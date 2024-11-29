https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-buyume-performansimiz-17-ceyrektir-kesintisiz-devametmektedir-1090987106.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyüme performansımız 17 çeyrektir kesintisiz devam etmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyüme performansımız 17 çeyrektir kesintisiz devam etmektedir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yatırım, istihdam, üretim, ihracat odağında ve enflasyonla mücadeleye katkı verecek bir zeminde Türkiye ekonomisini büyütmeye... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T18:25+0300

2024-11-29T18:25+0300

2024-11-29T18:25+0300

ekonomi

türkiye istatistik kurumu (tüik)

tüik

orta vadeli program (ovp)

cevdet yılmaz

büyüme

istikrar

enflasyon

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3.6 oranında büyüdüğünü ve böylece Orta Vadeli Program'da (OVP) işaret edilen yıllık büyüme tahminine yakınsadığını belirten Yılmaz, "Siyasi istikrar ve öngörülebilirlik çerçevesinde büyüme performansımız 17 çeyrektir kesintisiz devam etmektedir" ifadesini kullandı.Yılmaz, Türkiye ekonomisinde, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2.1 oranında büyüme gerçekleştiğini, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak ekonomik büyümenin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 oranında azaldığını bildirerek, şunları kaydetti.'Kapsayıcı büyümeyle kalıcı refah artışına ulaşmayı hedefliyoruz'Üretim yönüyle değerlendirildiğinde, bu yılın üçüncü çeyreğinde inşaat dahil hizmetler sektörünün yüzde 2.9, tarım sektörünün yüzde 4.6 oranında büyüme kaydederken, sanayi sektöründe zayıf dış talep koşullarının etkisiyle yüzde 2.2 oranında azalma yaşandığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/tbmm-dijital-mecralar-komisyonu-baskani-yayman-dem-uzerine-dusen-tarihsel-sorumlulugununfarkinda-1090986411.html

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türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik, orta vadeli program (ovp), cevdet yılmaz, büyüme, istikrar, enflasyon