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İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden HIV nedeniyle ölen 13 yaşında çocukla ilgili yeni açıklama
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden HIV nedeniyle ölen 13 yaşında çocukla ilgili yeni açıklama
Sputnik Türkiye
İzmir'de HIV virüsü nedeniyle yaşamını yitiren 13 yaşındaki çocukla ilgili açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kan nakli yapılmadığını ve istismar... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T18:03+0300
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İzmir'de HIV virüsü nedeniyle 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma sürerken İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, çocuğun geçirdiği operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığını ve istismar bulgusuna da rastlanmadığını açıkladı.Müdürlükten yapılan açıklamada, 11 Kasım'da tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde HIV virüsü nedeniyle yaşamını yitiren A.K. (13) hakkında basında yer alan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi.Açıklamada, A.K'nin tedavisine ilişkin şu bilgiler verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/kizilaydan-aidsli-kan-iddiasiyla-ilgili-aciklama-babaya-hiv-teshisini-koyan-ve-tum-birimlerini-1090476984.html
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İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden HIV nedeniyle ölen 13 yaşında çocukla ilgili yeni açıklama

18:03 16.11.2024
© Sputnik / Sergei VeniavskiyHIV
HIV - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© Sputnik / Sergei Veniavskiy
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İzmir'de HIV virüsü nedeniyle yaşamını yitiren 13 yaşındaki çocukla ilgili açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kan nakli yapılmadığını ve istismar bulgusunun olmadığını açıkladı.
İzmir'de HIV virüsü nedeniyle 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma sürerken İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, çocuğun geçirdiği operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığını ve istismar bulgusuna da rastlanmadığını açıkladı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, 11 Kasım'da tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde HIV virüsü nedeniyle yaşamını yitiren A.K. (13) hakkında basında yer alan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi.
Açıklamada, A.K'nin tedavisine ilişkin şu bilgiler verildi:
"Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur. Kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatırız. Konu hassasiyetle takip edilmekte olup ilgili makamlarca gelişmelere ilişkin gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır."
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