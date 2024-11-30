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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/taylor-swiftin-yeni-bir-ekonomi-terimi-yaratan-the-eras-tour-kitabi-cikti-hayranlari-uzun-sira-1091002530.html
Taylor Swift'in yeni bir ekonomi terimi yaratan 'The Eras Tour' kitabı çıktı: Hayranları uzun sıra oluşturdu
Taylor Swift'in yeni bir ekonomi terimi yaratan 'The Eras Tour' kitabı çıktı: Hayranları uzun sıra oluşturdu
Sputnik Türkiye
Taylor Swift, rekor kıran Eras Turnesi’ne dair kişisel yansımalarını, sahne arkası fotoğraflarını ve anılarını içeren 'The Official Eras Tour Book' adlı... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T10:39+0300
2024-11-30T10:39+0300
dünya
taylor swift
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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, 29 Kasım 2024’te, Black Friday indirim gününde, 'The Official Eras Tour Book' adlı kitabını piyasaya sürdü. Bu 256 sayfalık ciltli eser, sanatçının rekor kıran Eras Turnesi’ne dair kişisel yansımaları, sahne arkası fotoğrafları ve turne anılarını içeriyor.Kitap, Swift’in kendi yayınevi olan Taylor Swift Publications tarafından hazırlandı ve yalnızca Target mağazalarında satışa sunuldu. İçeriğinde, turne süresince çekilmiş 500’den fazla fotoğraf ve sanatçının kişisel notları bulunuyor.Ayrıca, aynı gün Swift, son albümü 'The Tortured Poets Department: The Anthology'nin CD ve plak formatlarını da piyasaya sürdü. Bu albüm de turne sırasında set listesine eklenen yeni şarkıları da içeriyor.Eras Turnesi nedir?Taylor Swift’in 'The Eras Tour' adlı dünya turnesi, Mart 2023’te Arizona, Glendale’de başlayarak beş kıtada 100’den fazla gösteriyle büyük bir başarı elde etti. Turne, 8 Aralık 2024’te Vancouver’da sona erecek. Bu turne, Swift’in kariyerinin farklı dönemlerini kapsayan kapsamlı bir retrospektif olarak tasarlandı.Turne, sadece müzikseverler için değil, aynı zamanda ziyaret ettiği şehirlerin ekonomileri için de önemli bir etki yarattı. Örneğin, Birleşik Krallık’ta yapılan hesaplamalara göre, 'The Eras Tour' ülke ekonomisine 1,2 milyar dolar katkı sağladı. Bu ekonomik canlanma, 'Swiftonomics' olarak adlandırılan bir fenomenle açıklanıyor. Swift’in konser verdiği şehirlerde otel doluluk oranları arttı, restoran ve barların gelirleri yükseldi ve yerel işletmeler doğrudan fayda sağladı.Turne, aynı zamanda sinema dünyasında da yankı buldu. Turnenin konser filmi, dünya genelinde 267 milyon dolar hasılat elde etti. Bu başarılar, Taylor Swift’in müzik endüstrisindeki etkisini ve popülerliğini bir kez daha kanıtladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/taylor-swiftten-yeni-rekor-1-milyar-dinlenme-sayisina-ulasti-1083155479.html
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taylor swift, şarkıcı, müzisyen, abd, konser, black friday, kitap, albüm, müzik albümü, birleşik krallık
taylor swift, şarkıcı, müzisyen, abd, konser, black friday, kitap, albüm, müzik albümü, birleşik krallık

Taylor Swift'in yeni bir ekonomi terimi yaratan 'The Eras Tour' kitabı çıktı: Hayranları uzun sıra oluşturdu

10:39 30.11.2024
© Lokman Vural ElibolTaylor Swift
Taylor Swift - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© Lokman Vural Elibol
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Taylor Swift, rekor kıran Eras Turnesi’ne dair kişisel yansımalarını, sahne arkası fotoğraflarını ve anılarını içeren 'The Official Eras Tour Book' adlı kitabını Black Friday’de hayranlarıyla buluşturdu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, 29 Kasım 2024’te, Black Friday indirim gününde, 'The Official Eras Tour Book' adlı kitabını piyasaya sürdü. Bu 256 sayfalık ciltli eser, sanatçının rekor kıran Eras Turnesi’ne dair kişisel yansımaları, sahne arkası fotoğrafları ve turne anılarını içeriyor.
Kitap, Swift’in kendi yayınevi olan Taylor Swift Publications tarafından hazırlandı ve yalnızca Target mağazalarında satışa sunuldu. İçeriğinde, turne süresince çekilmiş 500’den fazla fotoğraf ve sanatçının kişisel notları bulunuyor.
Ayrıca, aynı gün Swift, son albümü 'The Tortured Poets Department: The Anthology'nin CD ve plak formatlarını da piyasaya sürdü. Bu albüm de turne sırasında set listesine eklenen yeni şarkıları da içeriyor.

Eras Turnesi nedir?

Taylor Swift’in 'The Eras Tour' adlı dünya turnesi, Mart 2023’te Arizona, Glendale’de başlayarak beş kıtada 100’den fazla gösteriyle büyük bir başarı elde etti. Turne, 8 Aralık 2024’te Vancouver’da sona erecek. Bu turne, Swift’in kariyerinin farklı dönemlerini kapsayan kapsamlı bir retrospektif olarak tasarlandı.
Turne, sadece müzikseverler için değil, aynı zamanda ziyaret ettiği şehirlerin ekonomileri için de önemli bir etki yarattı. Örneğin, Birleşik Krallık’ta yapılan hesaplamalara göre, 'The Eras Tour' ülke ekonomisine 1,2 milyar dolar katkı sağladı. Bu ekonomik canlanma, 'Swiftonomics' olarak adlandırılan bir fenomenle açıklanıyor. Swift’in konser verdiği şehirlerde otel doluluk oranları arttı, restoran ve barların gelirleri yükseldi ve yerel işletmeler doğrudan fayda sağladı.
Turne, aynı zamanda sinema dünyasında da yankı buldu. Turnenin konser filmi, dünya genelinde 267 milyon dolar hasılat elde etti. Bu başarılar, Taylor Swift’in müzik endüstrisindeki etkisini ve popülerliğini bir kez daha kanıtladı.
Taylor Swift - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
DÜNYA
Taylor Swift'ten yeni rekor: 1 milyar dinlenme sayısına ulaştı
25 Nisan, 16:35
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