https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/prof-dr-naci-gorur-yakin-zamanda-deprem-beklenen-yerleri-acikladi-zaman-oldu-dedi-ve-7-uzeri-1090876336.html

Prof. Dr. Naci Görür yakın zamanda deprem beklenen yerleri açıkladı: 'Zaman doldu' dedi ve 7 üzeri uyarısı yaptı

Prof. Dr. Naci Görür yakın zamanda deprem beklenen yerleri açıkladı: 'Zaman doldu' dedi ve 7 üzeri uyarısı yaptı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 485 diri fay hattı bulunması nedeniyle hemen hemen her gün çeşitli illerden son dakika deprem haberleri geliyor. Yer bilimciler özellikle bölge için... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T11:46+0300

2024-11-27T11:46+0300

2024-11-27T11:56+0300

türkiye

naci görür

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yedisu

erzincan

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malatya

malatya fayı

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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA), diri fay haritasına göre Türkiye'de 485 fay hattı bulunuyor ve bunların 225'nin deprem üretme potansiyeli ortaya çıktı. Diri fay hatlarının fazlalılığı nedeniyle her gün birçok ilden deprem haberi geliyor. Son olarak Malatya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Fay'ına dikkat çekerek "endişe verici" açıklamasında bulundu. Gözler, en yakın deprem beklenen riskli yerlere çevrildi. Naci Görür, katıldığı NTV canlı yayınında deprem haritasıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Tehlikeli fay hatlarını sıralayan Görür, 7 ve üzeri deprem uyarısı yaptı.Naci Görür'den 7 ve üzeri deprem uyarısıNaci Görür, Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı üzerinde bir deprem gerçekleştiğini belirterek, Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş’taki faylar ve Hatay’a kadar uzanan bölgelerdeki fayların büyük ölçüde kırıldığını ifade etti. Bu kırılmanın ardından açığa çıkan enerjinin Malatya'ya enjekte edildiğini söyledi. Fayın hareketinin çok yavaş olduğunu vurgulayan Görür, bu fayın 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini belirtti.Görür, bu fayın yaklaşık 2 bin 500 yılda bir deprem ürettiğine dikkat çekerek, en son depremin M.Ö. 500 yılında olduğunu söyleyerek "Fayın periyodu dolmuş olabiliyor endişesi yaratıyor. Harekete geçer 7 üzerinde deprem olursa endişeliyim" diye konuştu.'Zaman doldu. Kırıldı, kırılacak'Karlıova ile Erzincan arasının en çok endişe veren yer olduğunun da altını çizen Görür, "Yedisu Fayı 1790'da 7.2 deprem üretti. 250 sene geçti. Deprem tekekkürdür. Zaman doldu. Kırıldı, kırılacak. Karlıova, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Fay kesim noktası" ifadelerini kullandı.6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin bölgeye enerji transfer ettiğine de dikkat çeken Görür, durumu "kritik" olarak değerlendirdi.Görür, "Bingöl Karlıova-Göynük arası Karlıova-Erzincan arası deprem ile sınanacak ilk bölgeler arasında" uyarısını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/japon-deprem-uzmani-moriwaki-mutlaka-olacak-diyerek-uyardi-deprem-uretecek-riskli-fayi-acikladi-1090827280.html

türkiye

bingöl

karlıova

yedisu

erzincan

malatya

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