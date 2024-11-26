https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/rusya-bolgelerinde-iha-saldirisi-engellendi-39-hava-hedefi-imha-edildi-1090820639.html

Rusya bölgelerinde İHA saldırısı engellendi: 39 hava hedefi imha edildi

Rusya bölgelerinde İHA saldırısı engellendi: 39 hava hedefi imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Rostov, Bryansk, Belgorod, Kursk, Oryol, Voronej ve Kırım bölgelerinde toplamda 39 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiği belirtildi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T07:47+0300

2024-11-26T07:47+0300

2024-11-26T07:56+0300

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Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellenirken 39 hava hedefinin vurulduğu kaydedildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Rostov Bölgesi’nde 24, Bryansk Bölgesi’nde 5, Kursk Bölgesi’nde 3, Belgorod Bölgesi’nde 3, Kırım’da 2, Oryol Bölgesi’nde 1 ve Voronej Bölgesi’nde 1 İHA imha ettiği aktarıldı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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