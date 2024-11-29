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İngiltere'de PKK'lılara yönelik operasyon yapılmıştı: Örgüt sempatizanları polisle çatıştı, arbade çıktı
İngiltere'de PKK'lılara yönelik operasyon yapılmıştı: Örgüt sempatizanları polisle çatıştı, arbade çıktı
Sputnik Türkiye
Spot:İngiltere’de terör örgütü PKK’ya yönelik geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Londra’daki operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, arama çalışmalarının... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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Londra Metropolitan Polisi, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen faaliyetlere yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.Polisin açıklamasında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin başkent Londra’daki farklı adreslere operasyon düzenlediği ve 7 kişinin halen gözaltında tutulduğu belirtildi. Gözaltına alınan kişiler arasında iki kadının da bulunduğu ifade edildi.Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, operasyonların tam bağımsızlıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Çok ciddi iddiaları soruşturuyoruz ve çalışmalarımız titizlikle devam ediyor” dedi. Flanagan, arama faaliyetlerinin birkaç gün daha sürebileceğini ve bunun halk üzerinde rahatsızlık yaratabileceğini kabul eden polis memuru, en kısa sürede 'mekanların sahiplerine iade edilmesi için çaba gösterdiklerini' dile getirdi.Ne olmuştu?27 Kasım Çarşamba günü Londra’da gerçekleştirilen operasyonlarda, terörizmin finansmanı, kara para aklama ve örgüte eleman kazandırma gibi suçlarla ilişkilendirilen kişiler hedef alınmıştı. Polis, operasyon sırasında adreslerin çevresini yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemlerini artırdı. Ayrıca, bölgede devriye sayısının artırılacağı duyurulmuştu.Türkiye’den alınan resmi bilgilere göre, İngiltere’nin PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmesi doğrultusunda, Türk yetkililer İngiliz makamlarına örgütün finansal ve lojistik faaliyetlerine dair bilgiler sundu. Bu kapsamda, Londra’da bir derneğin hedef alındığı operasyonun, söz konusu derneğin iki hafta boyunca kapatılmasına yol açtığı bildirildi.Operasyonların ardından Londra’nın Haringey bölgesindeki bir derneğin önünde toplanan terör örgütü sempatizanları, polisin müdahalesine tepki gösterdi. Barikat kurmak isteyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı ve olaylarda 4 kişi gözaltına alındı. Ertesi gün düzenlenen bir başka protestoda da polise su şişeleri atan terör örgütü yandaşlarıyla polis arasında kısa süreli çatışmalar yaşandı.
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pkk, ypg/pkk, pkk/kck, ingiltere, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg)

İngiltere'de PKK'lılara yönelik operasyon yapılmıştı: Örgüt sempatizanları polisle çatıştı, arbade çıktı

11:03 29.11.2024 (güncellendi: 11:04 29.11.2024)
© AP Photoİngiltere - Polis - Olay Yeri
İngiltere - Polis - Olay Yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AP Photo
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Spot:İngiltere’de terör örgütü PKK’ya yönelik geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Londra’daki operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, arama çalışmalarının birkaç gün daha süreceği belirtildi.
Londra Metropolitan Polisi, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen faaliyetlere yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Polisin açıklamasında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin başkent Londra’daki farklı adreslere operasyon düzenlediği ve 7 kişinin halen gözaltında tutulduğu belirtildi. Gözaltına alınan kişiler arasında iki kadının da bulunduğu ifade edildi.
Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, operasyonların tam bağımsızlıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Çok ciddi iddiaları soruşturuyoruz ve çalışmalarımız titizlikle devam ediyor” dedi. Flanagan, arama faaliyetlerinin birkaç gün daha sürebileceğini ve bunun halk üzerinde rahatsızlık yaratabileceğini kabul eden polis memuru, en kısa sürede 'mekanların sahiplerine iade edilmesi için çaba gösterdiklerini' dile getirdi.

Ne olmuştu?

27 Kasım Çarşamba günü Londra’da gerçekleştirilen operasyonlarda, terörizmin finansmanı, kara para aklama ve örgüte eleman kazandırma gibi suçlarla ilişkilendirilen kişiler hedef alınmıştı. Polis, operasyon sırasında adreslerin çevresini yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemlerini artırdı. Ayrıca, bölgede devriye sayısının artırılacağı duyurulmuştu.
Türkiye’den alınan resmi bilgilere göre, İngiltere’nin PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmesi doğrultusunda, Türk yetkililer İngiliz makamlarına örgütün finansal ve lojistik faaliyetlerine dair bilgiler sundu. Bu kapsamda, Londra’da bir derneğin hedef alındığı operasyonun, söz konusu derneğin iki hafta boyunca kapatılmasına yol açtığı bildirildi.
Operasyonların ardından Londra’nın Haringey bölgesindeki bir derneğin önünde toplanan terör örgütü sempatizanları, polisin müdahalesine tepki gösterdi. Barikat kurmak isteyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı ve olaylarda 4 kişi gözaltına alındı. Ertesi gün düzenlenen bir başka protestoda da polise su şişeleri atan terör örgütü yandaşlarıyla polis arasında kısa süreli çatışmalar yaşandı.
İngiliz polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
DÜNYA
İngiliz polisi, 6 PKK'lıyı Londra'da gözaltına aldı
27 Kasım, 15:45
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