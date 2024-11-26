https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/meteorolojiden-17-il-icin-yeni-uyari-istanbula-kar-yagisi-icin-son-tarih-verildi-gecen-yila-gore-1090840606.html

Meteoroloji'den 17 il için yeni uyarı: İstanbul'a kar yağışı için son tarih verildi, 'geçen yıla göre daha soğuk olacak'

Meteoroloji'den 17 il için yeni uyarı: İstanbul'a kar yağışı için son tarih verildi, 'geçen yıla göre daha soğuk olacak'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sarı kodlu uyarı yaparak yoğun kar yağışı alarmı verdi. Kar yağışı nedeniyle pek çok ilde okullar tatil oldu. Kar... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T14:20+0300

2024-11-26T14:20+0300

2024-11-26T14:20+0300

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Türkiye’nin büyük bir bölümü yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Yaklaşık 28 kentte yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi, yollarda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava tahminini güncelleyerek 17 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Amasya, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Van, Sivas ve Aksaray'da yoğun kar yağışı alarmı verildi. Megakentliler ise mevsimin ilk kar yağışının düşmesiyle birlikte İstanbul'daki kar yağışı durumunu merak ediyor. Kar yağışı ne kadar sürecek? Aralık ayında İstanbul’a kar yağışı görülecek mi? Önümüzdeki ay kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, soğuk hava ve kar yağışının ne kadar süreceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Meteoroloji uzmanı, İstanbul'a kar yağışıyla ilgili tahminlerini açıkladı.Kar yağışı devam edecek mi? Soğuk hava ne kadar sürecek?Hürriyet'e konuşan Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, soğuk ve yağışlı sistemin doğuya doğru ilerleyerek devam edeceğinin altını çizen Dr. Güven Özdemir, “Bugünden itibaren ülkemizin büyük bir bölümünde, gece saatlerinde ve sabahın erken saatlerinde sis ve pus görülecek. Yolların buzlanma riski de artacak. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önem arz ediyor. Soğuk havanın ise cumartesi gününe kadar aralıksız devam edeceğini söyleyebilirim. Tarımla uğraşanların don olayı için şimdiden acil tedbir almaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.Aralık ayında hava nasıl olur?Aralık boyunca havanın genel olarak nasıl olacağına da değinen Dr. Güven Özdemir, “Kasım ayından itibaren kutup girdabının yavaşlaması ve jet akımlarının bozulması, kutup bölgelerinden soğuk havanın güneye doğru salınım yapmasına neden oldu. Bu durum, kuzeybatıdan ve kuzeyden ülkemize doğru soğuk havanın akmasıyla birlikte deniz etkisi ile aralık ayında da aralıklarla yağış getirme eğilimini artıracaktır. Geçen yıla göre daha soğuk ve yağışlı bir aralık ayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.Aralıkta İstanbul'a kar yağacak mı?Bu yıl yurt genelinde en az iki ya da üç kez etkin kar yağışı beklendiğini söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Zaman zaman ekstrem hava olayları yaşayabiliriz. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da ülkemizin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları görülebilir. Ayrıca, Trakya ve Marmara Bölgesi’nin de az da olsa kar yağışı alma ihtimalini göz ardı edemeyiz. Doğal olarak İstanbul’da da kar bekliyoruz ama şimdilik bu durum çok yoğun şekilde gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/meteoroloji-tahminini-guncelledi-16-il-icin-yeni-uyari-istanbula-kar-yagisi-icin-tarih-verildi-1090800625.html

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