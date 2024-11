https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/chp-genel-baskani-ozel-bizim-belediyelerimiz-bembeyaz-kagit-gibi-ak-parti-koyu-gri-bir-kagit-gibi-1091018244.html

CHP Genel Başkanı Özel: Bizim belediyelerimiz bembeyaz kağıt gibi, AK Parti koyu gri bir kağıt gibi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye ittifakı, gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı beyaz renkleri ile bu ülkenin bütün renklerini kuşatır. Türkiye ittifakı, 31 Mart'taki o zaferi, zafer değil sorumluluk görmüştür. Bunu omzunda sorumluluk görüp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ikinci yüzyılın ilk seçimlerinde iktidar yapmak üzere bir yürüyüşe başlamıştır" dedi.Belediye başkanlarının performanslarını ölçmek için anketler yaptırdıklarını ifade eden Özel, büyükşehir, il ve yüksek nüfuslu çoğu ilçede anketlerin tamamlandığını, 50 bin nüfusun üzerindeki ilçelerde ise ölçümlerin sürdüğünü aktardı.Sonuçların aralık ayı sonuna doğru paylaşılacağını belirten Özel, şunları söyledi:'Nüfusun yüzde 65'ini CHP'li belediyeler yönetiyor'Belediye başkanlarını başarılarından dolayı kutlayan ve her biriyle gurur duyduğunu ifade eden Özel, "Şimdi yenisiyle, eskisiyle Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini, Türkiye ekonomisinin yüzde 78'ini, Türkiye'de turistin gelip ayak bastığı toprakların yüzde 91'ini CHP'li belediyeler yönetiyor" diye konuştu.Özel, seçmen memnuniyeti ve oy verme davranışlarına ilişkin anketlere de değinerek, özellikle sunulan hizmetlerden dolayı kadın seçmenlerin CHP'ye yoğunlaştığını aktardı.'Arkadaşlar güçlü mali disiplinleriyle bu işleri aştılar'Belediye başkanlarınca yürütülen projeler hakkında bilgi veren Özel, anketleri gören iktidarın CHP'yi 'kendi içindeki sorunları ile boğuşan, her an kurultay tartışmaları yaşayan, kurultaylarında kavgalar yaşayan, tartışmaların bitmediği, birbirleri ile uğraşan' bir parti gibi göstermek istediğini savundu.Partisinin travma üretmesi beklenen süreçlerden başarıyla çıktığını, oyunları boşa çıkardığını vurgulayan Özel, iktidarın CHP'li belediye başkanlarını itibarsızlaştırmak için uğraştığını öne sürdü.CHP Genel Başkanı Özel, zorlu ve ağır bir mücadele verdiklerinin altını çizerek, iktidarın seçimden 3 ay sonra 'çok yönlü bir saldırı' başlattığını, ilk önce belediyelerin SGK ve vergi borçlarının gündeme getirildiğini iddia etti.Özel, "En borçlu belediyelerin AK Partili belediyeler olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunan üç büyükşehirin borç stokunun büyük kısmının da AK Parti döneminden geldiğini hepimiz biliyoruz. Tuttu, AK Parti döneminde borçlar birikmiş, yani yemeği AK Parti yemiş, hesabı faiziyle CHP'den bir kerede alacak, bu talimatı verdi. Gerçekten zorlandık ama mazeret bilip de hizmetleri durdurmadık. Arkadaşlar güçlü mali disiplinleriyle bu işleri aştılar" dedi.Daha sonra sıranın belediye iştiraklerine geldiğini belirten Özel, "Temel amaç belediye şirketleri çalışana maaş ödeyemezsin, çöp aksasın, birtakım hizmetler aksasın. Biraz önce övündüğümüz sosyal yardımlar aksasın. Sanıyor ki bu olunca CHP milletin gönlünde edindiği yerden düşecek. Vallahi bu yaptığınızı Türkiye'de duymayan bir kişi bile kalmayana kadar milletimize en güçlü şekilde biz anlatırız" açıklamasında bulundu.'Belediyeleri masada çalmak için harekete geçtiler'İktidarın, "CHP belediyeciliği sandığınız gibi şeffaf, sandığınız gibi temiz bir belediyecilik değilmiş" algısını yerleştirmek için bir kumpas içine girdiğini savunan Özel, "Şimdi 'Biz temiziz' diyemeyenler, 'Tencere dibin kara, seninki benden kara. CHP de bizim gibi, onlar da aslında temiz belediyecilik yapmıyorlar' gibi iğrenç bir iftirayı, kirli ellerle üzerimize sürmeye çalıştılar. Bu tartışmanın adı geçtiğimiz aylarda konser tartışmasıydı. Bilmiyor mu elimizdedir, bizden daha pahalıya konser yapan 46 AK Parti Belediyesi vardır. Bilmiyor mu onları söyleyeceğiz. Ama dediği şu, 'Biz yapıyoruz ama onlar da yapıyor" ifadelerini kullandı.Kendilerine kara çalınmak istendiğini savunan Özel, "Biz ne teftişten korkarız ve ne yaptığımız işten şüphemiz var, son derece açık, son derece şeffaf" diye konuştu."Baktılar ne yaparlarsa yapsınlar olmuyor, bu kez seçimle kazanamadıkları belediyeleri masada çalmak için harekete geçtiler" diyen Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:MHP'nin de 'kayyum karşıtı' tutum içinde olduğunu belirten Özel, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin o yaklaşımını da kıymetlendirdiğimi ve dikkatle takip edeceğimizi, bu hafta içinde de kendileriyle temas kuracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.'CHP'li belediyeler kreş sayısını 1000'e çıkaracaklar'Özgür Özel, "CHP'li belediyeler şu anda 653 olan kreş sayısını en kısa zamanda, birkaç ay içinde 1000'e çıkaracaklar, milletimize müjdeler olsun. Biz buradan ülkenin üzerine kabus gibi çökmeye çalışan bu kötülük şebekesine karşı açıkça meydan okuyoruz" dedi.Özel, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Bizim belediyelerimiz bembeyaz kağıt gibi'Kendilerine kumpas ve iftiralarla saldırıldığını söyleyen Özel, "Bizim belediyelerimiz bembeyaz kağıt gibi. Ama AK Parti'nin belediyeciliği kir kaldırıyor, koyu gri bir kağıt gibi. Bütün renkler kirlenirken, birinciliği beyaza verirler. AK Parti buna güveniyor" ifadelerini kullandı.Özel, "Sizler Türkiye ittifakının belediye başkanlarısınız, her görüşten seçmenden oy aldınız. Herkese ayrımsız hizmet veriyorsunuz. Ama iktidar bu salona kayyumla, belediyelerin gelirlerini keserek, mallarına haciz getirerek saldırmaya çalışıyor. Kumpasla, iftira ile saldırmaya çalışıyor. Bir topyekun saldırı başlattıklarına göre milletin temsilcilerinin yanıtı da topyekun olmalıdır, topyekun olacaktır. Bugün olduğu gibi, buna karşı topyekun mücadele verilecektir" açıklamasında bulundu.Belediyeleri, o belediyelere bağlı vatandaşların haklarını vatanı savunurcasına savunmaya devam edeceklerinin altını çizen Özel, "Türkiye ittifakı, gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı beyaz renkleri ile bu ülkenin bütün renklerini kuşatır. Türkiye ittifakı ki 31 Mart'taki o zaferi, zafer değil sorumluluk görmüştür. Bunu omzunda sorumluluk görüp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ikinci yüzyılın ilk seçimlerinde iktidar yapmak üzere bir yürüyüşe başlamıştır. Biz, hep birlikte o yolda yürüyoruz" dedi.

