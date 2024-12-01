https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/meteoroloji-3-gun-surecek-diyerek-uyardi-bu-gece-basliyor-araliksiz-yagacak-1091028579.html

Meteoroloji '3 gün sürecek' diyerek uyardı: Bu gece başlıyor, aralıksız yağacak

Meteoroloji '3 gün sürecek' diyerek uyardı: Bu gece başlıyor, aralıksız yağacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji yeni hafta için haritayı güncelledi. Türkiye'nin büyük bir kesiminde yağış etkili olacak. Bu gece ve önümüzdeki 3 gün için İstanbul’da da alarm... 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T14:45+0300

2024-12-01T14:45+0300

2024-12-01T14:45+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu için beklentilerini paylaştı. İstanbul'u 3 gün aralıksız yağmur bekliyor. Ülke genelinde de yağışlı havanın hakim olması beklenirken, Türkiye genelinde hava yağışlıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç) ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığı mevsim normallerindeÜlke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.4 kent için sarı kodlu uyarıMeteoroloji bugün “Aydın, İzmir, Manisa, Muğla” için uyarıda bulundu. Marmara'da yağış etkiliÇok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Ege Bölgesi'nde Afyon hariç yağış varParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Akdeniz Bölgesi pusluİç Anadolu Bölgesi çok bulutluAz bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.Batı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.Bolu °C, 10°CParçalı ve az bulutluDüzce °C, 13°CParçalı ve az bulutluKastamonu °C, 5°CParçalı ve az bulutluZonguldak °C, 13°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu Karadeniz'de buzlanmaya dikkatParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.Doğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.Güneydoğu Anadolu'da az bulutlu hava hakimAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-ve-tek-tek-illeri-uyardi-sisli-ve-puslu-hava-hakim-1088450733.html

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