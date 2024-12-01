https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/trump-dunuru-kushneri-fransa--buyukelciligine-aday-gosterdi-1091021463.html
Trump, dünürü Kushner’i Fransa Büyükelçiliği'ne aday gösterdi
Trump, dünürü Kushner’i Fransa Büyükelçiliği'ne aday gösterdi
Sputnik Türkiye
Trump, dünürü Charles Kushner’i ABD’nin Fransa Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini duyurdu. 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T09:56+0300
2024-12-01T09:56+0300
2024-12-01T09:56+0300
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ABD’nin yeniden seçilen başkanı Donald Trump, kızı Ivanka Trump’ın kayınpederi ve iş insanı Charles Kushner’i ABD’nin Fransa Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini açıkladı.Trump, sahibi olduğu Social Truth adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Yahudi kökenli iş insanı ve dünürü Kushner’i aday göstermekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Trump, paylaşımında, “New Jersey’li Charles Kushner’i ABD’nin Fransa Büyükelçisi olarak aday göstermekten mutluluk duyuyorum. O, ülkemizi ve çıkarlarını temsil edecek güçlü bir savunucu olacak müthiş bir girişimci, hayırsever ve iş adamıdır.” ifadelerini kullandı.Charles Kushner kimdir?Trump, 70 yaşındaki Kushner’in kurucusu olduğu Kushner Companies’in, ABD’nin 'en büyük ve en başarılı özel gayrimenkul şirketlerinden biri' olduğunu vurguladı. Ayrıca, dünürünün daha önce ABD Holokost Anma Konseyine atandığını, New York ve New Jersey Liman İdaresinde komiserlik ve başkanlık yaptığını, New York Üniversitesi gibi önemli kuruluşların yönetim kurulunda yer aldığını belirtti.Trump, “Birlikte, en eski ve en büyük müttefiklerimizden Fransa ile Amerika’nın ortaklığını güçlendireceğiz.” diyerek, Kushner’in bu göreve uygun bir isim olduğunu savundu.Geçmişte 2 yıl ceza almış, Trump özel af çıkarmıştı Charles Kushner, 2005 yılında vergi kaçırma, yasa dışı seçim bağışı yapma ve seks tuzağı kurma suçlamalarıyla yargılanmış ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Trump, 23 Aralık 2020’de başkanlığı sona ermeden önce, aralarında dünürü Kushner’in de bulunduğu bazı mahkumlar için özel af çıkarmıştı.Kushner’in Fransa Büyükelçisi olarak göreve başlayabilmesi için adaylığının ABD Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/trumptan-brics-ulkelerine-tehdit-yuzde-100-gumruk-tarifeleriyle-karsi-karsiya-kalacaklar-1091020401.html
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donald trump, fransa, büyükelçi, büyükelçilik, paris, abd, diplomasi, hapis, seks, abd, ivanka trump, new york üniversitesi, abd senatosu
donald trump, fransa, büyükelçi, büyükelçilik, paris, abd, diplomasi, hapis, seks, abd, ivanka trump, new york üniversitesi, abd senatosu
Trump, dünürü Kushner’i Fransa Büyükelçiliği'ne aday gösterdi
Trump, dünürü Charles Kushner’i ABD’nin Fransa Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini duyurdu.
ABD’nin yeniden seçilen başkanı Donald Trump, kızı Ivanka Trump’ın kayınpederi ve iş insanı Charles Kushner’i ABD’nin Fransa Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini açıkladı.
Trump, sahibi olduğu Social Truth adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Yahudi kökenli iş insanı ve dünürü Kushner’i aday göstermekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Trump, paylaşımında, “New Jersey’li Charles Kushner’i ABD’nin Fransa Büyükelçisi olarak aday göstermekten mutluluk duyuyorum. O, ülkemizi ve çıkarlarını temsil edecek güçlü bir savunucu olacak müthiş bir girişimci, hayırsever ve iş adamıdır.” ifadelerini kullandı.
Trump, 70 yaşındaki Kushner’in kurucusu olduğu Kushner Companies’in, ABD’nin 'en büyük ve en başarılı özel gayrimenkul şirketlerinden biri' olduğunu vurguladı. Ayrıca, dünürünün daha önce ABD Holokost Anma Konseyine atandığını, New York ve New Jersey Liman İdaresinde komiserlik ve başkanlık yaptığını, New York Üniversitesi gibi önemli kuruluşların yönetim kurulunda yer aldığını belirtti.
Trump, “Birlikte, en eski ve en büyük müttefiklerimizden Fransa ile Amerika’nın ortaklığını güçlendireceğiz.” diyerek, Kushner’in bu göreve uygun bir isim olduğunu savundu.
Geçmişte 2 yıl ceza almış, Trump özel af çıkarmıştı
Charles Kushner, 2005 yılında vergi kaçırma, yasa dışı seçim bağışı yapma ve seks tuzağı kurma suçlamalarıyla yargılanmış ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Trump, 23 Aralık 2020’de başkanlığı sona ermeden önce, aralarında dünürü Kushner’in de bulunduğu bazı mahkumlar için özel af çıkarmıştı.
Kushner’in Fransa Büyükelçisi olarak göreve başlayabilmesi için adaylığının ABD Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.