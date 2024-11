https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/erzurumda-soguktan-donan-at-iddiasinda-gercek-ortaya-cikti-1090887376.html

Erzurum'da 'soğuktan donan at' iddiasında gerçek ortaya çıktı

Erzurum'da yolun ortasında duran bir atın görüntüleri, sosyal medyada "soğuktan dondu" şeklinde yayıldı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda atın soğuktan... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

Erzurum'da yol ortasında sabit duran bir at görenler, durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda, atın soğuktan donmuş olmadığı, ayağındaki kırık nedeniyle hareket edemediği belirlendi. Belediye görevlileri, atı Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'ndaki ahıra götürerek tedavi altına aldı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, çağrı merkezlerine gelen ihbarın ardından Şükrüpaşa Mahallesi'ne gittiklerini ve atın ayağındaki kırık nedeniyle hareketsiz kaldığını belirttiklerini ifade etti. Kılıç, "Gece saatlerinde at ekiplerimizce alınarak Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'mıza getirilerek tedaviye alındı. Şu an sağlıklı. Bazı kırıklar var. Bu kırıklar önem arz ediyor. İnsanlar maalesef duyduğuna inanıyor. Görüntüde at direkt durmuş, sanki donmuş gibi gösterilmiş. Havalar soğuk, kış geldi ama hayvanın öyle bir derdi yok. Hayvanın sol arka ayağında kırık var. Bundan dolayı yürüyemedi" diye konuştu.Kılıç, "Veteriner arkadaşlarımız atı tedaviye aldılar. Elimizden geleni yapacağız. Üniversitede de bir hayvan hastanemiz var. Yakın zamanda atı oraya götürüp tedaviye alacağız. Şu an bandaja alındı. Günlük kontrolleri yapılıyor. Röntgeni çekilecek. İyileşmesi için gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.Kentteki kar yağışının etkili olduğu günde, yol ortasında sabit duran atın görüntüleri bazı sosyal medya hesapları tarafından "Erzurum'da at soğuktan dondu" şeklinde paylaşılmıştı.

