https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bakan-isikhan-tarih-isaret-etti-asgari-ucret-2025-zammi-icin-takvim-netlesiyor-1090834461.html

Bakan Işıkhan tarih işaret etti: Asgari ücret 2025 zammı için takvim netleşiyor

Bakan Işıkhan tarih işaret etti: Asgari ücret 2025 zammı için takvim netleşiyor

Sputnik Türkiye

Milyonarca çalışanın gündeminde yer alan 2025 asgari ücret zammı için maraton başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T12:04+0300

2024-11-26T12:04+0300

2024-11-26T12:09+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

brüt asgari ücret

net asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_866c08c500a1050779347dfada2ed5dd.jpg

Doğrudan milyonlarca çalışanı, dolaylı olarak ise herkesi ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç işlemeye başlıyor. Milyonların gündeminde "Asgari ücret zammı 2025'te ne kadar olacak" sorusu yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret zammı takvimiyle ilgili yeni açıklamalar geldi.Bakan Işıkhan, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin yeni yıl için belirlenecek asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtladı.Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025