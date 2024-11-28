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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan çok konuşulacak İstanbul depremi yorumu: Naci Görür'ü mü işaret etti?
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan çok konuşulacak İstanbul depremi yorumu: Naci Görür'ü mü işaret etti?
Sputnik Türkiye
İstanbul depremi ne zaman ve kaç büyüklüğünde olacak? Yer bilimciler deprem risk haritasıyla ilgili her gün uyarılarda bulunurken özellikle İstanbul işaret... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de 485 diri fay hattı bulunuken deprem uzmanları riskli bölgeleri açıklayarak deprem uyarısında bulunuyor. Çeşitli bölgelerden deprem son dakika haberleri gelirken özellikle gözler olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılara çevriliyor. Naci Görür'den 7 ve üzeri uyarısıYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, her fırsatta olası İstanbul depreminin kesinlikle 7 ve üzerinde olacağı uyarısında bulunuyor. Fay hatlarını işaret eden Görür, İstanbul’da olası depreme yönelik 250 yıllık tekerrür periyodunun dolduğunun altını çiziyor. Ahmet Ercan kimi işaret etti?Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan bugün dikkat çeken bir İstanbul depremi paylaşımı geldi. Ercan, isim vermedi ancak "İstanbul'da her an deprem olabilir" diyen uzmanlara sert eleştiriler yöneltti. Ercan mesajında, "İstanbul’da her an deprem olabilir diyen bir kasap, bir bakkal ise gülümse, bunu 25 yıldır söyleyen bir deprem bilimciyse gül geç" ifadelerine yer verdi.Türkiye'yi deprem konusunda sık sık uyaran Prof. Dr. Naci Görür, büyük İstanbul Depremi'nin kesinlikle gerçekleşeceğini ve bunun çok yakın olduğunu vurguluyor. Prof. Dr. Ercan, aralarında Naci Görür'ün de bulunduğu ve "İstanbul’da her an deprem olabilir" görüşünü savunan yer bilimcilere defalarca tepki göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/prof-dr-naci-gorur-yakin-zamanda-deprem-beklenen-yerleri-acikladi-zaman-oldu-dedi-ve-7-uzeri-1090876336.html
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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan çok konuşulacak İstanbul depremi yorumu: Naci Görür'ü mü işaret etti?

10:51 28.11.2024 (güncellendi: 10:52 28.11.2024)
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© İHA
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İstanbul depremi ne zaman ve kaç büyüklüğünde olacak? Yer bilimciler deprem risk haritasıyla ilgili her gün uyarılarda bulunurken özellikle İstanbul işaret ediliyor. Marmara Fayı'nı işaret eden uzmanlar deprem üretme zamanının dolduğunu söylüyor. Prof. Dr. Ahmet Ercan ise "İstanbul'da her an deprem oabilir" diyen deprem uzmanlarını eleştirdi.
Türkiye'de 485 diri fay hattı bulunuken deprem uzmanları riskli bölgeleri açıklayarak deprem uyarısında bulunuyor. Çeşitli bölgelerden deprem son dakika haberleri gelirken özellikle gözler olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılara çevriliyor.

Naci Görür'den 7 ve üzeri uyarısı

© İHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
Prof. Dr. Naci Görür
© İHA
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, her fırsatta olası İstanbul depreminin kesinlikle 7 ve üzerinde olacağı uyarısında bulunuyor. Fay hatlarını işaret eden Görür, İstanbul’da olası depreme yönelik 250 yıllık tekerrür periyodunun dolduğunun altını çiziyor.

Ahmet Ercan kimi işaret etti?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan bugün dikkat çeken bir İstanbul depremi paylaşımı geldi. Ercan, isim vermedi ancak "İstanbul'da her an deprem olabilir" diyen uzmanlara sert eleştiriler yöneltti. Ercan mesajında, "İstanbul’da her an deprem olabilir diyen bir kasap, bir bakkal ise gülümse, bunu 25 yıldır söyleyen bir deprem bilimciyse gül geç" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'yi deprem konusunda sık sık uyaran Prof. Dr. Naci Görür, büyük İstanbul Depremi'nin kesinlikle gerçekleşeceğini ve bunun çok yakın olduğunu vurguluyor. Prof. Dr. Ercan, aralarında Naci Görür'ün de bulunduğu ve "İstanbul’da her an deprem olabilir" görüşünü savunan yer bilimcilere defalarca tepki göstermişti.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür yakın zamanda deprem beklenen yerleri açıkladı: 'Zaman doldu' dedi ve 7 üzeri uyarısı yaptı
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