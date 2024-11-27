Prof. Dr. Naci Görür yakın zamanda deprem beklenen yerleri açıkladı: 'Zaman doldu' dedi ve 7 üzeri uyarısı yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Belediyeler kreş açmaya başladıkça halkı kazanmaya başlıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
09:11
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:21
5 dk
ÖZEL HABER
'Kara Cuma'da indirim görünümlü bindirimden nasıl uzak durulur?
09:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
10:25
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak için kreşlere ihtiyaç var'
12:06
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Haftanın maçları ve teknik analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den ne istiyor?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Devletten özele soygun şeması
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
19:21
3 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
19:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kreşlerin açılması kadınların iş hayatına girmesi anlamına geliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İBB'nin 2025 yılı bütçesi belli oldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/prof-dr-naci-gorur-yakin-zamanda-deprem-beklenen-yerleri-acikladi-zaman-oldu-dedi-ve-7-uzeri-1090876336.html
Prof. Dr. Naci Görür yakın zamanda deprem beklenen yerleri açıkladı: 'Zaman doldu' dedi ve 7 üzeri uyarısı yaptı
Prof. Dr. Naci Görür yakın zamanda deprem beklenen yerleri açıkladı: 'Zaman doldu' dedi ve 7 üzeri uyarısı yaptı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de 485 diri fay hattı bulunması nedeniyle hemen hemen her gün çeşitli illerden son dakika deprem haberleri geliyor. Yer bilimciler özellikle bölge için... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T11:46+0300
2024-11-27T11:56+0300
türkiye
naci görür
deprem
bingöl
karlıova
yedisu
erzincan
istanbul depremi
malatya
malatya fayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090877651_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_4ebe9136b532d4501ccf9a369b2a93f5.jpg
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA), diri fay haritasına göre Türkiye'de 485 fay hattı bulunuyor ve bunların 225'nin deprem üretme potansiyeli ortaya çıktı. Diri fay hatlarının fazlalılığı nedeniyle her gün birçok ilden deprem haberi geliyor. Son olarak Malatya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Fay'ına dikkat çekerek "endişe verici" açıklamasında bulundu. Gözler, en yakın deprem beklenen riskli yerlere çevrildi. Naci Görür, katıldığı NTV canlı yayınında deprem haritasıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Tehlikeli fay hatlarını sıralayan Görür, 7 ve üzeri deprem uyarısı yaptı.Naci Görür'den 7 ve üzeri deprem uyarısıNaci Görür, Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı üzerinde bir deprem gerçekleştiğini belirterek, Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş’taki faylar ve Hatay’a kadar uzanan bölgelerdeki fayların büyük ölçüde kırıldığını ifade etti. Bu kırılmanın ardından açığa çıkan enerjinin Malatya'ya enjekte edildiğini söyledi. Fayın hareketinin çok yavaş olduğunu vurgulayan Görür, bu fayın 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini belirtti.Görür, bu fayın yaklaşık 2 bin 500 yılda bir deprem ürettiğine dikkat çekerek, en son depremin M.Ö. 500 yılında olduğunu söyleyerek "Fayın periyodu dolmuş olabiliyor endişesi yaratıyor. Harekete geçer 7 üzerinde deprem olursa endişeliyim" diye konuştu.'Zaman doldu. Kırıldı, kırılacak'Karlıova ile Erzincan arasının en çok endişe veren yer olduğunun da altını çizen Görür, "Yedisu Fayı 1790'da 7.2 deprem üretti. 250 sene geçti. Deprem tekekkürdür. Zaman doldu. Kırıldı, kırılacak. Karlıova, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Fay kesim noktası" ifadelerini kullandı.6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin bölgeye enerji transfer ettiğine de dikkat çeken Görür, durumu "kritik" olarak değerlendirdi.Görür, "Bingöl Karlıova-Göynük arası Karlıova-Erzincan arası deprem ile sınanacak ilk bölgeler arasında" uyarısını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/japon-deprem-uzmani-moriwaki-mutlaka-olacak-diyerek-uyardi-deprem-uretecek-riskli-fayi-acikladi-1090827280.html
türkiye
bingöl
karlıova
yedisu
erzincan
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090877651_52:0:1473:1066_1920x0_80_0_0_65f75bd648e8ee90e5108fa55ea146cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
naci görür deprem uyarısı, naci görür son dakika, naci görür deprem, naci görür bingöl ve erzincan uyarısı, naci görür karlıova uyarısı, naci görür deprem haritası, naci görür deprem beklenen yerleri açıkladı, naci görür nerede deprem bekliyor, naci görür deprem nerede olacak dedi, naci görür nerelerde deprem bekliyor, naci görür nerede deprem olacak
naci görür deprem uyarısı, naci görür son dakika, naci görür deprem, naci görür bingöl ve erzincan uyarısı, naci görür karlıova uyarısı, naci görür deprem haritası, naci görür deprem beklenen yerleri açıkladı, naci görür nerede deprem bekliyor, naci görür deprem nerede olacak dedi, naci görür nerelerde deprem bekliyor, naci görür nerede deprem olacak

Prof. Dr. Naci Görür yakın zamanda deprem beklenen yerleri açıkladı: 'Zaman doldu' dedi ve 7 üzeri uyarısı yaptı

11:46 27.11.2024 (güncellendi: 11:56 27.11.2024)
© İHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© İHA
Abone ol
Türkiye'de 485 diri fay hattı bulunması nedeniyle hemen hemen her gün çeşitli illerden son dakika deprem haberleri geliyor. Yer bilimciler özellikle bölge için 7 ve üzeri deprem bekliyor. Prof. Dr. Naci Görür, canlı yayında tahlikeli fay hatlarını sıraladı. "Zaman doldu. Kırıldı, kırılacak" diyen Görür, en çok endişe ettiği illeri açıkladı.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA), diri fay haritasına göre Türkiye'de 485 fay hattı bulunuyor ve bunların 225'nin deprem üretme potansiyeli ortaya çıktı. Diri fay hatlarının fazlalılığı nedeniyle her gün birçok ilden deprem haberi geliyor. Son olarak Malatya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Fay'ına dikkat çekerek "endişe verici" açıklamasında bulundu. Gözler, en yakın deprem beklenen riskli yerlere çevrildi. Naci Görür, katıldığı NTV canlı yayınında deprem haritasıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Tehlikeli fay hatlarını sıralayan Görür, 7 ve üzeri deprem uyarısı yaptı.

Naci Görür'den 7 ve üzeri deprem uyarısı

Naci Görür, Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı üzerinde bir deprem gerçekleştiğini belirterek, Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş’taki faylar ve Hatay’a kadar uzanan bölgelerdeki fayların büyük ölçüde kırıldığını ifade etti. Bu kırılmanın ardından açığa çıkan enerjinin Malatya'ya enjekte edildiğini söyledi. Fayın hareketinin çok yavaş olduğunu vurgulayan Görür, bu fayın 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini belirtti.
Görür, bu fayın yaklaşık 2 bin 500 yılda bir deprem ürettiğine dikkat çekerek, en son depremin M.Ö. 500 yılında olduğunu söyleyerek "Fayın periyodu dolmuş olabiliyor endişesi yaratıyor. Harekete geçer 7 üzerinde deprem olursa endişeliyim" diye konuştu.

'Zaman doldu. Kırıldı, kırılacak'

Karlıova ile Erzincan arasının en çok endişe veren yer olduğunun da altını çizen Görür, "Yedisu Fayı 1790'da 7.2 deprem üretti. 250 sene geçti. Deprem tekekkürdür. Zaman doldu. Kırıldı, kırılacak. Karlıova, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Fay kesim noktası" ifadelerini kullandı.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin bölgeye enerji transfer ettiğine de dikkat çeken Görür, durumu "kritik" olarak değerlendirdi.
Görür, "Bingöl Karlıova-Göynük arası Karlıova-Erzincan arası deprem ile sınanacak ilk bölgeler arasında" uyarısını yaptı.
Japon deprem uzmanı Moriwaki - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
TÜRKİYE
Japon deprem uzmanı Moriwaki 'mutlaka olacak' diyerek uyardı: Deprem üretecek riskli fayı açıkladı
Dün, 10:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала