https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/bakan-bayraktar-almanya-engellemeye-calisiyor-diyerek-akkuyu-ngsnin-bitecegi-tarihi-acikladi-1088263625.html

Bakan Bayraktar 'Almanya engellemeye çalışıyor' diyerek Akkuyu NGS'nin biteceği tarihi açıkladı

Bakan Bayraktar 'Almanya engellemeye çalışıyor' diyerek Akkuyu NGS'nin biteceği tarihi açıkladı

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk reaktörün 2025'te devreye alınmasının hedeflendiğini belirttiği konuşmasında... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T22:40+0300

2024-09-20T22:40+0300

2024-09-20T22:40+0300

politika

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

rusya

almanya

enerji

rosatom

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'tan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a konuk oldu. Programda Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne ilişkin açıklamalar yapan Bakan Bayraktar, "Akkuyu Türkiye'deki nükleerden enerji üretme işinin 70 yıllık bir hikayesi" cümlesini kaydetti. Bakan Bayraktar konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Nükleer santralimiz bir anlamda engellenmeye çalışıyor'Ukrayna meselesinden önce Almanya'dan verilen siparişler üzerine açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Alman firmasına sipariş veriliyor ama birçok ekipmanda ülkemizdeki firmalara da verilen siparişler de var. Almanya nükleerle alakalı bir çıkış süreci yaşıyor. Bir taraftan ilişkiler gergin gibi" cümlelerini dile getirdi.Rosatom dünyanın önemli bir üretici olduğunun altını çizen Bayraktar, konuşmasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:'Çok ciddi aymazlık içerisinde'Türkiye'de 100 yıldır olduğunu övgüyle bahseden bir şirketin çok ciddi aymazlık içerisinde. olduğunun altını çizen Bakan Bayraktar, "Açıklama yapmaya girmeksizin büyük sorumsuzlukla hareket ediyor. Bu şirket Türkiye'de birçok sektörde var. Ulaştırmada, beyaz eşyada var. Burada 100 yıldır Türkiye'de bu şirket aktif. Buradaki ve oradaki yetkilileri bakanlığa ifade etmeleri asgari nezaket gereği değil midir? Böyle bir pozisyon almaları gerçekten yadırgadığım konulardan bir tanesi. Bu konu alternatifsiz konu değil. Rusya bu siparişi farklı ülkeye verdi. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmı peyderpey geliyor. Bu alternatifsiz bir ürün değil" cümlelerini kaydetti.'Mümkün olduğun zamsız götürmek istiyoruz'"Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele" diyen Bayraktar, enerji fiyatlarının belirlenmesinde enflasyon etkisini göz önünde bulundurarak çalıştıklarını ifade ederek "Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz" dedi.'Faturaların yüzde 60'ını devlet ödüyor'Türkiye'nin en önemli açmazlarından birinin cari açık olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, Türkiye'de enerji hariç olmak kaydıyla cari fazla veren ekonomi olduğunu dile getirdi. "Enerjiyi hariç tuttuğumuzda ekonomiden söz etmek mümkün olmaz" diyen Bayraktar konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-disisleri-batinin-engellemelerine-ragmen-akkuyu-ngsnin-zamaninda-hizmete-gireceginden-eminiz-1087931970.html

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya, almanya, enerji, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)