dışındaki görevim olmuştur ziyaret. Buraya gelmekle birlikte iki ülkenin ne kadar ilişkilerinin önemli olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Sayın Erdoğan'ın belirttiği gibi bu sene iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 145. yılını kutluyoruz. İki dost ülkenin ilişkileri süreklilik arz ediyor. İki ülke arasındaki büyük bir saygının göstergesidir. Türkiye önemli bir NATO üyesidir ve Karadağ'ın müttefikidir. Bir kez daha Türkiye'nin Balkanlarda yapıcı rolüne destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/erdogan-duyurdu-engellilerin-dijital-hizmetlere-daha-kolay-ulasmasi-icin-yakinda-genelge--1091067403.html
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karadağ, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, suriye, gazze
karadağ, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, suriye, gazze
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz
18:48 02.12.2024 (güncellendi: 18:55 02.12.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de aniden patlak veren gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, sahadaki sürecin an be an izlendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'le birlikte düzenlediği toplantıda Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuştu. Erdoğan, "Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri Bakanımız ve gerekse MİT Başkanımız muhataplarıyla sürekli istişarelerini gerçekleştiriyorlar. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyid ve tescil etmiştir. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu, hassasiyetleri, temel öncelikleri ve savunageldiği politikaların parametreleri bellidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şunları dile getirdi:
"Gazze'de bir an önce ateşkesin bir an önce sağlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız. Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri Bakanımız ve gerekse MİT Başkanımız muhataplarıyla sürekli istişarelerini gerçekleştiriyorlar. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyid ve tescil etmiştir. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu, hassasiyetleri, temel öncelikleri ve savunageldiği politikaların parametreleri bellidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliğinin korunması, Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir. Sahadaki süreci an be an takip ve tahlil ediyor, bunlara halel getirebilecek herhangi bir özellikle farklı eylemin yaşanmaması adına gereken tedbirleri alıyoruz."
İki ülke arasında ticaret hacmi konusunda bilgi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin daha yukarıya taşınması konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadağ'a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Firmalarımız altyapı, inşaat, hizmet sektörüne ilgilerini sürdürüyorlar. Karadağ doğrudan yatırımlarımızda 2023 ve 2024 yıllarında rekor artış yaşanmıştır." dedi.
Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç de iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaparken, "Geçen sene sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ve benim ilk yurt dışındaki görevim olmuştur ziyaret. Buraya gelmekle birlikte iki ülkenin ne kadar ilişkilerinin önemli olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Sayın Erdoğan'ın belirttiği gibi bu sene iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 145. yılını kutluyoruz. İki dost ülkenin ilişkileri süreklilik arz ediyor. İki ülke arasındaki büyük bir saygının göstergesidir. Türkiye önemli bir NATO üyesidir ve Karadağ'ın müttefikidir. Bir kez daha Türkiye'nin Balkanlarda yapıcı rolüne destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.