https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/cumhurbaskani-erdogan-protesto-edilmisti-9-kisi-gozaltina-alindi-1091016511.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan protesto edilmişti: 9 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan protesto edilmişti: 9 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşma sırasında bağırarak protesto eden 2 kişi salondan dışarı çıkarılmıştı. Olayla ilgili... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T17:36+0300
2024-11-30T17:36+0300
2024-11-30T17:36+0300
politika
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
türkiye
recep tayyip erdoğan
gözaltı
protesto
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşması sırasında biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 kişi tarafından protestoda bulunulmuştu. Olayla ilgili başlatılan çalışmada, protestonun bir grup tarafından organize edildiği tespit edildi. Olay esnasında salon içerisindeki 5, dışarıda ise 4 protestocunun hazır beklediği belirlendi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda 9 şüpheli gözaltına alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT WORLD Forum’da yaptığı konuşma esnasında protestoya maruz kaldı. Protestoya yanıt veren Erdoğan, "Yavrum Siyonistlerin ağzı dili olma. Siyonistler benim nerde durduğumu çok iyi bilir" diyerek karşılık vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/erdogan-bizim-hayatimiz-halka-ragmen-halkcilik-yapan-jakobenlere-hadlerini-bildirmekle-gecti-1091016257.html
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cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, türkiye, recep tayyip erdoğan, gözaltı, protesto
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, türkiye, recep tayyip erdoğan, gözaltı, protesto
Cumhurbaşkanı Erdoğan protesto edilmişti: 9 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşma sırasında bağırarak protesto eden 2 kişi salondan dışarı çıkarılmıştı. Olayla ilgili başlatılan çalışmada protestonun bir grup tarafından organize edildiği tespit edilirken, protestocu 9 kişi gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşması sırasında biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 kişi tarafından protestoda bulunulmuştu.
Olayla ilgili başlatılan çalışmada, protestonun bir grup tarafından organize edildiği tespit edildi.
Olay esnasında salon içerisindeki 5, dışarıda ise 4 protestocunun hazır beklediği belirlendi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT WORLD Forum’da yaptığı konuşma esnasında protestoya maruz kaldı. Protestoya yanıt veren Erdoğan, "Yavrum Siyonistlerin ağzı dili olma. Siyonistler benim nerde durduğumu çok iyi bilir" diyerek karşılık vermişti.