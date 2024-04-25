https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/taylor-swiftten-yeni-rekor-1-milyar-dinlenme-sayisina-ulasti-1083155479.html
Taylor Swift'ten yeni rekor: 1 milyar dinlenme sayısına ulaştı
Taylor Swift'ten yeni rekor: 1 milyar dinlenme sayısına ulaştı
Sputnik Türkiye
Taylor Swift'in yeni albümü Spotify'da 1 milyar çalma sayısını aştı. Şarkıcı daha önce de Spotify rekorları kırmıştı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T16:35+0300
2024-04-25T16:35+0300
2024-04-25T16:36+0300
dünya
taylor swift
şarkıcı
spotify
müzik
rekor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/13/1055677566_0:45:631:399_1920x0_80_0_0_ff62ceb3e064c68a9c74ad74483b694e.jpg
Taylor Swift'in albümü yeni albümü 22 Nisan itibariyle bir milyardan fazla Spotify çalınmasıyla yeni bir rekora imza attı.Geçtiğimiz hafta 'The Tortured Poets Department' albümünü yayımlayan Amerikalı şarkıcı, Spotify'da tek bir günde 300 milyon dinleme sayısına ulaşan ilk sanatçı oldu.Spotify X'te yayımladığı bir gönderide, “22 Nisan 2024'te Taylor Swift'in 'The Tortured Poets Department' albümü Spotify'da bir hafta içinde en çok dinlenen albüm oldu. Albüm yayımlandığından bu yana bir milyar dinlenmeyi aştı" bilgisine yer verdi.Şarkıcı daha önce de Spotify'da rekorlar kırmıştı. Swift Ağustos 2023'te müzik dinleme servisinde bir ayda 100 milyon dinleyiciye ulaşan ilk kadın sanatçı olmuştu.Taylor Swift'in 'Midnights' albümü 2023 yılında İngiltere'de en çok dinlenen albüm olmuştu. 'Midnights' ayrıca Ekim 2022'de yayımlandığında platform tarihinde bir günde en çok dinlenen albüm olarak rekor kırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/taylor-swift-ve-jay-z-istanbulda-konser-verecek-biletlerin-on-satisa-cikacagi-tarih-belli-oldu-1082053558.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/13/1055677566_6:0:603:448_1920x0_80_0_0_42e4cc1fc43fb11bd7e1db20e4eeefca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taylor swift, taylor swift rekor
taylor swift, taylor swift rekor
Taylor Swift'ten yeni rekor: 1 milyar dinlenme sayısına ulaştı
16:35 25.04.2024 (güncellendi: 16:36 25.04.2024)
Taylor Swift'in yeni albümü Spotify'da 1 milyar çalma sayısını aştı. Şarkıcı daha önce de Spotify rekorları kırmıştı.
Taylor Swift'in albümü yeni albümü 22 Nisan itibariyle bir milyardan fazla Spotify çalınmasıyla yeni bir rekora imza attı.
Geçtiğimiz hafta 'The Tortured Poets Department' albümünü yayımlayan Amerikalı şarkıcı, Spotify'da tek bir günde 300 milyon dinleme sayısına ulaşan ilk sanatçı oldu.
Spotify X'te yayımladığı bir gönderide, “22 Nisan 2024'te Taylor Swift'in 'The Tortured Poets Department' albümü Spotify'da bir hafta içinde en çok dinlenen albüm oldu. Albüm yayımlandığından bu yana bir milyar dinlenmeyi aştı" bilgisine yer verdi.
Şarkıcı daha önce de Spotify'da rekorlar kırmıştı. Swift Ağustos 2023'te müzik dinleme servisinde bir ayda 100 milyon dinleyiciye ulaşan ilk kadın sanatçı olmuştu.
Taylor Swift'in 'Midnights' albümü 2023 yılında İngiltere'de en çok dinlenen albüm olmuştu. 'Midnights' ayrıca Ekim 2022'de yayımlandığında platform tarihinde bir günde en çok dinlenen albüm olarak rekor kırmıştı.