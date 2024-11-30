https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/cumhurbaskani-erdogan-bir-an-olsun-elimizi-deprem-bolgesinden-cekmedik-1091013541.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız?

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yapımı tamamlanan 155 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekimi törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yapılan... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T15:39+0300

2024-11-30T15:39+0300

2024-11-30T16:09+0300

türkiye

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

kahramanmaraş

deprem

konut

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta merkezli 6 Şubat Depremi sonrasında bölgede yapımı tamamlanan 155 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekimi törenine katıldı. Erdoğan deprem felaketinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Asrın inşasını başlattık. Bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım atıyoruz" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Ana muhalefet genel başkanının bize sataşmasına ne demeli? Hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var. Özel çıkmış deprem konutları 10 yılda bitmez diyor. Buradan kendisine soruyorum; siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi işi bitirdiniz? Hangi icraatınız oldu."Kahramanmaraş'a 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı verdiği destek için teşekkür eden Erdoğan, "31 Mart'ta Maraşlı kardeşlerim bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla yola devam dedi. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Asrın inşaasına başladıkErdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle : Asrın felaketini yaşamalarına rağmen asla pes etmediniz, el ele vererek dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketini sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizi eskisinden daha güzel, dayanıklı hale getirmenin gayretindeyiz. Asrın inşasını başlattık. Bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım atıyoruz.Deprem konutları rakamlarını paylaştıBiliyorsunuz geçtiğimiz ay Hatay’daki törenimizde 130 bininci yuvamızın anahtarını hak sahiplerimize teslim etmiştik. Şimdi de Kahramanmaraş’ımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. İnşallah birazdan canlı bağlantıyla Hatay’ımızda 5 bin 900, Malatya’mızda 2 bin 313, Adıyaman’ımızda 6 bin 912, Gaziantep’imizde 257, Diyarbakır’ımızda 674, Adana’mızda 668, Şanlıurfa’mızda 2 bin 929, Elazığ'ımızda 1407 ve Kahramanmaraş'ımızda 3 bin 499 olmak üzere toplamda 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bugünkülerle birlikte Kahramanmaraş'ta il ve ilçelerde 22 bin 228 konut ile 5 bin 170 köy evinin kurasını çekmiş oluyoruz. 2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Maraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek. Gelecek yıl Maraş'ta 63 bin 300 konut ve 5 bin 846 iş yeri olmak üzere toplam 68 bin 876 konut ve iş yerinin teslimatı yapılacak. Deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız. Rabbim bu hanelerimizde oturacak tüm ailelerimize huzur, güven ve bereket ihsan eylesin diyorum. 6 Şubat’ta Türkiye hem kendi tarihinin hem de insanlığın başına gelmiş en büyük doğal afetlerden birini yaşadı. Sadece Maraş’ta 7 bin 492 bina yıkıldı. Enkaz altında kalan 2 bin 788 Maraş’lı kardeşimiz depremde vefat etti. Rabbim hepsine rahmet etsin. Onları cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin.Depremden Maraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimiz etkilendi. Tam 671 bin 826 konut ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Dikkatinizi çekerim bu sadece konut sayısı. İçinde iş yerleri yok. Neredeyse 2,5 milyonluk bir nüfusu barındıran tek bir şehrin tamamen yok olması demek. Depremin ekonomimizde yol açtığı tahribat 104 milyar dolardan fazla. Toprağa verdiğimiz 53 bin 735 kardeşimizin kalbimizde bıraktığı yaralar belki de hiç iyileşmeyecek, hiç kapanmayacak.Siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir?Ben buradan kendisine soruyorum. Sayın Özel, siyaset boş atıp dolu tutulmasını beklemek midir? Güneşe, yağmura, fırtınaya aldırmadan afet konutlarını bitirmek için çalışan kurumlarımızın emeğini, gayretini hiçe saymak sana ne kazandıracak? Allah aşkına 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi işi bitirdiniz? Taahhüt ettiğiniz hangi projeyi teslim ettiniz? Hangi yaraya merhem oldunuz? Bölücü terör örgütüne iltisakı sebebiyle görevden el çektirilen bir şahsın kapısında 24 saat nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu? Bak biz bugün Maraş'ta aziz milletimize söz verdiğimiz üzere 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyor anahtarını teslim ediyoruz.Eski Genel Başkan'ınız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde millete bedava konut sözü veriyor. Meydanlarda ahkam kesiyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz belediyeler aracılığıyla yapsanız ya. Elinizi tutan mı var? Halep oradaysa arşın burada. Hadi buyurun yapın. Bunlar millete hizmet edemezler. Bunlar para balyalarını yığma dışında taş üstüne taş koyamazlar. Biliyor musunuz niye? Bunların iş yapmak, hizmet üretmek gibi bir derdi yok. Bunlar tek bildikleri algı ve reklam yapmak. Bir de fahiş fiyatlarla şişirilmiş faturalarla konser düzenlemek. Çok açık söylüyorum. İş, yolsuzluğa, hırsızlığa, milletin malını yandaşlara yağmalatmaya gelince CHP'den hünerlisini kimse bulamazOğlum diye bağrına bastığı kim varsaAma söz konusu hizmet olunca, vatandaşın dertlerine çare üretmek olunca ara ki bulasın. Bunlardan devrik genel başkanı hükümet bu enkazın altında kalır diyordu. Kaderin cilvesine bakın ki bu zat önce seçim sandığının daha sonra da kurultay sandığının altında kaldı. Oğlum diye bağrına bastığı kim varsa ellerine geçen ilk fırsatta bunun böğrüne hançeri sapladı.Bunlardan ülkeye de millete de hayır gelmez kardeşlerim. CHP ve CHP'li siyasetçiler ne bu ülkeyi tanıyorlar ne bu milleti tanıyorlar. Şehirlerimizde ne yapıldığından hangi hizmetlerin olduğundan bile haberdar değiller. Depremden etkilenen il sayısını sorsan inanın bilmezler.Nurhak'ta yok dedikleri hastanenin 56 yataklı olduğunu ve hasta kabul ettiğini bilmezler. Türkoğlu ilçemizdeki yüz yirmi yataklı Acil Durum Hastanemizi Aralık ayı içerisinde tamamlıyoruz. Toplam 400 yataklı Acil Durum Hastanesi projemizi ise ocak ayı içerisinde Kahramanmaraş Devlet Hastanesi olarak hizmete açmayı hedefliyoruz. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yanında yapımı süren altı yüz yataklı yeni hastanemizi de 2025 yılının ikinci yarısında bitireceğiz.Yeni bir müjdeyi veriyoruz. Maraş'ımıza kazandıracağımız bin yataklı, 250 bin metrekarelik alana sahip Şehir Hastanemizin proje çalışmalarını tamamladık. 2025 Ocak itibarıyla yapım ihalesini sürecini başlatacağız.CHP Genel Başkanı Özel'e seslendi: Ankara'da siyasetçilik oynamak yerine gel Buradan CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e diyorum ki Ankara'da siyasetçilik oynamak yerine gel eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış, Kahramanmaraş'ta gör. Bizi kendinizle de karıştırmayın. Çünkü biz söz verince unutan değil gecesini gündüzüne katıp gerçekleştiren bir hükümetiz.Seçim meydanlarında ne söylediysek hepsinin de arkasındayız. Hedefimiz deprem bölgesinde evine girmeyen, işyerine kavuşmayan tek bir kardeşimizi dahi bırakmamaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/erdogan-dizilerde-dini-degerlerimiz-hedef-aliniyor-sarikli-basortulu-vatandaslarimiza-itibar-1090843522.html

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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, kahramanmaraş, deprem, konut