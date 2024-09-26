https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-ve-tek-tek-illeri-uyardi-sisli-ve-puslu-hava-hakim-1088450733.html

Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı ve tek tek illeri uyardı: Sisli ve puslu hava hakim olacak

Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı ve tek tek illeri uyardı: Sisli ve puslu hava hakim olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyarı üstüne uyarıda bulundu. Marmara ve Karadeniz'de sisli ve puslu hava hakim olacak... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T07:28+0300

2024-09-26T07:28+0300

2024-09-26T07:29+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji, yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyarı üstüne uyarıda bulundu. Marmara ve Karadeniz'de sisli ve puslu hava hakim olacak. bu bölgede yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığı: hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 28°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 30°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 33°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 32°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 28°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 27°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 23°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 29°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 27°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 21°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 20°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 22°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 32°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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