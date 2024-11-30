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Erdoğan: Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti
Erdoğan: Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il kongresinde konuştu. Erdoğan, değişimle ilgili konuşurken, 'Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T17:22+0300
2024-11-30T17:37+0300
türkiye
ak parti
kahramanmaraş
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
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Partisinin Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim, bu millete tepeden bakıyorsa, inancıyla, örtüsüyle, adetiyle, kıyafetiyle, konuşmasıyla insanlarımızı küçümsüyorsa, bizden değildir. Her kim, bu milleti kökeni üzerinden, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa, aynı şekilde bizden değildir. Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez" ifadelerini kullandı. Kongre öncesinde gerçekleştirilen deprem konutları kura çekimleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:Burada şunu özellikle vurgulamak arzusundayım: Biz, başarıları büyüdükçe, tevazuu da büyüyen bir kadroyuz. Tekebbürden, kibirden, böbürlenmekten daima Allah’a sığındık. Hiç mütevazı olmayacağımız bir husus varsa, o da ülkenin tüm hayati meseleleri gibi, deprem yaralarını saracak inanca, iradeye, birikime ve dirayete bizim sahip olduğumuzdur. Depremin üzerinden henüz 21 ay gibi kısa sayılabilecek bir süre geçmesine rağmen, şehirlerimizin çoğunun yeni siluetleri şekillenmeye başladı. Yeni binalarımız, konutlarımız, köy evlerimiz, yollarımız, meydanlarımız birer birer yükseliyor.'Bu şeamet tellalların başında da eski CHP Genel Başkanı vardı'Hatırlarsanız birileri, milletimizi umutsuzluk bataklığına itmek için kalplerindeki öfkeyi depremzedelerimize hakaretle dışa vurmuşlardı. Aynı çevreler, sadece bununla kalmamış, yaraları daha da kanatmak için şehirlerimizin imarının mümkün olmadığı yalanını körüklemişlerdi. Bu şeamet tellallarının başında da eski CHP Genel Başkanı vardı.Peki, sonra ne oldu? Bize "enkazın altında kalacak" diyen zatın bizatihi kendisi, önce seçim sandığının, sonra da kurultay sandığının altında kalarak "bay bay" oldu. Şimdi ne yüzüne bakan, ne kapısını çalan var, ne mikrofon uzatan var. Prim kazanmak, gündeme gelmek için sürekli bize sataşıyor. Ama artık bize sataşması da kendisine hiçbir fayda sağlamıyor.'Vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut'Eski genel başkanın kötü mirasını, maalesef, yeni genel başkan da aynı şekilde devam ettiriyor. "Yapıcı muhalefet" diye bir kavram lügatlerinde yok. Ya yapılan işe takoz oluyorlar ya da milletin umutlarını kırmak için akla ziyan yollar deniyorlar.Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok; ama iş çamur atmaya, milletin moralini bozmaya gelince, maşallah hep en ön saftalar. Ne demişler "Vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut." Bizim de bunlara yapabilecek hiçbir şeyimiz yok.Milletin 'ayar verdiği' bir partiyizAK Parti; milletin kurduğu, milletin istikamet verdiği, milletin iktidara getirdiği, maruz kaldığı her badirede milletin dağ gibi arkasında durduğu, milletin demokrasi, hak, özgürlük, eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yalpaladığında da tabiri caizse milletin "ayar verdiği" bir partidir. Açık yüreklilikle söylemek gerekirse, yerel seçimlerin sonuçlarını, işte böyle bir "ayar verme" olarak görüyoruz.Millet, sandık yoluyla mesajlarını çok net biçimde bizlere iletmiştir. Biz de sandıktan çıkan mesajları öpüp başımızın üstüne koyduk. Komplekse kapılmadan, kolaycılığa asla kaçmadan kendimizi her alanda sigaya çekiyoruz. Eksiklerimizi tamamlayacak, hatalarımızı düzeltecek, vizyonumuzu güçlendirecek çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz.Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmezİşte bunun için diyoruz ki… Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye’yi birlik içinde, dirlik içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye Yüzyılını inşa etme azim ve irademiz asla değişmez. Hep söylediğimiz gibi, biz bu millete efendilik taslamaya gelmedik. Biz bu millete hizmetkarlık yapmaya talibiz. Rabbim ömür verdikçe, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız.Her kim, bu millete tepeden bakıyorsa bizden değildirHer kim, bu millete tepeden bakıyorsa, inancıyla, örtüsüyle, adetiyle, kıyafetiyle, konuşmasıyla insanlarımızı küçümsüyorsa, bizden değildir. Her kim, bu milleti kökeni üzerinden, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa, aynı şekilde bizden değildir. Şunu tüm teşkilatımızın bilmesini istiyorum: Bizim hayatımız, köksüz taklitçilerle, devleti ve milleti kene gibi sömüren asalaklarla mücadeleyle geçti. Bizim hayatımız, kendini milletten ve milli iradeden üstün gören kibir kulelerini yere sermekle geçti. Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti. Son nefesimize kadar da bu duruşumuzu bozmayacağız.Kardeşi kardeşe kırdırmak için nice kirli senaryoları devreye aldılarSon dönemde dünyada ve bölgemizde yaşanan hadiseleri, sizler de takip ediyorsunuz. Kuzeyi ve güneyiyle bölgemizde yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yolun denendiğini de biliyorsunuz. Bakınız Türkiye, geçmişte, soğuk savaş politikalarının bir uzantısı olarak, küresel güç rekabetinin laboratuvarı olarak görüldü. Ülkemiz üzerinde, farklı zamanlarda çok sayıda toplumsal ve siyasal mühendislik projesi denendi. Aynı mahallede yaşayan, aynı sokağı paylaşan, aynı bayrağın gölgesinde huzur bulan insanlarımızın arasına nefret tohumları saçtılar. Kardeşi kardeşe kırdırmak için nice kirli senaryoları devreye aldılar. Ne yazık ki bu alçak provaların yapıldığı yerlerden biri de Maraş’tı.Türkiye artık, "hadi çocuklar günü geldi" deyince harekete geçirilen kuklalarla darbe yapılacak; siyaseti, ekonomisi, sosyal düzeni dizayn edilecek, istikameti belirlenecek bir ülke değildir. Türkiye artık, terör ve şiddet sopasıyla kolayca hizaya sokulacak bir ülke de değildir. Biz birlikte Türkiye’yiz. Yarınlara da inşallah birlikte yürüyeceğiz. Terörün olmadığı bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda "kardeşliğin yüzyılı" olacak. "
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/cumhurbaskani-erdogan-bir-an-olsun-elimizi-deprem-bolgesinden-cekmedik-1091013541.html
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ak parti, kahramanmaraş, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan
ak parti, kahramanmaraş, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti

17:22 30.11.2024 (güncellendi: 17:37 30.11.2024)
© TCCB / Mustafa KamacıErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il kongresinde konuştu. Erdoğan, değişimle ilgili konuşurken, 'Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez' ifadelerini kullandı.
Partisinin Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim, bu millete tepeden bakıyorsa, inancıyla, örtüsüyle, adetiyle, kıyafetiyle, konuşmasıyla insanlarımızı küçümsüyorsa, bizden değildir. Her kim, bu milleti kökeni üzerinden, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa, aynı şekilde bizden değildir. Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez" ifadelerini kullandı.
Kongre öncesinde gerçekleştirilen deprem konutları kura çekimleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:
Burada şunu özellikle vurgulamak arzusundayım: Biz, başarıları büyüdükçe, tevazuu da büyüyen bir kadroyuz. Tekebbürden, kibirden, böbürlenmekten daima Allah’a sığındık. Hiç mütevazı olmayacağımız bir husus varsa, o da ülkenin tüm hayati meseleleri gibi, deprem yaralarını saracak inanca, iradeye, birikime ve dirayete bizim sahip olduğumuzdur. Depremin üzerinden henüz 21 ay gibi kısa sayılabilecek bir süre geçmesine rağmen, şehirlerimizin çoğunun yeni siluetleri şekillenmeye başladı. Yeni binalarımız, konutlarımız, köy evlerimiz, yollarımız, meydanlarımız birer birer yükseliyor.

'Bu şeamet tellalların başında da eski CHP Genel Başkanı vardı'

Hatırlarsanız birileri, milletimizi umutsuzluk bataklığına itmek için kalplerindeki öfkeyi depremzedelerimize hakaretle dışa vurmuşlardı. Aynı çevreler, sadece bununla kalmamış, yaraları daha da kanatmak için şehirlerimizin imarının mümkün olmadığı yalanını körüklemişlerdi. Bu şeamet tellallarının başında da eski CHP Genel Başkanı vardı.
Peki, sonra ne oldu? Bize "enkazın altında kalacak" diyen zatın bizatihi kendisi, önce seçim sandığının, sonra da kurultay sandığının altında kalarak "bay bay" oldu. Şimdi ne yüzüne bakan, ne kapısını çalan var, ne mikrofon uzatan var. Prim kazanmak, gündeme gelmek için sürekli bize sataşıyor. Ama artık bize sataşması da kendisine hiçbir fayda sağlamıyor.

'Vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut'

Eski genel başkanın kötü mirasını, maalesef, yeni genel başkan da aynı şekilde devam ettiriyor. "Yapıcı muhalefet" diye bir kavram lügatlerinde yok. Ya yapılan işe takoz oluyorlar ya da milletin umutlarını kırmak için akla ziyan yollar deniyorlar.
Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok; ama iş çamur atmaya, milletin moralini bozmaya gelince, maşallah hep en ön saftalar. Ne demişler "Vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut." Bizim de bunlara yapabilecek hiçbir şeyimiz yok.
Milletin 'ayar verdiği' bir partiyiz
AK Parti; milletin kurduğu, milletin istikamet verdiği, milletin iktidara getirdiği, maruz kaldığı her badirede milletin dağ gibi arkasında durduğu, milletin demokrasi, hak, özgürlük, eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yalpaladığında da tabiri caizse milletin "ayar verdiği" bir partidir. Açık yüreklilikle söylemek gerekirse, yerel seçimlerin sonuçlarını, işte böyle bir "ayar verme" olarak görüyoruz.
Millet, sandık yoluyla mesajlarını çok net biçimde bizlere iletmiştir. Biz de sandıktan çıkan mesajları öpüp başımızın üstüne koyduk. Komplekse kapılmadan, kolaycılığa asla kaçmadan kendimizi her alanda sigaya çekiyoruz. Eksiklerimizi tamamlayacak, hatalarımızı düzeltecek, vizyonumuzu güçlendirecek çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz.

Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez

İşte bunun için diyoruz ki… Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye’yi birlik içinde, dirlik içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye Yüzyılını inşa etme azim ve irademiz asla değişmez. Hep söylediğimiz gibi, biz bu millete efendilik taslamaya gelmedik. Biz bu millete hizmetkarlık yapmaya talibiz. Rabbim ömür verdikçe, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız.

Her kim, bu millete tepeden bakıyorsa bizden değildir

Her kim, bu millete tepeden bakıyorsa, inancıyla, örtüsüyle, adetiyle, kıyafetiyle, konuşmasıyla insanlarımızı küçümsüyorsa, bizden değildir. Her kim, bu milleti kökeni üzerinden, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa, aynı şekilde bizden değildir. Şunu tüm teşkilatımızın bilmesini istiyorum: Bizim hayatımız, köksüz taklitçilerle, devleti ve milleti kene gibi sömüren asalaklarla mücadeleyle geçti. Bizim hayatımız, kendini milletten ve milli iradeden üstün gören kibir kulelerini yere sermekle geçti. Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti. Son nefesimize kadar da bu duruşumuzu bozmayacağız.

Kardeşi kardeşe kırdırmak için nice kirli senaryoları devreye aldılar

Son dönemde dünyada ve bölgemizde yaşanan hadiseleri, sizler de takip ediyorsunuz. Kuzeyi ve güneyiyle bölgemizde yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yolun denendiğini de biliyorsunuz. Bakınız Türkiye, geçmişte, soğuk savaş politikalarının bir uzantısı olarak, küresel güç rekabetinin laboratuvarı olarak görüldü. Ülkemiz üzerinde, farklı zamanlarda çok sayıda toplumsal ve siyasal mühendislik projesi denendi. Aynı mahallede yaşayan, aynı sokağı paylaşan, aynı bayrağın gölgesinde huzur bulan insanlarımızın arasına nefret tohumları saçtılar. Kardeşi kardeşe kırdırmak için nice kirli senaryoları devreye aldılar. Ne yazık ki bu alçak provaların yapıldığı yerlerden biri de Maraş’tı.
Türkiye artık, "hadi çocuklar günü geldi" deyince harekete geçirilen kuklalarla darbe yapılacak; siyaseti, ekonomisi, sosyal düzeni dizayn edilecek, istikameti belirlenecek bir ülke değildir. Türkiye artık, terör ve şiddet sopasıyla kolayca hizaya sokulacak bir ülke de değildir. Biz birlikte Türkiye’yiz. Yarınlara da inşallah birlikte yürüyeceğiz. Terörün olmadığı bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda "kardeşliğin yüzyılı" olacak. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
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