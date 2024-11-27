https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-akkuyu-sayesinde-20-bin-megavatlik-nukleer-guce-sahip-1090902686.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akkuyu sayesinde 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olmayı hedefliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akkuyu sayesinde 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olmayı hedefliyoruz

Sputnik Türkiye

Bakan Bayraktar, Alman Bakan Robert Habeck ile katıldığı forumda nükleer enerjinin karbonsuzlaşma hedefindeki yerini vurgulayarak, 'Akkuyu santrali... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T23:22+0300

2024-11-27T23:22+0300

2024-11-27T23:22+0300

türkiye

robert habeck

almanya

batı

ankara

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu

akkuyu ngs

alparslan bayraktar

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 6. Türk Alman Enerji Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Alman Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in de katıldığı forumda Bakan Bayraktar, Türkiye’nin 2035’e kadar yenilenebilir enerji alanında 100 milyar doları bulacak yatırım yapacağını ifade etti.'Akkuyu santrali tamamlanınca 20 bin megavatlık bir nükleer güce sahip olmayı, nükleer elektrik üretmeyi hedefliyoruz'Bayraktar, nükleer enerjinin, Türkiye’nin ve dünyanın karbonsuzlaşma hedeflerinde mutlaka olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin tamamlanmasıyla 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olmayı hedeflediğini aktardı.Bayraktar açıklamasında, "Dolayısıyla Türkiye 2050 yılına kadar mevcut nükleer kapasitesini geliştirecek. Yani Akkuyu'daki santrali tamamlayıp yaklaşık 20 bin megavatlık bir nükleer güce sahip olmayı, nükleer elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Bu sayede de ülkemizin enerjisinin, elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu nükleerden karşılamayı 2050’de hedefliyoruz" ifadelerinde bulundu.Gelecek 30 yılda Türkiye'nin karbon nötr olma hedefinin 'en zor hedef' olduğunu aktaran Bayraktar, "Bunlardan daha zorlu olan, önümüzdeki 30 yılda 2053 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu karbon nötr bir ekonomi olma hedefi. Bu üç hedefi sağlayabilmek için politikalarımız şekillendiriyoruz” dedi.Konuşmasının devamında, iletim altyapısını güçlü hale getirmek için çalıştıkların ifade eden Bakan Bayraktar, “Türkiye'nin artık iletim 2,0'a, yani yeni bir iletim mantalitesine geçmesi gerekiyor. Türkiye'nin 15 bin kilometre HVDC hatta ihtiyacı var. Bu alanda 28 milyar dolarlık bir yatırım planlıyoruz” dedi.'Farkına vardık'Alman Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ise Forum'da gerçekleştirdiği konuşmasında, jeopolitik açıdan enerji ve enerji politikasının önem kazandığını ve Türkiye’de enerji üretim potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurguladı.Habeck, "Türkiye daha fazla ticaret ve enerji ortaklığı kurmak istediğimiz büyük ülkelerden biri" ifadesini kullanarak, "İki hükümet ve iki bakanlık da bunun farkına vardı. Bu yüzden işler iyi gidiyor. Sorunlar ortaya çıktığı yerlerde, bunları doğrudan bir hatla hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz" dedi.Gerekli parçaların sağlanma süreci 'gecikmiyor'AA muhabirinin, Alman Siemens şirketinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için gerekli parçaları sağlama sürecinin aksamasının iki ülke arasındaki gelecekte enerji alanındaki işbirliğini nasıl etkileyeceği konusunda sorusuna Habeck, Alman hükümeti olarak söz konusu süreci geciktirmediklerini belirtti.Alman hükümetinin özel bir garanti programı olduğunu hatırlatan Habeck, Türkiye ile enerji konusunda işbirliğine büyük ilgi duyduklarını vurguladı.Ne olmuştu?Bakan Bayraktar, 2025'te devreye alınması hedeflenen Akkuyu NGS için Alman şirketten alınacak parçaların Türkiye'ye satılmasının geciktirilmesi üzerine şu cümleleri kaydetmişti:Bayraktar'ın Alman Siemens firmasının Akkuyu NGS projesiyle ilgili tutumuna tepki göstermesinin ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batılı şirketlerin çıkardığı engellere rağmen Akkuyu NGS projesinin mutabık kalınan sürede hayata geçirileceğinden emin olduklarını söylemişti.Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ise "Batı’nın tek taraflı gayrimeşru yaptırımları, ne yazık ki, ülkenizin enerji güvenliğinin güçlendirilmesinde önemli bir unsur hâline gelmesi amaçlanan projenin hızı ve zamanlaması üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Ancak ne olursa olsun sizi temin ederim ki, proje hayata geçecek ve Türkiye uzun yıllar boyunca istikrarlı, çevre dostu bir elektrik kaynağına erişim sağlayacak" açıklamalarında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/bakan-bayraktar-almanya-engellemeye-calisiyor-diyerek-akkuyu-ngsnin-bitecegi-tarihi-acikladi-1088263625.html

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robert habeck, almanya, batı, ankara, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu, akkuyu ngs, alparslan bayraktar