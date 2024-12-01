Meteoroloji '3 gün sürecek' diyerek uyardı: Bu gece başlıyor, aralıksız yağacak
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Meteoroloji yeni hafta için haritayı güncelledi. Türkiye'nin büyük bir kesiminde yağış etkili olacak. Bu gece ve önümüzdeki 3 gün için İstanbul’da da alarm verildi. K
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu için beklentilerini paylaştı. İstanbul'u 3 gün aralıksız yağmur bekliyor. Ülke genelinde de yağışlı havanın hakim olması beklenirken,
Türkiye genelinde hava yağışlı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç) ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde
Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4 kent için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji bugün “Aydın, İzmir, Manisa, Muğla” için uyarıda bulundu.
Marmara'da yağış etkili
Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Çanakkale °C, 14°C
Edirne °C, 14°C
İstanbul °C, 14°C
Kocaeli °C, 15°C
Ege Bölgesi'nde Afyon hariç yağış var
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar °C, 10°C
Denizli °C, 19°C
İzmir °C, 17°C
Manisa °C, 15°C
Akdeniz Bölgesi puslu
Adana °C, 18°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Antalya °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Hatay °C, 15°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Mersin °C, 18°C
Az bulutlu
Az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi çok bulutlu
Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
Ankara °C, 9°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Eskişehir °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Konya °C, 9°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Yozgat °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
Bolu °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Düzce °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz'de buzlanmaya dikkat
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
Amasya °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Samsun °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Tokat °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
Erzurum °C, -6°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Kars °C, 3°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Malatya °C, 5°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Van °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu'da az bulutlu hava hakim
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
Diyarbakır °C, 12°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Gaziantep °C, 13°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Siirt °C, 12°C
Az bulutlu
Az bulutlu
Şanlıurfa °C, 14°C
Az bulutlu
Az bulutlu