https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/cumhurbaskani-erdogan-suriyenin-toprak-butunlugunden-yanayiz-1091078305.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de aniden patlak veren gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, sahadaki sürecin an be an izlendiğini belirtti. 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T18:48+0300

2024-12-02T18:48+0300

2024-12-02T18:55+0300

karadağ

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

suriye

gazze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091078149_0:96:3000:1784_1920x0_80_0_0_09f8da0d21a1188f6e3cfac176f13931.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'le birlikte düzenlediği toplantıda Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuştu. Erdoğan, "Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri Bakanımız ve gerekse MİT Başkanımız muhataplarıyla sürekli istişarelerini gerçekleştiriyorlar. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyid ve tescil etmiştir. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu, hassasiyetleri, temel öncelikleri ve savunageldiği politikaların parametreleri bellidir" dedi. Yakından takip ediyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şunları dile getirdi: İki ülke arasında ticaret hacmi konusunda bilgi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin daha yukarıya taşınması konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadağ'a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Firmalarımız altyapı, inşaat, hizmet sektörüne ilgilerini sürdürüyorlar. Karadağ doğrudan yatırımlarımızda 2023 ve 2024 yıllarında rekor artış yaşanmıştır." dedi. Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç de iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaparken, "Geçen sene sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ve benim ilk yurt dışındaki görevim olmuştur ziyaret. Buraya gelmekle birlikte iki ülkenin ne kadar ilişkilerinin önemli olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Sayın Erdoğan'ın belirttiği gibi bu sene iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 145. yılını kutluyoruz. İki dost ülkenin ilişkileri süreklilik arz ediyor. İki ülke arasındaki büyük bir saygının göstergesidir. Türkiye önemli bir NATO üyesidir ve Karadağ'ın müttefikidir. Bir kez daha Türkiye'nin Balkanlarda yapıcı rolüne destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/erdogan-duyurdu-engellilerin-dijital-hizmetlere-daha-kolay-ulasmasi-icin-yakinda-genelge--1091067403.html

karadağ

suriye

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karadağ, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, suriye, gazze