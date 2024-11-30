https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/trumptan-brics-ulkelerine-tehdit-yuzde-100-gumruk-tarifeleriyle-karsi-karsiya-kalacaklar-1091020401.html
Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit: 'Yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar'
Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit: 'Yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı seçilen Trump, BRICS ülkelerini dolara alternatif bir para birimi yaratma planlarından vazgeçmemeleri halinde 'büyük vergilerle' tehdit etti. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T22:21+0300
2024-11-30T22:21+0300
2024-11-30T22:21+0300
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin, dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 tarifelerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, 'BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme' fikrinin bittiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:BRICS üyeleri için tek bir ödeme aracının oluşturulmasına ilişkin tartışmalar birkaç yıldır devam ediyor. Bu konuya ilişkin bir para biriminin sadece altınla değil, aynı zamanda başta nadir toprak metalleri ve arazi olmak üzere diğer mal gruplarıyla da desteklenebileceği yönünde öneriler bulunuyor. Sadece uzmanlar değil, yetkililer de böyle bir para biriminin oluşturulmasının karmaşıklığına dikkat çekerken konuya ilişkin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin göre asıl zorluğun ulusal mevzuatlarda yattığını aktarmıştı.Kasım ayı başında Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek bir BRICS para biriminin oluşturulması hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu ve böyle bir hedefin olmadığını belirterek bu adımın BRICS üyesi ülkelerin ekonomilerinin daha fazla entegrasyonunu ve yapısal benzerliklerini gerektirdiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rusya-disisleri-bakanligi-endonezya-malezya-ve-tayland-brics-ortak-ulkeleri-oldu-1090457478.html
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abd, donald trump, brics, truth social, rusya, vladimir putin, aleksandr pankin, dolar
abd, donald trump, brics, truth social, rusya, vladimir putin, aleksandr pankin, dolar
Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit: 'Yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar'
ABD Başkanı seçilen Trump, BRICS ülkelerini dolara alternatif bir para birimi yaratma planlarından vazgeçmemeleri halinde 'büyük vergilerle' tehdit etti.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin, dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 tarifelerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.
Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, 'BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme' fikrinin bittiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:
BRICS ülkelerine tarife tehdidinde bulunan Trump, "Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli.
BRICS üyeleri için tek bir ödeme aracının oluşturulmasına ilişkin tartışmalar birkaç yıldır devam ediyor. Bu konuya ilişkin bir para biriminin sadece altınla değil, aynı zamanda başta nadir toprak metalleri ve arazi olmak üzere diğer mal gruplarıyla da desteklenebileceği yönünde öneriler bulunuyor.
Sadece uzmanlar değil, yetkililer de böyle bir para biriminin oluşturulmasının karmaşıklığına dikkat çekerken konuya ilişkin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin göre asıl zorluğun ulusal mevzuatlarda yattığını aktarmıştı.
Kasım ayı başında Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek bir BRICS para biriminin oluşturulması hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu ve böyle bir hedefin olmadığını belirterek bu adımın BRICS üyesi ülkelerin ekonomilerinin daha fazla entegrasyonunu ve yapısal benzerliklerini gerektirdiğini vurgulamıştı.