https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/buyukelci-yerhov-akkuyu-nukleeer-guc-santrali-batinin-gayrimesru-yaptirimlarina-ragmen-hayata-1088026710.html

Büyükelçi Yerhov: Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Batı'nın gayrimeşru yaptırımlarına rağmen hayata geçecek

Büyükelçi Yerhov: Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Batı'nın gayrimeşru yaptırımlarına rağmen hayata geçecek

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin hızını ve zamanlamasını olumsuz... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T20:11+0300

2024-09-14T20:11+0300

2024-09-14T20:16+0300

türkiye

aleksey yerhov

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

brics

şangay işbirliği örgütü

rusya karşıtı yaptırımlar

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin hızını ve zamanlamasını olumsuz etkilediğini ifade ettiği açıklamasında projenin hayata geçirileceğini söyledi.Daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Siemens şirketinin Türkiye'nin Akkuyu NGS için sipariş ettiği ekipmanı tedarik etmeme kararının santralin inşasında gecikmeye neden olduğunu, Ankara'nın şirkete karşı önlemler alacağını vurgulamıştı.Posta Gazetesi'ne verdiği röportajda Yerhov, şu cümleleri kaydetti:'Türkiye'nin dünyanın değiştiğini anladığını gösteriyor'"Türkiye’nin BRICS ve Şangay İttifakı gibi birlik ve yapılara üyelik arzusu ve girişimleri Moskova tarafından nasıl değerlendiriliyor?" sorusuna da yanıt veren Yerhov, "Türkiye’nin bu tür birliklere ilgi göstermesi Ankara’nın şunu anladığını gösteriyor: Dünya değişiyor, küresel ekonomik faaliyetlerin merkezi değişiyor, tek kutuplu sistem yerini kültürel ve siyasi çeşitliliğe bırakıyor" cümlelerini kaydetti.30’dan fazla ülke BRICS ile şu veya bu formatta iş birliğine ilgi duyduğunu ifade ettiği vurgulayan Yerhov, "Bu bir tesadüf değil. BRICS ülkeleri, hegemon ülkenin yeni sömürgeci diktatörlüğünün olmayacağı ve tam tersine, dünya toplumunun tüm egemen üyelerinin haklarına saygı duyulacağı, gerçek anlamda demokratik bir uluslararası ilişkiler sistemini desteklemektedir" sözlerini zikretti.Yerhov açıklamasının bu bölümünde şu cümleleri dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/turkiyenin-uyelik-basvurusu-da-gorusulecek-rusyadaki-brics-zirvesi-kuresel-duzeyde-sansasyon-1088022331.html

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aleksey yerhov, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), brics, şangay işbirliği örgütü, rusya karşıtı yaptırımlar