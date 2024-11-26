https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bakan-isikhan-tarih-isaret-etti-asgari-ucret-2025-zammi-icin-takvim-netlesiyor-1090834461.html
Bakan Işıkhan tarih işaret etti: Asgari ücret 2025 zammı için takvim netleşiyor
Bakan Işıkhan tarih işaret etti: Asgari ücret 2025 zammı için takvim netleşiyor
Sputnik Türkiye
Milyonarca çalışanın gündeminde yer alan 2025 asgari ücret zammı için maraton başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T12:04+0300
2024-11-26T12:04+0300
2024-11-26T12:09+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
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Doğrudan milyonlarca çalışanı, dolaylı olarak ise herkesi ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç işlemeye başlıyor. Milyonların gündeminde "Asgari ücret zammı 2025'te ne kadar olacak" sorusu yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret zammı takvimiyle ilgili yeni açıklamalar geldi.Bakan Işıkhan, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin yeni yıl için belirlenecek asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtladı.Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
Bakan Işıkhan tarih işaret etti: Asgari ücret 2025 zammı için takvim netleşiyor
12:04 26.11.2024 (güncellendi: 12:09 26.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Milyonarca çalışanın gündeminde yer alan 2025 asgari ücret zammı için maraton başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi.
Doğrudan milyonlarca çalışanı, dolaylı olarak ise herkesi ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç işlemeye başlıyor. Milyonların gündeminde "Asgari ücret zammı 2025'te ne kadar olacak" sorusu yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret zammı takvimiyle ilgili yeni açıklamalar geldi.
Bakan Işıkhan, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin yeni yıl için belirlenecek asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtladı.
Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" ifadelerini kullandı.