https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/bilim-insanlari-aidsi-yuzde-100-onleyen-ilaci-tanitti-ilacin-satis-fiyati-40-bin-dolar-1091078927.html

Bilim insanları AIDS'i yüzde 100 önleyen ilacı tanıttı: İlacın satış fiyatı 40 bin dolar

Bilim insanları AIDS'i yüzde 100 önleyen ilacı tanıttı: İlacın satış fiyatı 40 bin dolar

Sputnik Türkiye

Bilim insanları her 6 ayda bir kullanımla AIDS'i yüzde 100 oranında durduran ilacı ürettiklerini açıkladı. Gliead isimli ilaç şirketi ABD, Kanada ve Avrupa'da... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T19:22+0300

2024-12-02T19:22+0300

2024-12-02T19:30+0300

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Bilim insanları her 6 ayda bir enjeksiyonla AIDS'i önleyebilen Lenakapavir isimli ilacın bulunduğunu duyurdu.ABD merkezli ilaç şirketi Gliead her altı ayda bir yapılan bir enjeksiyonla AIDS’i önleyebilen bir ilaç geliştirdiğini duyurdu. İlaç ilk olarak ABD, Kanada ve Avrupa’da 'Sunreca' markası altında AIDS tedavisi için halihazırda kullanılan 'Lenakapavir' adlı ilacın önleyici amaçlarla kullanımı için onay başvurusunda bulunmayı planlıyor. Kasım ayının sonunda yayımlanan çalışmada Lenakapavir kadınlarda HIV enfeksiyonunu yüzde 100 oranında önledi ve erkeklerde de neredeyse aynı etkiyi gösterdi. Yeni tedavi hakkında konuşan UNAIDS Genel Sekreteri Winnie Byanyima "Bu, şimdiye kadarki diğer tüm önleme yöntemlerinden çok daha iyi olduğu için eşi benzeri görülmemiş bir gelişme" dediŞu anda, Sunreca ile AIDS tedavisinin yıllık maliyeti Norveç, Fransa, İspanya ve ABD'de 40 bin doların (1 milyon 300 bin dolar) üzerinde. Ancak, uzmanlar yaygın ilaç üretimi 10 milyon kişiye genişletilirse, üretim maliyetinin 40 dolara (bin 400 lira) kadar düşebileceğini tahmin ediyor.AIDS nedir?AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome - Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu), insan bağışıklık sistemini ciddi şekilde zayıflatan ve savunmasız bırakan bir hastalık olarak bilinir. AIDS, HIV (Human Immunodeficiency Virus - İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) adlı bir virüsün neden olduğu ilerleyici bir hastalığın son aşaması olarak adlandırılır.HIV nasıl bulaşır? HIV, enfekte bir kişinin kanı, semen (meni), vajinal sıvılar, anal sıvılar veya anne sütü yoluyla bulaşabilir. En yaygın bulaşma yolları ise korunmasız cinsel ilişki (vajinal, anal veya oral), paylaşılan iğneler veya enjektörler (örneğin, uyuşturucu kullanımı sırasında), enfekte bir anneden bebeğine hamilelik, doğum veya emzirme sırasında, enfekte kan veya kan ürünleri ile temas olarak bulaşabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/izmir-il-saglik-mudurlugunden-hiv-nedeniyle-olen-13-yasinda-cocukla-ilgili-yeni-aciklama--1090483027.html

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