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Milyonlarca yıl süren Karniyen Yağmurları: İklim değişimi, dinozorlara evrimsel bir avantaj sağlamış
Milyonlarca yıl süren Karniyen Yağmurları: İklim değişimi, dinozorlara evrimsel bir avantaj sağlamış
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Bundan yaklaşık 232 milyon yıl önce bir ila iki milyon yıl sürdüğü tahmin edilen olağanüstü yağışlar dünyayı ele geçirmişti. Karniyen Yağmur Olayı olarak... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T16:49+0300
2024-11-16T16:58+0300
yaşam
bilim
tarih
karniyen dönemi
karnien pluvial olayı
karniyen yağmur olayı
aşırı yağışlar
volkanik patlama
dinazor
mezozoik çağ
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Karnien dönemi, dünya tarihinin bilinen en önemli iklimsel değişimlerinden birine ev sahipliği yapan bir dönem olarak tanımlanıyor. Bilim insanları bu dönemde meydana gelen uzun süreli yağışları Karnien Pluvial Olayı (Karniyen Yağmur Olayı) olarak adlandırıyor. Yaklaşık 232 milyon yıl önce başlayan bu olay, dinozorların yükselişine katkıda bulunmuş ve gezegenin iklim ve ekosistemlerinde büyük değişimlere yol açmıştır.Daha önceden kurak olduğu tahmin edilen gezegen, olağanüstü bir değişimle bir ila iki milyon yıl sürdüğü tahmin edilen yoğun yağışlı bir evreye geçmişti. Bu önemli olay, ilk olarak 20. yüzyılın sonlarında antik kayalardaki tuhaf tortu katmanlarının incelenmesiyle tespit edildi. Doğu Alpleri'nden İngiltere'ye kadar geniş coğrafi konumlarda bulunan bu kanıtlar, yağışın hakim olduğu ve Dünya'daki yaşamın gidişatını kökten değiştiren bir döneme işaret etti.Dinozorların yükselişine zemin hazırlamış olabilirUzmanlar, dinozorların bu dönemde ilk kez evrimsel bir avantaj elde ettiğine inanıyor. Sürekli yağışların etkisiyle bataklıklar ve göller oluşurken nehir yatakları da genişledi. Araştırmalara göre, yağışların yoğunluğu ve süresi, ekosistemleri derinden etkiledi. Gezegenin bitki örtüsü zenginleşirken oluşan yeni ortam birçok farklı türün gelişmesine de olanak sağladı.Dinozorların yanı sıra erken memeliler, timsah benzeri sürüngenler ve modern mercan resiflerinin ataları da bu dönemde evrimsel sıçramalar yaşadı. Karnien döneminin sonunda Herrerasaurus ve Eoraptor gibi dinozor türlerinin ortaya çıktığı söyleniyor.Nedeni volkanik patlamalar olabilirKarniyen Yağmur Olayı veya Karniyen Krizi olarak bilinen bu olağanüstü durum, dünya çapında jeolojik kayıtlarda iz bıraktı. İklimdeki değişimin arkasındaki temel gücün, güney ve orta Alaska'dan Britanya Kolombiyası kıyılarına kadar uzanan Wrangellie Büyük Magmatik Bölgesi'ndeki büyük bir volkanik patlamadan kaynaklandığı düşünülüyor.Uzmanlar, volkanik aktivitelerin yoğunlaştığı dönemde denizlerin sıcaklıkları aşırı derecelere çıkarak yoğun muson yağmurlarını daha da kötüleştirmiş ve daha önce benzeri görülmemiş yağışlara yol açmış olabileceğini öne sürüyor.Felaketten evrime giden yolKarnien Pluvial Olayı, biyolojik çeşitlilik açısından olmasa da jeolojik açıdan önem arz ediyor. Uzmanlar iklimsel değişikliklerin volkanik faaliyetlerle desteklenip sonuçta atmosferdeki karbondioksit seviyesi arttığını söylüyor. Yeni ekosistemler için fırsatlar yarattığı düşünülen Karnien dönemi, modern ekosistemlerin temelini oluşturduğu ve dünyanın evrimsel tarihinde kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulanıyor.
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bilim, tarih, karniyen dönemi, karnien pluvial olayı, karniyen yağmur olayı, aşırı yağışlar, volkanik patlama, dinazor, mezozoik çağ
bilim, tarih, karniyen dönemi, karnien pluvial olayı, karniyen yağmur olayı, aşırı yağışlar, volkanik patlama, dinazor, mezozoik çağ

Milyonlarca yıl süren Karniyen Yağmurları: İklim değişimi, dinozorlara evrimsel bir avantaj sağlamış

16:49 16.11.2024 (güncellendi: 16:58 16.11.2024)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKarnien dönemi tasviri
Karnien dönemi tasviri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Bundan yaklaşık 232 milyon yıl önce bir ila iki milyon yıl sürdüğü tahmin edilen olağanüstü yağışlar dünyayı ele geçirmişti. Karniyen Yağmur Olayı olarak adlandırılan bu olayın neden olduğu iklimsel değişiklik, dinozorların ve birçok modern türün evrimini hızlandıran bir dönüm noktası olarak tanımlanıyor.
Karnien dönemi, dünya tarihinin bilinen en önemli iklimsel değişimlerinden birine ev sahipliği yapan bir dönem olarak tanımlanıyor. Bilim insanları bu dönemde meydana gelen uzun süreli yağışları Karnien Pluvial Olayı (Karniyen Yağmur Olayı) olarak adlandırıyor. Yaklaşık 232 milyon yıl önce başlayan bu olay, dinozorların yükselişine katkıda bulunmuş ve gezegenin iklim ve ekosistemlerinde büyük değişimlere yol açmıştır.
Daha önceden kurak olduğu tahmin edilen gezegen, olağanüstü bir değişimle bir ila iki milyon yıl sürdüğü tahmin edilen yoğun yağışlı bir evreye geçmişti. Bu önemli olay, ilk olarak 20. yüzyılın sonlarında antik kayalardaki tuhaf tortu katmanlarının incelenmesiyle tespit edildi. Doğu Alpleri'nden İngiltere'ye kadar geniş coğrafi konumlarda bulunan bu kanıtlar, yağışın hakim olduğu ve Dünya'daki yaşamın gidişatını kökten değiştiren bir döneme işaret etti.

Dinozorların yükselişine zemin hazırlamış olabilir

Uzmanlar, dinozorların bu dönemde ilk kez evrimsel bir avantaj elde ettiğine inanıyor. Sürekli yağışların etkisiyle bataklıklar ve göller oluşurken nehir yatakları da genişledi. Araştırmalara göre, yağışların yoğunluğu ve süresi, ekosistemleri derinden etkiledi. Gezegenin bitki örtüsü zenginleşirken oluşan yeni ortam birçok farklı türün gelişmesine de olanak sağladı.
Dinozorların yanı sıra erken memeliler, timsah benzeri sürüngenler ve modern mercan resiflerinin ataları da bu dönemde evrimsel sıçramalar yaşadı. Karnien döneminin sonunda Herrerasaurus ve Eoraptor gibi dinozor türlerinin ortaya çıktığı söyleniyor.

Nedeni volkanik patlamalar olabilir

Karniyen Yağmur Olayı veya Karniyen Krizi olarak bilinen bu olağanüstü durum, dünya çapında jeolojik kayıtlarda iz bıraktı. İklimdeki değişimin arkasındaki temel gücün, güney ve orta Alaska'dan Britanya Kolombiyası kıyılarına kadar uzanan Wrangellie Büyük Magmatik Bölgesi'ndeki büyük bir volkanik patlamadan kaynaklandığı düşünülüyor.
Uzmanlar, volkanik aktivitelerin yoğunlaştığı dönemde denizlerin sıcaklıkları aşırı derecelere çıkarak yoğun muson yağmurlarını daha da kötüleştirmiş ve daha önce benzeri görülmemiş yağışlara yol açmış olabileceğini öne sürüyor.

Felaketten evrime giden yol

Karnien Pluvial Olayı, biyolojik çeşitlilik açısından olmasa da jeolojik açıdan önem arz ediyor. Uzmanlar iklimsel değişikliklerin volkanik faaliyetlerle desteklenip sonuçta atmosferdeki karbondioksit seviyesi arttığını söylüyor.
Yeni ekosistemler için fırsatlar yarattığı düşünülen Karnien dönemi, modern ekosistemlerin temelini oluşturduğu ve dünyanın evrimsel tarihinde kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulanıyor.
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