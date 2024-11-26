Rus ordusu Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yeri vurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Ömer Çelik erken seçim yok diyorsa, anlayın ki erken seçim var'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumun Her Kesimi Tarafından Desteklenmeli"
12:05
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağının Kökenleri: Göçebe Türklerden, Anadolu’ya.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin kadim tarihi 17 dilde müzelerde
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
'Bloklar yavaş yavaş oluşuyor. Vekalet savaşları yaşanacak gibi gözüküyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kreşe dokunan yanar
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamaları ne anlama geliyor?
19:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Sıfırdan yüze devrimin adı: Castro
20:34
12 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
20:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Belediyeler kreş açmaya başladıkça halkı kazanmaya başlıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
09:11
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:21
5 dk
ÖZEL HABER
'Kara Cuma'da indirim görünümlü bindirimden nasıl uzak durulur?
09:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
10:25
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar
12:06
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rus-ordusu-ukraynada-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-yeri-vurdu-1090828686.html
Rus ordusu Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yeri vurdu
Rus ordusu Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yeri vurdu
Sputnik Türkiye
Rus ordusu Ukrayna'da çeşitli bölgelerindeki hedefleri saldırı düzenlediği bildirildi. Jitomir bölgesinde, yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerin vurulduğu... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T10:54+0300
2024-11-26T10:53+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
yabancı militan
paralı asker
hava saldırısı
füze saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/05/1052437599_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_cfaeb14f94090616d6f31cb39404bada.jpg
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yer alan askeri hedeflere yönelik saldırılarına devam ettiğini söyledi.Lebedev, “Geçen gece Jitomir şehri ve bölgede, geçici konuşlanma yerleri vuruldu” diyerek bu yerde Latin Amerikalı paralı askerlerin üslendiğini kaydetti.Odessa Bölgesi’nde iki deniz limanın, başkent Kiev ve çevresinde Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma yerlerinin, insansız hava araçlarının üretildiği atölyelerin, Rivne Bölgesi’nde enerji altyapısı, lojistik merkezin ve askerler ile teçhizat yığınağı olduğu yerlerin vurulduğu bildirildi.Hmelnitski Bölgesi’nde hava üssü ile bir depoya saldırı düzenlendiğini söyleyen Lebedev, Ternopol Bölgesi’nde de altyapı, poligon ve askeri teçhizat parkının imha edildiğini kaydetti.Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-bolgelerinde-iha-saldirisi-engellendi-39-hava-hedefi-imha-edildi-1090820639.html
rusya
ukrayna
nikolayev
jitomir
latin amerika
odessa
kiev
hmelnitski
ternopol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/05/1052437599_256:0:1219:722_1920x0_80_0_0_42756862e328b2c88b6d74e96ed1b456.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı militan, paralı asker, hava saldırısı, füze saldırısı, sergey lebedev, nikolayev, jitomir, latin amerika, odessa, kiev, hmelnitski, ternopol, dmitriy peskov
rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, yabancı militan, paralı asker, hava saldırısı, füze saldırısı, sergey lebedev, nikolayev, jitomir, latin amerika, odessa, kiev, hmelnitski, ternopol, dmitriy peskov

Rus ordusu Ukrayna’da yabancı paralı askerlerin bulunduğu yeri vurdu

10:54 26.11.2024
© Belarus Savunma BakanlığıRus savaş uçakları
Rus savaş uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Belarus Savunma Bakanlığı
Abone ol
Rus ordusu Ukrayna'da çeşitli bölgelerindeki hedefleri saldırı düzenlediği bildirildi. Jitomir bölgesinde, yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerin vurulduğu belirtildi.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yer alan askeri hedeflere yönelik saldırılarına devam ettiğini söyledi.
Lebedev, “Geçen gece Jitomir şehri ve bölgede, geçici konuşlanma yerleri vuruldu” diyerek bu yerde Latin Amerikalı paralı askerlerin üslendiğini kaydetti.
Odessa Bölgesi’nde iki deniz limanın, başkent Kiev ve çevresinde Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma yerlerinin, insansız hava araçlarının üretildiği atölyelerin, Rivne Bölgesi’nde enerji altyapısı, lojistik merkezin ve askerler ile teçhizat yığınağı olduğu yerlerin vurulduğu bildirildi.
Hmelnitski Bölgesi’nde hava üssü ile bir depoya saldırı düzenlendiğini söyleyen Lebedev, Ternopol Bölgesi’nde de altyapı, poligon ve askeri teçhizat parkının imha edildiğini kaydetti.
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.
Rus hava savunma askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
Ukrayna krizi
Rusya bölgelerinde İHA saldırısı engellendi: 39 hava hedefi imha edildi
07:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала