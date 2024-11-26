https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rus-ordusu-ukraynada-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-yeri-vurdu-1090828686.html
Rus ordusu Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yeri vurdu
Rus ordusu Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yeri vurdu
Sputnik Türkiye
Rus ordusu Ukrayna'da çeşitli bölgelerindeki hedefleri saldırı düzenlediği bildirildi. Jitomir bölgesinde, yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerin vurulduğu... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T10:54+0300
2024-11-26T10:54+0300
2024-11-26T10:53+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
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ukrayna ordusu
yabancı militan
paralı asker
hava saldırısı
füze saldırısı
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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yer alan askeri hedeflere yönelik saldırılarına devam ettiğini söyledi.Lebedev, “Geçen gece Jitomir şehri ve bölgede, geçici konuşlanma yerleri vuruldu” diyerek bu yerde Latin Amerikalı paralı askerlerin üslendiğini kaydetti.Odessa Bölgesi’nde iki deniz limanın, başkent Kiev ve çevresinde Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma yerlerinin, insansız hava araçlarının üretildiği atölyelerin, Rivne Bölgesi’nde enerji altyapısı, lojistik merkezin ve askerler ile teçhizat yığınağı olduğu yerlerin vurulduğu bildirildi.Hmelnitski Bölgesi’nde hava üssü ile bir depoya saldırı düzenlendiğini söyleyen Lebedev, Ternopol Bölgesi’nde de altyapı, poligon ve askeri teçhizat parkının imha edildiğini kaydetti.Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-bolgelerinde-iha-saldirisi-engellendi-39-hava-hedefi-imha-edildi-1090820639.html
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı militan, paralı asker, hava saldırısı, füze saldırısı, sergey lebedev, nikolayev, jitomir, latin amerika, odessa, kiev, hmelnitski, ternopol, dmitriy peskov
Rus ordusu Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yeri vurdu
Rus ordusu Ukrayna'da çeşitli bölgelerindeki hedefleri saldırı düzenlediği bildirildi. Jitomir bölgesinde, yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerin vurulduğu belirtildi.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yer alan askeri hedeflere yönelik saldırılarına devam ettiğini söyledi.
Lebedev, “Geçen gece Jitomir şehri ve bölgede, geçici konuşlanma yerleri vuruldu” diyerek bu yerde Latin Amerikalı paralı askerlerin üslendiğini kaydetti.
Odessa Bölgesi’nde iki deniz limanın, başkent Kiev ve çevresinde Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma yerlerinin, insansız hava araçlarının üretildiği atölyelerin, Rivne Bölgesi’nde enerji altyapısı, lojistik merkezin ve askerler ile teçhizat yığınağı olduğu yerlerin vurulduğu bildirildi.
Hmelnitski Bölgesi’nde hava üssü ile bir depoya saldırı düzenlendiğini söyleyen Lebedev, Ternopol Bölgesi’nde de altyapı, poligon ve askeri teçhizat parkının imha edildiğini kaydetti.
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.