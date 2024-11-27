https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ingiliz-polisi-6-pkkliyi-londrada-gozaltina-aldi-1090889552.html
İngiliz polisi, 6 PKK'lıyı Londra'da gözaltına aldı
İngiliz polisi, 6 PKK'lıyı Londra'da gözaltına aldı
Sputnik Türkiye
İngiltere polisi (MET), terörle mücadele kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında bugün 6 PKK'lıyı başkent Londra'da gözaltına aldığını duyurdu. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T15:45+0300
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İngiltere polisi (Metropolitan polisi), bugünkü açıklamasında "Altı kişi (59 yaşında bir kadın, 27 yaşında bir erkek, 31 yaşında bir kadın, 62 yaşında bir erkek, 56 yaşında bir erkek ve 23 yaşında bir erkek) bu sabahın erken saatlerinde Londra'nın farklı adreslerinde gözaltına alındı. Hepsi, Terörizm Yasası 2000'in 41(1) maddesi uyarınca gözaltına alındı ve Londra'daki bir polis karakolunda gözaltında tutuluyorlar" ifadelerini kullandı.Met Terörle Mücadele Komutanlığı'ndan Polis Müdürü Helen Flanagan gözaltılarla ilgili şunları şunları kaydetti:Soruşturma kapsamında MET polisi, Kuzey Londra'daki Haringey'de bulunan Kürt Toplum Merkezi de dahil olmak üzere Londra genelinde 8 adreste aramalar gerçekleştiriyor. Sekiz lokasyondaki arama faaliyetleri devam ediyor. Toplum merkezindeki aramanın iki haftaya kadar sürmesi bekleniyor. Gelecek günlerde ek devriye ile bölgede varlığını artıracağını vurgulayan Flanagan, "PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etkilenmiş veya hedef alınmış olabileceklerini düşünen herkesi bizimle iletişime geçmeye davet ediyorum" çağrısını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/milli-savunma-bakanindan-sicak-aciklama-zapta-kilit-kapandi-1090827981.html
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pkk, met, londra, ingiliz polisi
pkk, met, londra, ingiliz polisi
İngiliz polisi, 6 PKK'lıyı Londra'da gözaltına aldı
İngiltere polisi (MET), terörle mücadele kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında bugün 6 PKK'lıyı başkent Londra'da gözaltına aldığını duyurdu.
İngiltere polisi (Metropolitan polisi), bugünkü açıklamasında "Altı kişi (59 yaşında bir kadın, 27 yaşında bir erkek, 31 yaşında bir kadın, 62 yaşında bir erkek, 56 yaşında bir erkek ve 23 yaşında bir erkek) bu sabahın erken saatlerinde Londra'nın farklı adreslerinde gözaltına alındı. Hepsi, Terörizm Yasası 2000'in 41(1) maddesi uyarınca gözaltına alındı ve Londra'daki bir polis karakolunda gözaltında tutuluyorlar" ifadelerini kullandı.
Met Terörle Mücadele Komutanlığı'ndan Polis Müdürü Helen Flanagan gözaltılarla ilgili şunları şunları kaydetti:
"Bu faaliyet, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğuna inandığımız faaliyetlere yönelik önemli bir soruşturma ve operasyonun ardından gerçekleşti. Bunlar, grupla bağlantılı terör faaliyetlerine karıştığından şüphelendiğimiz kişilere yönelik hedefli yakalamalarıdır.
Umarım bu gözaltılar, hiçbir tür terörist faaliyete müsamaha göstermeyeceğimizi ve Birleşik Krallık'ta veya başka yerlerde topluluklara zarar verildiğine inandığımız durumlarda harekete geçeceğimizi gösterir."
Soruşturma kapsamında MET polisi, Kuzey Londra'daki Haringey'de bulunan Kürt Toplum Merkezi de dahil olmak üzere Londra genelinde 8 adreste aramalar gerçekleştiriyor. Sekiz lokasyondaki arama faaliyetleri devam ediyor. Toplum merkezindeki aramanın iki haftaya kadar sürmesi bekleniyor.
Gelecek günlerde ek devriye ile bölgede varlığını artıracağını vurgulayan Flanagan, "PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etkilenmiş veya hedef alınmış olabileceklerini düşünen herkesi bizimle iletişime geçmeye davet ediyorum" çağrısını yaptı.