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Rus Dışişleri: Batı'nın engellemelerine rağmen Akkuyu NGS'nin zamanında hizmete gireceğinden eminiz
Rus Dışişleri: Batı'nın engellemelerine rağmen Akkuyu NGS'nin zamanında hizmete gireceğinden eminiz
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın Alman Siemens firmasının Akkuyu NGS projesiyle ilgili tutumuna tepki göstermesinin ardından Rusya'dan da... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batılı şirketlerin çıkardığı engellere rağmen Akkuyu NGS projesinin mutabık kalınan sürede hayata geçirileceğinden emin olduklarını söyledi.Sputnik'e demeç veren Gruşko, "Akkuyu NGS projesi, ekonomi alanında karşılıklı yarara dayalı Rus-Türk işbirliği paletindeki en önemli projelerden biri. Batı'da küresel enerji güvenliğini 'düşünenler' ne tür engeller yaratmaya çalışırsa çalışsın, projenin mutabık kalınan süre içinde uygulamaya koyulacağından hiçbir şüphemiz yok" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, santralde aynı anda 4 reaktörün inşasının devam ettiğini kaydederek Alman Siemens'in taahhütlerini yerine getirmemesine tepki göstermişti.Bayraktar, "Birinci reaktörle ilgili inşaatın yüzde 90’ın üzerinde tamamlandığı bir süreç yaşıyoruz. Ama zorluklarımız var. Siemens'in elektriğin iletimini sağlayan, şalt sahasında kullanılan ekipmanlar, parçalar ile ilgili yaklaşımıyla inşaatta yavaşlatma var. Firmanın bu konuda mutlaka bir bedel ödemesi lazım. İlgili parçalar, Rus şirket tarafından Çin’e sipariş edilmiştir" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanindan-dogalgaz-ve-elektrik-faturalarina-iliskin-aciklama-1087895123.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer güç santrali, siemens, almanya, alparslan bayraktar, çin, rus-türk ilişkileri, rus-türk işbirliği

Rus Dışişleri: Batı'nın engellemelerine rağmen Akkuyu NGS'nin zamanında hizmete gireceğinden eminiz

09:52 12.09.2024
© Akkuyu Nükleer AŞAkkuyu Nükleer
Akkuyu Nükleer - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© Akkuyu Nükleer AŞ
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın Alman Siemens firmasının Akkuyu NGS projesiyle ilgili tutumuna tepki göstermesinin ardından Rusya'dan da santralin inşasıyla ilgili açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batılı şirketlerin çıkardığı engellere rağmen Akkuyu NGS projesinin mutabık kalınan sürede hayata geçirileceğinden emin olduklarını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Gruşko, "Akkuyu NGS projesi, ekonomi alanında karşılıklı yarara dayalı Rus-Türk işbirliği paletindeki en önemli projelerden biri. Batı'da küresel enerji güvenliğini 'düşünenler' ne tür engeller yaratmaya çalışırsa çalışsın, projenin mutabık kalınan süre içinde uygulamaya koyulacağından hiçbir şüphemiz yok" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, santralde aynı anda 4 reaktörün inşasının devam ettiğini kaydederek Alman Siemens'in taahhütlerini yerine getirmemesine tepki göstermişti.

Bayraktar, "Birinci reaktörle ilgili inşaatın yüzde 90’ın üzerinde tamamlandığı bir süreç yaşıyoruz. Ama zorluklarımız var. Siemens'in elektriğin iletimini sağlayan, şalt sahasında kullanılan ekipmanlar, parçalar ile ilgili yaklaşımıyla inşaatta yavaşlatma var. Firmanın bu konuda mutlaka bir bedel ödemesi lazım. İlgili parçalar, Rus şirket tarafından Çin’e sipariş edilmiştir" demişti.
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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