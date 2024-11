https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/prof-dr-ahmet-ercandan-cok-konusulacak-istanbul-depremi-yorumu-naci-goruru-mu-isaret-etti-1090917739.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan çok konuşulacak İstanbul depremi yorumu: Naci Görür'ü mü işaret etti?

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan çok konuşulacak İstanbul depremi yorumu: Naci Görür'ü mü işaret etti?

Sputnik Türkiye

İstanbul depremi ne zaman ve kaç büyüklüğünde olacak? Yer bilimciler deprem risk haritasıyla ilgili her gün uyarılarda bulunurken özellikle İstanbul işaret... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T10:51+0300

2024-11-28T10:51+0300

2024-11-28T10:52+0300

türkiye

istanbul

istanbul depremi

naci görür

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067622095_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_1102321baa65179a4b86a5e9340844e0.jpg

Türkiye'de 485 diri fay hattı bulunuken deprem uzmanları riskli bölgeleri açıklayarak deprem uyarısında bulunuyor. Çeşitli bölgelerden deprem son dakika haberleri gelirken özellikle gözler olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılara çevriliyor. Naci Görür'den 7 ve üzeri uyarısıYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, her fırsatta olası İstanbul depreminin kesinlikle 7 ve üzerinde olacağı uyarısında bulunuyor. Fay hatlarını işaret eden Görür, İstanbul’da olası depreme yönelik 250 yıllık tekerrür periyodunun dolduğunun altını çiziyor. Ahmet Ercan kimi işaret etti?Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan bugün dikkat çeken bir İstanbul depremi paylaşımı geldi. Ercan, isim vermedi ancak "İstanbul'da her an deprem olabilir" diyen uzmanlara sert eleştiriler yöneltti. Ercan mesajında, "İstanbul’da her an deprem olabilir diyen bir kasap, bir bakkal ise gülümse, bunu 25 yıldır söyleyen bir deprem bilimciyse gül geç" ifadelerine yer verdi.Türkiye'yi deprem konusunda sık sık uyaran Prof. Dr. Naci Görür, büyük İstanbul Depremi'nin kesinlikle gerçekleşeceğini ve bunun çok yakın olduğunu vurguluyor. Prof. Dr. Ercan, aralarında Naci Görür'ün de bulunduğu ve "İstanbul’da her an deprem olabilir" görüşünü savunan yer bilimcilere defalarca tepki göstermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/prof-dr-naci-gorur-yakin-zamanda-deprem-beklenen-yerleri-acikladi-zaman-oldu-dedi-ve-7-uzeri-1090876336.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem istanbul, ahmet ercan istanbul depremi, ahmet ercan marmara deprem, ahmet ercan deprem, naci görür deprem, naci görür istanbul depremi, naci görür istanbul depremi ne zaman olacak, naci görür istanbul depremi ne zaman, naci görür istanbul için ne dedi, naci görür istanbul depremi için ne diyor, naci görür istanbul depremi tarihi, naci görür deprem uyarısı