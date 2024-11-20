https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/yeni-yilda-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-senaryolara-gore-rakamlar-belli-oldu-1090591337.html

Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Senaryolara göre rakamlar belli oldu

Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Senaryolara göre rakamlar belli oldu

Sputnik Türkiye

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Kamuoyunda asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar konuşulurken, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T11:28+0300

2024-11-20T11:28+0300

2024-11-20T11:28+0300

ekonomi

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2025 yılı

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Yeni yıla sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen herkesi ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ile başlayacak. Asgari ücret nasıl belirleniyor?Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.Asgari ücrette pazarlık oranıAsgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ne kadar zam olacak?Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

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