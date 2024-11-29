https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ingilterede-pkklilara-yonelik-operasyon-yapilmisti-orgut-sempatizanlari-polisle-catisti-arbade-1090961910.html
İngiltere'de PKK'lılara yönelik operasyon yapılmıştı: Örgüt sempatizanları polisle çatıştı, arbade çıktı
İngiltere'de PKK'lılara yönelik operasyon yapılmıştı: Örgüt sempatizanları polisle çatıştı, arbade çıktı
Sputnik Türkiye
Spot:İngiltere’de terör örgütü PKK’ya yönelik geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Londra’daki operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, arama çalışmalarının... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T11:03+0300
2024-11-29T11:03+0300
2024-11-29T11:04+0300
dünya
pkk
ypg/pkk
pkk/kck
ingiltere
suriye
suriye ordusu
suriye hükümeti
demokratik suriye güçleri (dsg)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051945440_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_3e37a75dffdf2dd297b1363da8dd07ea.jpg
Londra Metropolitan Polisi, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen faaliyetlere yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.Polisin açıklamasında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin başkent Londra’daki farklı adreslere operasyon düzenlediği ve 7 kişinin halen gözaltında tutulduğu belirtildi. Gözaltına alınan kişiler arasında iki kadının da bulunduğu ifade edildi.Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, operasyonların tam bağımsızlıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Çok ciddi iddiaları soruşturuyoruz ve çalışmalarımız titizlikle devam ediyor” dedi. Flanagan, arama faaliyetlerinin birkaç gün daha sürebileceğini ve bunun halk üzerinde rahatsızlık yaratabileceğini kabul eden polis memuru, en kısa sürede 'mekanların sahiplerine iade edilmesi için çaba gösterdiklerini' dile getirdi.Ne olmuştu?27 Kasım Çarşamba günü Londra’da gerçekleştirilen operasyonlarda, terörizmin finansmanı, kara para aklama ve örgüte eleman kazandırma gibi suçlarla ilişkilendirilen kişiler hedef alınmıştı. Polis, operasyon sırasında adreslerin çevresini yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemlerini artırdı. Ayrıca, bölgede devriye sayısının artırılacağı duyurulmuştu.Türkiye’den alınan resmi bilgilere göre, İngiltere’nin PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmesi doğrultusunda, Türk yetkililer İngiliz makamlarına örgütün finansal ve lojistik faaliyetlerine dair bilgiler sundu. Bu kapsamda, Londra’da bir derneğin hedef alındığı operasyonun, söz konusu derneğin iki hafta boyunca kapatılmasına yol açtığı bildirildi.Operasyonların ardından Londra’nın Haringey bölgesindeki bir derneğin önünde toplanan terör örgütü sempatizanları, polisin müdahalesine tepki gösterdi. Barikat kurmak isteyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı ve olaylarda 4 kişi gözaltına alındı. Ertesi gün düzenlenen bir başka protestoda da polise su şişeleri atan terör örgütü yandaşlarıyla polis arasında kısa süreli çatışmalar yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ingiliz-polisi-6-pkkliyi-londrada-gozaltina-aldi-1090889552.html
ingiltere
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051945440_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_341794b5d87d0170c6152d0b4c93df00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pkk, ypg/pkk, pkk/kck, ingiltere, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg)
pkk, ypg/pkk, pkk/kck, ingiltere, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg)
İngiltere'de PKK'lılara yönelik operasyon yapılmıştı: Örgüt sempatizanları polisle çatıştı, arbade çıktı
11:03 29.11.2024 (güncellendi: 11:04 29.11.2024)
Spot:İngiltere’de terör örgütü PKK’ya yönelik geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Londra’daki operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, arama çalışmalarının birkaç gün daha süreceği belirtildi.
Londra Metropolitan Polisi, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen faaliyetlere yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Polisin açıklamasında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin başkent Londra’daki farklı adreslere operasyon düzenlediği ve 7 kişinin halen gözaltında tutulduğu belirtildi. Gözaltına alınan kişiler arasında iki kadının da bulunduğu ifade edildi.
Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, operasyonların tam bağımsızlıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Çok ciddi iddiaları soruşturuyoruz ve çalışmalarımız titizlikle devam ediyor” dedi. Flanagan, arama faaliyetlerinin birkaç gün daha sürebileceğini ve bunun halk üzerinde rahatsızlık yaratabileceğini kabul eden polis memuru, en kısa sürede 'mekanların sahiplerine iade edilmesi için çaba gösterdiklerini' dile getirdi.
27 Kasım Çarşamba günü Londra’da gerçekleştirilen operasyonlarda, terörizmin finansmanı, kara para aklama ve örgüte eleman kazandırma gibi suçlarla ilişkilendirilen kişiler hedef alınmıştı. Polis, operasyon sırasında adreslerin çevresini yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemlerini artırdı. Ayrıca, bölgede devriye sayısının artırılacağı duyurulmuştu.
Türkiye’den alınan resmi bilgilere göre, İngiltere’nin PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmesi doğrultusunda, Türk yetkililer İngiliz makamlarına örgütün finansal ve lojistik faaliyetlerine dair bilgiler sundu. Bu kapsamda, Londra’da bir derneğin hedef alındığı operasyonun, söz konusu derneğin iki hafta boyunca kapatılmasına yol açtığı bildirildi.
Operasyonların ardından Londra’nın Haringey bölgesindeki bir derneğin önünde toplanan terör örgütü sempatizanları, polisin müdahalesine tepki gösterdi. Barikat kurmak isteyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı ve olaylarda 4 kişi gözaltına alındı. Ertesi gün düzenlenen bir başka protestoda da polise su şişeleri atan terör örgütü yandaşlarıyla polis arasında kısa süreli çatışmalar yaşandı.