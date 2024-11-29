https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/tbmm-dijital-mecralar-komisyonu-baskani-yayman-dem-uzerine-dusen-tarihsel-sorumlulugununfarkinda-1090986411.html

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: DEM üzerine düşen tarihsel sorumluluğunun farkında

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: DEM üzerine düşen tarihsel sorumluluğunun farkında

Sputnik Türkiye

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Yayman yaptığı açıklamada, gelecek günlerde çok daha olumlu haberlerle gündeme... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T18:12+0300

2024-11-29T18:12+0300

2024-11-29T18:12+0300

politika

tbmm dijital mecralar komisyonu

hüseyin yayman

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

dem parti

ak parti

pkk

terör

terör örgütü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090986696_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_7b5123282944e12885a77e0787ab0765.jpg

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün komisyonda, DISNEY XD Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi yetkililerini dinlediklerini belirterek gelecek dönemde de X platformunu, Netflix, Amazon ve BluTV yetkililerini de dinleyeceklerini belirtti.Yayman, "Dijitalleşme meselesi, sosyal medya meselesi, bir ulusal güvenlik meselesidir" dediği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Sosyal medyanın ırkçılığın, nefret suçlarının, ötekileştirmenin, ergen mobinginin, dijital faşizmin, ötekileştirmenin, beyaz kadın ticaretinin, madde bağımlılığının ve cinselliğin özendirildiği bir yer haline geldiğini kaydeden Yayman, "Bunu tasvip etmek mümkün değildir. Biz ailenin, bireyin, toplumun ve kamu düzeninin korunmasını varoluşsal, ulusal güvenlik meselesi olarak görmekteyiz" ifadelerini kullandı.Yayman, bireyi ve aileyi korumanın sansürcülük olmayacağını anlatarak "Bahis sitelerinin kapatılmasını istemek sansürcülük değildir. Bazı oyun sitelerinin kapatılmasını istemek asla sansürcülük olamaz. Artık toplumda bıçak kemiğe dayanmıştır. Biz asla ve asla yasaklamaları tasvip etmiyoruz. Parti olarak yasaklamalara karşıyız ama aynı biçimde bireyi, toplumu ve kamu düzenini korumak için de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Yeni dönemde de buna ilişkin toplumu, bireyi, gençleri, çocukları, aile düzenini korumak için kesinlikle üzerimize ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" değerlendirmesinde bulundu.'Bu mesele yeni anayasa yapma süreciyle ilişkili değildir'Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşme hakkında da bilgi verdi. Bahçeli'nin 1 Ekim'de TBMM'de DEM Parti Grubuna giderek tokalaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı gün yaptığı, "Türkiye'de iç cepheyi güçlendirmeliyiz" açıklamasının kamuoyunda uzun süre konuşulduğunu kaydeden Yayman, şu ifadeleri kullandı:'Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını ortadan kaldırmamız lazım'AK Parti'li Yayman, artık söz ve adım atma sırasının DEM Parti'de olduğunu söyleyerek "DEM üzerine düşen tarihsel sorumluluğunun farkındadır. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde çok daha olumlu haberlerle gündeme gelecektir" ifadesini kullandı.PKK terör örgütünün artık dağda kalması için hiçbir sebep olmadığını kaydeden Yayman, şöyle devam etti:'PKK terör örgütünün silah bırakmasının tam zamanıdır'Bahçeli'nin açıklamalarının çok tarihi nitelikte olduğunu söyleyen Yayman, "Bunun toplum tarafından doğru anlaşılması gerektiğini, bu sözlerin arkasında kesinlikle gündelik bir hesabın olmadığını, Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birliği, beraberliği ve Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir kardeşlik içerisinde yeni bir süreci açmanın gayesi olduğunu belirtmek isterim" dedi.Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Yayman, "Ben bu açıklamaları bir bilgiyle yapmış değilim. Bir misyonla, bir görevle yapmış değilim" diye konuştu.Yayman, Bahçeli'ye de hediye ettiği, 'Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası' kitabında 1923 yılından 2013 yılına kadar dile getirilen taleplerin neler olduğunu anlattığını belirtti. Taleplerin tamamının yerine getirildiğini söyleyen Yayman, sözlerini şöyle bitirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yok-baskani-ozvar-350-bine-ulasti-diyerek-konustu-uluslararasi-ogrenci-kalitesinin-de-artmasi-1090984355.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm dijital mecralar komisyonu, hüseyin yayman, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, dem parti, ak parti, pkk, terör, terör örgütü, terör örgütleri