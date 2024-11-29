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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: DEM üzerine düşen tarihsel sorumluluğunun farkında
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: DEM üzerine düşen tarihsel sorumluluğunun farkında
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Yayman yaptığı açıklamada, gelecek günlerde çok daha olumlu haberlerle gündeme... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T18:12+0300
2024-11-29T18:12+0300
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün komisyonda, DISNEY XD Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi yetkililerini dinlediklerini belirterek gelecek dönemde de X platformunu, Netflix, Amazon ve BluTV yetkililerini de dinleyeceklerini belirtti.Yayman, "Dijitalleşme meselesi, sosyal medya meselesi, bir ulusal güvenlik meselesidir" dediği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Sosyal medyanın ırkçılığın, nefret suçlarının, ötekileştirmenin, ergen mobinginin, dijital faşizmin, ötekileştirmenin, beyaz kadın ticaretinin, madde bağımlılığının ve cinselliğin özendirildiği bir yer haline geldiğini kaydeden Yayman, "Bunu tasvip etmek mümkün değildir. Biz ailenin, bireyin, toplumun ve kamu düzeninin korunmasını varoluşsal, ulusal güvenlik meselesi olarak görmekteyiz" ifadelerini kullandı.Yayman, bireyi ve aileyi korumanın sansürcülük olmayacağını anlatarak "Bahis sitelerinin kapatılmasını istemek sansürcülük değildir. Bazı oyun sitelerinin kapatılmasını istemek asla sansürcülük olamaz. Artık toplumda bıçak kemiğe dayanmıştır. Biz asla ve asla yasaklamaları tasvip etmiyoruz. Parti olarak yasaklamalara karşıyız ama aynı biçimde bireyi, toplumu ve kamu düzenini korumak için de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Yeni dönemde de buna ilişkin toplumu, bireyi, gençleri, çocukları, aile düzenini korumak için kesinlikle üzerimize ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" değerlendirmesinde bulundu.'Bu mesele yeni anayasa yapma süreciyle ilişkili değildir'Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşme hakkında da bilgi verdi. Bahçeli'nin 1 Ekim'de TBMM'de DEM Parti Grubuna giderek tokalaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı gün yaptığı, "Türkiye'de iç cepheyi güçlendirmeliyiz" açıklamasının kamuoyunda uzun süre konuşulduğunu kaydeden Yayman, şu ifadeleri kullandı:'Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını ortadan kaldırmamız lazım'AK Parti'li Yayman, artık söz ve adım atma sırasının DEM Parti'de olduğunu söyleyerek "DEM üzerine düşen tarihsel sorumluluğunun farkındadır. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde çok daha olumlu haberlerle gündeme gelecektir" ifadesini kullandı.PKK terör örgütünün artık dağda kalması için hiçbir sebep olmadığını kaydeden Yayman, şöyle devam etti:'PKK terör örgütünün silah bırakmasının tam zamanıdır'Bahçeli'nin açıklamalarının çok tarihi nitelikte olduğunu söyleyen Yayman, "Bunun toplum tarafından doğru anlaşılması gerektiğini, bu sözlerin arkasında kesinlikle gündelik bir hesabın olmadığını, Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birliği, beraberliği ve Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir kardeşlik içerisinde yeni bir süreci açmanın gayesi olduğunu belirtmek isterim" dedi.Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Yayman, "Ben bu açıklamaları bir bilgiyle yapmış değilim. Bir misyonla, bir görevle yapmış değilim" diye konuştu.Yayman, Bahçeli'ye de hediye ettiği, 'Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası' kitabında 1923 yılından 2013 yılına kadar dile getirilen taleplerin neler olduğunu anlattığını belirtti. Taleplerin tamamının yerine getirildiğini söyleyen Yayman, sözlerini şöyle bitirdi:
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tbmm dijital mecralar komisyonu, hüseyin yayman, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, dem parti, ak parti, pkk, terör, terör örgütü, terör örgütleri
tbmm dijital mecralar komisyonu, hüseyin yayman, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, dem parti, ak parti, pkk, terör, terör örgütü, terör örgütleri

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: DEM üzerine düşen tarihsel sorumluluğunun farkında

18:12 29.11.2024
© AA / Mustafa ÇiftçiTBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Yayman yaptığı açıklamada, gelecek günlerde çok daha olumlu haberlerle gündeme geleceğine inandıklarını belirterek DEM Parti'nin üzerine düşen tarihsel sorumluluğunun farkında olduğunu dile getirdi.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün komisyonda, DISNEY XD Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi yetkililerini dinlediklerini belirterek gelecek dönemde de X platformunu, Netflix, Amazon ve BluTV yetkililerini de dinleyeceklerini belirtti.
Yayman, "Dijitalleşme meselesi, sosyal medya meselesi, bir ulusal güvenlik meselesidir" dediği konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Meseleye bu pencereden bakmak gerekiyor. Aksi takdirde gündelik siyasete kurban ettiğimizde maalesef mesafe alamıyoruz. Başta oyun siteleri olmak üzere sanal kumar konusu milletimizin, sokağın gündemidir. Vatandaşlarımız bizi gördüklerinde, 'lütfen evlatlarımızı bu sanal kumardan, dijital bağımlılıktan, sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlardan kurtarın' yaklaşımı var. Geldiğimiz nokta itibarıyla sosyal medya maalesef yapıcı yönlerden daha çok yıkıcı yönleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Biz bunu asla tasvip etmiyoruz. Biz sosyal medyanın, şehirlerin yeni agoraları gibi bir özgürlük alanı olmasını ve buralarda insanların kendi fikirlerini, düşüncelerini özgürce dile getirmelerini istiyoruz. Geldiğimiz noktada maalesef bu çok mümkün olmuyor.
Sosyal medyanın ırkçılığın, nefret suçlarının, ötekileştirmenin, ergen mobinginin, dijital faşizmin, ötekileştirmenin, beyaz kadın ticaretinin, madde bağımlılığının ve cinselliğin özendirildiği bir yer haline geldiğini kaydeden Yayman, "Bunu tasvip etmek mümkün değildir. Biz ailenin, bireyin, toplumun ve kamu düzeninin korunmasını varoluşsal, ulusal güvenlik meselesi olarak görmekteyiz" ifadelerini kullandı.
Yayman, bireyi ve aileyi korumanın sansürcülük olmayacağını anlatarak "Bahis sitelerinin kapatılmasını istemek sansürcülük değildir. Bazı oyun sitelerinin kapatılmasını istemek asla sansürcülük olamaz. Artık toplumda bıçak kemiğe dayanmıştır. Biz asla ve asla yasaklamaları tasvip etmiyoruz. Parti olarak yasaklamalara karşıyız ama aynı biçimde bireyi, toplumu ve kamu düzenini korumak için de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Yeni dönemde de buna ilişkin toplumu, bireyi, gençleri, çocukları, aile düzenini korumak için kesinlikle üzerimize ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

'Bu mesele yeni anayasa yapma süreciyle ilişkili değildir'

Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşme hakkında da bilgi verdi. Bahçeli'nin 1 Ekim'de TBMM'de DEM Parti Grubuna giderek tokalaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı gün yaptığı, "Türkiye'de iç cepheyi güçlendirmeliyiz" açıklamasının kamuoyunda uzun süre konuşulduğunu kaydeden Yayman, şu ifadeleri kullandı:

Bu sürecin adı, yeni bir çözüm süreci değildir. Çözüm süreci de değildir. Bu sürecin adı, 'terörsüz Türkiye' ve Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına yakışır yüz yıllık, bin yıllık kardeşlik projesidir. Selahaddin Eyyubi'nin torunlarıyla Sultan Alparslan'ın torunlarını karşı karşıya getirmek isteyen, düşmanlaştırmak isteyen bir anlayışa karşı biz biriz ve beraberiz. Bu meseleyi gündelik siyasete kurban etmek isteyen birtakım yorumlar vardır. Bu mesele ne yeni anayasa yapma süreciyle ne Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir kez daha aday olma süreciyle ilişkilidir.

'Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını ortadan kaldırmamız lazım'

AK Parti'li Yayman, artık söz ve adım atma sırasının DEM Parti'de olduğunu söyleyerek "DEM üzerine düşen tarihsel sorumluluğunun farkındadır. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde çok daha olumlu haberlerle gündeme gelecektir" ifadesini kullandı.
PKK terör örgütünün artık dağda kalması için hiçbir sebep olmadığını kaydeden Yayman, şöyle devam etti:

Çünkü 1990 yılında kurulan HEP, daha sonra Demokrasi Partisinin o günkü şartlarda dile getirdikleri taleplerin tamamı gerçekleşmiştir. Bugün 24 saat yayın yapan bir Kürtçe radyo-televizyon yayını vardır. Kürt enstitüsü kurulmuştur. Kürt dili ve edebiyatı bölümleri vardır. Kürtçe seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Yine aynı biçimde Türkiye'de OHAL uygulamaları son bulmuştur. Bölge valiliği ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada artık bir Kürt sorunu yoktur, bir terör sorunu vardır ve terörün sonlandırılması Türkiye için varoluşsal bir meseledir ve bin yıllık kardeşliğimize yakışan da budur. Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını ortadan kaldırmamız lazım.

'PKK terör örgütünün silah bırakmasının tam zamanıdır'

Bahçeli'nin açıklamalarının çok tarihi nitelikte olduğunu söyleyen Yayman, "Bunun toplum tarafından doğru anlaşılması gerektiğini, bu sözlerin arkasında kesinlikle gündelik bir hesabın olmadığını, Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birliği, beraberliği ve Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir kardeşlik içerisinde yeni bir süreci açmanın gayesi olduğunu belirtmek isterim" dedi.
Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Yayman, "Ben bu açıklamaları bir bilgiyle yapmış değilim. Bir misyonla, bir görevle yapmış değilim" diye konuştu.
Yayman, Bahçeli'ye de hediye ettiği, 'Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası' kitabında 1923 yılından 2013 yılına kadar dile getirilen taleplerin neler olduğunu anlattığını belirtti. Taleplerin tamamının yerine getirildiğini söyleyen Yayman, sözlerini şöyle bitirdi:

PKK terör örgütünün silah bırakmasının tam zamanıdır. Artık onların dağa çıkmasını gerektirecek hiçbir koşul ortada bulunmamaktadır. Eğer PKK terör örgütünün Türkiye'yi bölmek, parçalamak gibi bir gayesi varsa da Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de çelikten iradesiyle onlara asla müsaade etmeyecektir.

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