https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/bilim-insanlari-aidsi-yuzde-100-onleyen-ilaci-tanitti-ilacin-satis-fiyati-40-bin-dolar-1091078927.html
Bilim insanları AIDS'i yüzde 100 önleyen ilacı tanıttı: İlacın satış fiyatı 40 bin dolar
Bilim insanları AIDS'i yüzde 100 önleyen ilacı tanıttı: İlacın satış fiyatı 40 bin dolar
Sputnik Türkiye
Bilim insanları her 6 ayda bir kullanımla AIDS'i yüzde 100 oranında durduran ilacı ürettiklerini açıkladı. Gliead isimli ilaç şirketi ABD, Kanada ve Avrupa'da... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T19:22+0300
2024-12-02T19:22+0300
2024-12-02T19:30+0300
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Bilim insanları her 6 ayda bir enjeksiyonla AIDS'i önleyebilen Lenakapavir isimli ilacın bulunduğunu duyurdu.ABD merkezli ilaç şirketi Gliead her altı ayda bir yapılan bir enjeksiyonla AIDS’i önleyebilen bir ilaç geliştirdiğini duyurdu. İlaç ilk olarak ABD, Kanada ve Avrupa’da 'Sunreca' markası altında AIDS tedavisi için halihazırda kullanılan 'Lenakapavir' adlı ilacın önleyici amaçlarla kullanımı için onay başvurusunda bulunmayı planlıyor. Kasım ayının sonunda yayımlanan çalışmada Lenakapavir kadınlarda HIV enfeksiyonunu yüzde 100 oranında önledi ve erkeklerde de neredeyse aynı etkiyi gösterdi. Yeni tedavi hakkında konuşan UNAIDS Genel Sekreteri Winnie Byanyima "Bu, şimdiye kadarki diğer tüm önleme yöntemlerinden çok daha iyi olduğu için eşi benzeri görülmemiş bir gelişme" dediŞu anda, Sunreca ile AIDS tedavisinin yıllık maliyeti Norveç, Fransa, İspanya ve ABD'de 40 bin doların (1 milyon 300 bin dolar) üzerinde. Ancak, uzmanlar yaygın ilaç üretimi 10 milyon kişiye genişletilirse, üretim maliyetinin 40 dolara (bin 400 lira) kadar düşebileceğini tahmin ediyor.AIDS nedir?AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome - Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu), insan bağışıklık sistemini ciddi şekilde zayıflatan ve savunmasız bırakan bir hastalık olarak bilinir. AIDS, HIV (Human Immunodeficiency Virus - İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) adlı bir virüsün neden olduğu ilerleyici bir hastalığın son aşaması olarak adlandırılır.HIV nasıl bulaşır? HIV, enfekte bir kişinin kanı, semen (meni), vajinal sıvılar, anal sıvılar veya anne sütü yoluyla bulaşabilir. En yaygın bulaşma yolları ise korunmasız cinsel ilişki (vajinal, anal veya oral), paylaşılan iğneler veya enjektörler (örneğin, uyuşturucu kullanımı sırasında), enfekte bir anneden bebeğine hamilelik, doğum veya emzirme sırasında, enfekte kan veya kan ürünleri ile temas olarak bulaşabilir.
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ilaç, aids, hiv/aids, dünya aids günü, aids testi, ilaç, ilaç sektörü, hiv, seks, seks işçiliği, seks işçileri, cinsel, cinsel saldırı, cinsel ilişki, bilim, bilim kurulu, bilim insanları
ilaç, aids, hiv/aids, dünya aids günü, aids testi, ilaç, ilaç sektörü, hiv, seks, seks işçiliği, seks işçileri, cinsel, cinsel saldırı, cinsel ilişki, bilim, bilim kurulu, bilim insanları
Bilim insanları AIDS'i yüzde 100 önleyen ilacı tanıttı: İlacın satış fiyatı 40 bin dolar
19:22 02.12.2024 (güncellendi: 19:30 02.12.2024)
Bilim insanları her 6 ayda bir kullanımla AIDS'i yüzde 100 oranında durduran ilacı ürettiklerini açıkladı. Gliead isimli ilaç şirketi ABD, Kanada ve Avrupa'da ilk kez Sunreca markası altında onay başvurusunda bulunacak. Lenakapavir isimli ilacın resmi satış fiyatının ise 40 bin dolar (1 milyon 300 bin lira) olacağı ifade edildi.
Bilim insanları her 6 ayda bir enjeksiyonla AIDS'i önleyebilen Lenakapavir isimli ilacın bulunduğunu duyurdu.
ABD merkezli ilaç şirketi Gliead her altı ayda bir yapılan bir enjeksiyonla AIDS’i önleyebilen bir ilaç geliştirdiğini duyurdu. İlaç ilk olarak ABD, Kanada ve Avrupa’da 'Sunreca' markası altında AIDS tedavisi için halihazırda kullanılan 'Lenakapavir' adlı ilacın önleyici amaçlarla kullanımı için onay başvurusunda bulunmayı planlıyor. Kasım ayının sonunda yayımlanan çalışmada Lenakapavir kadınlarda HIV enfeksiyonunu yüzde 100 oranında önledi ve erkeklerde de neredeyse aynı etkiyi gösterdi. Yeni tedavi hakkında konuşan UNAIDS Genel Sekreteri Winnie Byanyima "Bu, şimdiye kadarki diğer tüm önleme yöntemlerinden çok daha iyi olduğu için eşi benzeri görülmemiş bir gelişme" dedi
Şu anda, Sunreca ile AIDS tedavisinin yıllık maliyeti Norveç, Fransa, İspanya ve ABD'de 40 bin doların (1 milyon 300 bin dolar) üzerinde. Ancak, uzmanlar yaygın ilaç üretimi 10 milyon kişiye genişletilirse, üretim maliyetinin 40 dolara (bin 400 lira) kadar düşebileceğini tahmin ediyor.
AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome - Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu), insan bağışıklık sistemini ciddi şekilde zayıflatan ve savunmasız bırakan bir hastalık olarak bilinir. AIDS, HIV (Human Immunodeficiency Virus - İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) adlı bir virüsün neden olduğu ilerleyici bir hastalığın son aşaması olarak adlandırılır.
HIV, enfekte bir kişinin kanı, semen (meni), vajinal sıvılar, anal sıvılar veya anne sütü yoluyla bulaşabilir. En yaygın bulaşma yolları ise korunmasız cinsel ilişki (vajinal, anal veya oral), paylaşılan iğneler veya enjektörler (örneğin, uyuşturucu kullanımı sırasında), enfekte bir anneden bebeğine hamilelik, doğum veya emzirme sırasında, enfekte kan veya kan ürünleri ile temas olarak bulaşabilir.